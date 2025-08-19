Dienstag, 19. August 2025

zurück
Plus Bad Wimpfen

Der erste Lidl ohne Lebensmittel

In der Filiale in Lottstetten gibt es Werkzeug und Kleidung statt Nudeln und Reis - Angriff auf Wettbewerber wie "Tedi" und "Action"

19.08.2025 UPDATE: 19.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden
Die Non-Food-Lidl-Filiale in Lottstetten liegt gegenüber einem klassischen Lebensmittelmarkt der Kette, die zur Schwarz-Gruppe in Neckarsulm zählt. Foto: Lidl

Von Matthias Kros

Bad Wimpfen. Der Dicounter Lidl hat in Lottstetten, ganz im Süden Baden-Württembergs nahe der Schweizer Grenze, seine erste Filiale ohne Lebensmittel eröffnet. Stattdessen gibt es hier ausschließlich sogenannte Non-Food-Produkte wie Haushaltsgeräte, Textilien, Werkzeuge, Einrichtungszubehör, Sportausstattung oder Spielzeug. So etwas gibt es bei Lidl zwar

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.