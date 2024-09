zg. Wer kennt es nicht? Man wird unterwegs unvermittelt auf Englisch angesprochen: "Excuse me, where is the nearest chemist, please?" Obwohl man früher in der Schule jahrelang Englisch gelernt hat, fehlen einem in solchen Momenten die Worte. Kurze Zeit später hingegen, weiß man genau, was man hätte sagen können, damit der Tourist die nächste Apotheke findet.

Diesem Phänomen kann jedoch aktiv entgegengesteuert werden. Tatsächlich hat unser Gehirn alle Informationen, die man nicht regelmäßig abruft, ganz weit weg gespeichert. Das Gute daran: Wer früher bereits einmal Englisch gelernt hat, kommt ziemlich schnell wieder in die Sprache hinein. Aus diesem Grund führt ELKA (Erfolgreich lernen. Konzepte im Alter) in Heidelberg Englischkurse speziell für Menschen ab 50 durch, die früher schon einmal Englisch gelernt haben und gerne noch einmal bei "zero" anfangen wollen.

Vielseitige Übungen und direktes Sprachtraining von Dialogen – die übrigens jeder Teilnehmer mit einer CD oder online üben kann – machen das Lernen leicht. Sprechen, sprechen und nochmals sprechen ist der Faktor, um möglichst schnell die Grundlagen einer Sprache zu beherrschen.

Und das geht eben nicht mit 20 Teilnehmern und einem Lehrbuch, das zur Hälfte aus Grammatik besteht. Die Kursziele decken sich mit den Erwartungen der Teilnehmer: Englisch mit den Enkeln sprechen können, englische Begriffe verstehen, die einen im Alltag immer häufiger begegnen oder sich im Auslandsurlaub zu verständigen. Vor der Kursteilnahme kann man eine kostenlose "Schnupperstunde" besuchen.

