Der erste Lidl ohne Lebensmittel
In der Filiale in Lottstetten gibt es Werkzeug und Kleidung statt Nudeln und Reis - Angriff auf Wettbewerber wie "Tedi" und "Action"
Von Matthias Kros
Bad Wimpfen. Der Dicounter Lidl hat in Lottstetten, ganz im Süden Baden-Württembergs nahe der Schweizer Grenze, seine erste Filiale ohne Lebensmittel eröffnet. Stattdessen gibt es hier ausschließlich sogenannte Non-Food-Produkte wie Haushaltsgeräte, Textilien, Werkzeuge, Einrichtungszubehör, Sportausstattung oder Spielzeug. So etwas gibt es bei Lidl zwar
