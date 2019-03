Zuzenhausen. (awi) Die angespannte Personalsituation aufgrund vieler Verletzungen ist bei der TSG 1899 Hoffenheim vor dem Bundesligaspiel am Sonntag gegen den Tabellenletzten 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr/live auf Sky) zwar „ein bisschen besser“ geworden, wie Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz in Zuzenhausen berichten konnte.

Verzichten muss er aber in jedem Fall auf Kerem Demirbay (Wadenprobleme), den an der Leiste operierten Dennis Geiger und den gesperrten Kasim Adams, der am vergangenen Samstag bei der 2:3-Niederlage in Frankfurt die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Umfrage Saisonumfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 Platz 2 bis 4 Platz 5 bis 7 Platz 8 bis 11 Platz 12 bis 15 Platz 16 bis 18

Auch der Langzeitverletzte Lukas Rupp, der mittlerweile wieder die ersten Trainingseinheiten absolvieren konnte, ist für die Partie gegen die Franken noch keine Alternative. „Man muss einfach sehen, wer ist spielfähig für 90 Minuten“, sagte Nagelsmann und kündigte an, dass einige Profis im Kader stehen werden, die „nur 20 bis 30 Minuten spielen können“.

Dazu sollte auch Nadiem Amiri gehören, der bei der Eintracht ebenfalls angeschlagen vom Feld humpelte, aber noch auf seinen Einsatz hofft. Der kommende Gegner habe sich unter Interimstrainer Boris Schommers „defensiv stabilisiert“, findet Nagelsmann. Er erwartet allerdings nicht, dass die Taktik des „Clubs“ ausschließlich auf Torverhinderung ausgerichtet ist.