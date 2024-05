zg. Das Aquadrom Hockenheim ist das Badeparadies für die ganze Familie und das schon seit vielen Jahren, in denen es immer wieder Neuerungen gab. Ab sofort ist auch das Freizeitbad wieder mit zahlreichen Veranstaltungen dabei: Medi- tation und Yoga in der Salz- grotte, lange Saunanächte, Candle-Light Schwimmen, Mondbaden, eine After- Work-Veranstaltung "I don‘t like Mondays" jeden Montag und eine Pool Party im Sommer.

Am 12. Mai wird das Freibad wieder seine Türen öffnen – pünktlich zu Muttertag. Und das gleich mit einigen Spe- cials, darunter auch einer Live Band. Wie schon 2023 hat das Freibad einen separaten Freibadeintritt und einen Eintrittspreis von fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Ermäßigte.

Mit dem größten Außenwellenbecken Deutschlands wurde das Aquadrom Hockenheim von Galileo zu einem der fünf außergewöhnlichsten Schwimmbäder gekürt.

Jeden Sommer toben tausende Gäste in den Wellen – und das bei sechs unterschiedlichen Wellengängen. Um das Wellenbecken herum stehen Liegen und Sonnenschirme bereit – ganz wie im Urlaub. Unsere Liegewiese, der Kinderspielplatz und die Rutsche sowie unsere Strandbar machen einen sonnigen Sommertag zusätzlich zum perfekten Tag. Sollte es plötzlich regnen – kein Problem: jederzeit kann ins Hallenbad gewechselt werden und so ist der Tag gerettet.

Die Saunalandschaft für alle, die gerne durch traditionelles Schwitzen entspannen und Erkältungen vorbeugen, ist besonders beliebt. Hier warten eine 75°C Kräutersauna, die 90°C Blockhaussauna, eine 90°C Feuersauna und eine Aromasauna mit Licht, Klängen und Düften auf die Besucher. Aufgüsse gibt es mehrmals täglich. Zudem bieten wir ein Dampfbad und einen 1600 Quadratmeter großen FKK-Garten.

Selbstverständlich ist der Besuch aller anderen Badebereiche im Saunatarif enthalten. Seit vier Jahren bietet das Aquadrom außerdem eine Salzgrotte: In frischer Salzluft können sich Gäste entspannen. Dem Salz wird seit Jahrtausenden eine heilende Wirkung nachgesagt. So soll es Erkältungen vorbeugen und Gelenkschmerzen lindern.

Bei jeder Jahreszeit hält das Aquadrom ein abwechslungsreiches Programm bereit – für einen Tag wie im Urlaub. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!