Von Nikolas Beck

Sinsheim. Sebastian Hoeneß hatte keinerlei Zweifel. Früher oder später werde Andrej Kramaric es schaffen und Ivica Olic als besten kroatischen Bundesliga-Torschützen ablösen, hatte der Hoffenheimer Trainer am Freitag angekündigt.

Und was Kramaric heute kann besorgen, das verschiebt er nicht auf morgen. Bereits nach sieben Minuten machte der Vizeweltmeister am Sonntagabend einen Haken dran, traf per Handelfmeter zum insgesamt 73. Mal in seinen fünf Jahren im Kraichgau. Und brachte seine Kameraden beim 3:0 (2:0) gegen den 1. FC Köln ganz früh auf die Siegerstraße.

"Glückwunsch an Andrej, das ist ein richtig starker Rekord, der seine Klasse zeigt und auf den er stolz sein kann", sagte Hoeneß nach einer überaus erfolgreichen Englischen Woche. Mit sieben Punkten aus drei Spielen ohne Gegentor ist seine Elf auf Rang elf geklettert.

"Ich bin natürlich glücklich, dass ich diesen Rekord gebrochen habe. Mein Dank gilt dem Klub und meinen Mitspielern. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffen könnte."



🗣️ Andrej #Kramaric #TSGKOE pic.twitter.com/Kc48MAUfby — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 24, 2021

Im Vergleich zum 3:0 in Berlin wechselte der TSG-Trainer zweimal. Abwehrchef Kevin Vogt war nach seiner Schulterverletzung am Dienstag nicht rechtzeitig fit geworden. Für ihn gab Havard Nordtveit den Defensiv-Organisator. Außerdem durfte Ihlas Bebou für Munas Dabbur von Beginn an ran.

Und Bebou rückte schnell in den Fokus. Seine Ballannahme im Strafraum war sehenswert, die anschließende Pirouette effektiv – und sein Torschuss prallte gegen den Arm von FC-Verteidiger Sava-Arangel Cestic: Elfmeter für die TSG. Das ist in Hoffenheim bekanntlich Chefsache. Sturmführer Kramaric guckte FC-Keeper Timo Horn abgezockt aus und chippte den Ball lässig in die Mitte.

In den Genuss einer frühen Führung war die Hoeneß-Elf bislang nur selten gekommen. Das Tor wirkte Wunder. In der Offensive mutig nach vorne, in der Defensive kompromisslos begannen die Hausherren in der menschenleeren Sinsheimer Arena. Christoph Baumgartner belohnte den ansprechenden Auftakt mit dem 2:0 (28. Minute). Nach einer Ecke hatte es Mijat Gacinovic aus der Distanz versucht – und Schlitzohr Baumgartner die Kugel gekonnt mit der Hacke an Horn vorbei ins Tor geschoben.

Hoeneß jubelte, sein Gegenüber Markus Gisdol war konsterniert. Nach einer halben Stunde wechselte der ehemalige "Hoffe"-Coach, der also auch das zweite Duell mit der eigenen Vergangenheit in dieser Saison verlor, gleich doppelt.

Und seine ebenbürtige Elf hätte beinahe den schnellen Weg zurück ins Spiel gefunden: Doch Marius Wolf scheiterte völlig frei aus drei Metern am exzellent parierenden TSG-Torwart Oliver Baumann (34.). Wolf war es auch, der kurz vor der Halbzeitpause die nächste "Effzeh"-Chance liegen ließ, als er seinen Kopfball nach einer Ecke an den Pfosten setzte. Zuvor hatten Marco John (41.), Kramaric (42.) und Bebou (43.) beste Hoffenheimer Gelegenheiten im Minutentakt ungenutzt gelassen. Ein so nicht unbedingt zu erwartender Schlagabtausch war’s in Hälfte eins zwischen Hoffenheim und Köln, die als Tabellen-13. und -16. ins Spiel gegangen waren.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Beiden Teams gelang zwar nicht alles, unterhaltsam war’s aber allemal. Köln wurde vor allem bei Ecken gefährlich, "Hoffe" durch schnelle Konter. Es dauerte aber bis zur 75. Minute, ehe der Ball erneut im Netz zappelte. Der eingewechselte Ex-Hoffenheimer Anthony Modeste trat Baumgartner im Strafraum von hinten in die Beine – und Kramaric ließ Horn auch beim zweiten Mann-gegen-Mann-Duell aus elf Metern keine Chance. Als dann auch noch Pavel Kaderabek sein Comeback feiern durfte und Baumann zum zweiten Mal in dieser Woche eine Strafstoß parieren konnte (78./Posch hatte Wolf gefoult), waren endgültig alle Blauen zufrieden. Hoeneß: "Heute freuen wir uns, ohne Frage, die Stimmung in der Kabine war richtig gut – ab morgen wollen wir uns weiter verbessern."

Und Rekordmann Kramaric? Der hat mit jetzt 74 Treffern schon den nächsten Meilenstein im Visier: 100 Tore wären schön, findet der 29-Jährige. Sebastian Hoeneß hätte sicher nichts dagegen.

Update: Sonntag, 24. Januar 2021, 20.55 Uhr

Update: Sonntag, 24. Januar 2021, 20.13 Uhr