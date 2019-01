Zuzenhausen. (pami) Endlich rollt der Ball in der Bundesliga wieder. Am Freitagabend (20.30 Uhr) kommt der Branchenprimus FC Bayern München zum Rückrundenauftakt in die neu benannte Sinsheimer Arena. Nach dem Aus in Pokal und Champions-League geht es für die TSG Hoffenheim in den verbleibenden 17 Spielen um die Qualifikation für Europa. Dieses Unterfangen gehen die Kraichgauer durchaus optimistisch an. Am Freitag beginnt außerdem die Abschiedstour von Julian Nagelsmann.

Das Spiel gegen den Rekordmeister ist natürlich ausverkauft. Für eine entspannte Anreise werfen Sie einen Blick auf die Website der Hoffenheimer. Dort sind alle relevanten Informationen aufgeführt. Beachten Sie, dass es bei An- und Abreise über die Autobahn zu Verzögerungen kommen kann.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Das Spiel wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Ab 20.15 Uhr überträgt das ZDF live aus Sinsheim. Jochen Breyer und Oliver Kahn führen durch das Programm, das Spiel kommentiert Bela Rethy.

Kurz nach dem Abpfiff steht für Sie wie immer der Spielbericht auf rnz.de zur Verfügung. Auch die wichtigsten Stimmen zum Rückrundenauftakt finden Sie zeitnah an gleicher Stelle. Eine ausführliche Analyse zum Spiel gibt es am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper.