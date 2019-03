Zuzenhausen. (pami) Wie reagiert die TSG 1899 Hoffenheim auf den Last-Minute-KO gegen Eintracht Frankfurt? Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt man den Tabellenletzten aus Nürnberg in der eigenen Arena. Gegen das Schlusslicht ist die TSG nahezu zum Siegen verdammt, will man den Traum von einer dritten Europapokal-Teilnahme am Leben halten. Immerhin hat sich die personelle Lage etwas entspannt, wenngleich Julian Nagelsmann weiterhin nicht den kompletten Kader zur Verfügung hat. Auf Nachfrage erklärte der Hoffenheimer Übungsleiter nun, wieso die TSG überhaupt so viele Verletzte zu verzeichnen hatte.

Für das Spiel gegen die Nürnberger sind noch Karten verfügbar. Ab 12.30 Uhr öffnen die Tageskassen, auch über den Online-Shop der TSG kann man noch Tickets erwerben. Alle Fans, die sich Richtung Stadion aufmachen, sollten vorab einen Blick auf die Vereinshomepage werfen. Dort sind alle relevanten Informationen zur Anreise mit dem eigenen PKW oder den Öffentlichen Verkehrsmitteln aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass es auf der Autobahn in beiden Richtungen zu Verzögerungen kommen kann.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel live im Fernsehen. Ab 14.30 meldet sich Esther Sedlaczek gemeinsam mit Experte Dietmar Hamann zu den Vorberichten. Das Spiel kommentiert anschließend Jonas Friedrich. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.00 Uhr.

