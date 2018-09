Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Nach Hannover ist vor Leipzig. Vier Tage nach dem 3:1-Sieg am Dienstagabend bei Hannover 96 steht für die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig die nächste Bundesliga-Aufgabe an. Brisant ist die Tatsache, dass "Hoffe“-Trainer Julian Nagelsmann dabei auf seinen zukünftigen Klub trifft, zu dem er nach dieser Saison wechselt. "Für mich ist das nichts Besonderes, ich verdiene hier mein Geld“, sagte der 31-Jährige auf der Pressekonferenz in Zuzenhausen und fügte hinzu: "Das ist schon ganz oft da gewesen, nur hat es keiner gesagt“.

Die Mannschaft von Leipzigs Übergangscoach Ralf Rangnick – einst in Hoffenheim für den Aufstieg in die deutsche Eliteliga entscheidend mitverantwortlich - hat sich nach einem schwachen Start mittlerweile stabilisiert und konnte am Mittwochabend den VfB Stuttgart zu Hause mit 2:0 bezwingen. "Ich denke, dass sie uns gerade zu Beginn viel Stress verursachen werden“, glaubt Nagelsmann.

Von Vorteil für seine Mannschaft könnte sein, dass die Leipziger bisher noch mehr Begegnungen absolviert haben, als die TSG. Stammtorwart Oliver Baumann wird nach seiner Pause gegen die Niedersachsen wieder ins Tor zurückkehren, auch weitere Wechsel in der Startformation sind zu erwarten. Die Rhein-Neckar-Arena ist noch nicht ausverkauft, Restkarten sind noch erhältlich.