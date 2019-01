Zuzenhausen. (pami) "Wir haben ordentlich Ergebnisdruck auf dem Kessel." Julian Nagelsmann ist sich der Situation seiner TSG durchaus bewusst. Seit November warten die Kraichgauer auf einen Sieg. Bei der jüngsten 3:1-Niederlage gegen den FC Bayern waren die Hoffenheimer erst in der Zweiten Hälfte aktiv am spiel beteiligt und verloren am Ende verdient. Am Samstag geht es nun in Freiburg gegen den dort beheimateten SC (Anpfiff 15.30 Uhr). Die nächste Möglichkeit auf drei Punkte, allerdings liegt der letzte TSG-Sieg im Breisgau über neun Jahre zurück.

Für den Auftritt beim badischen Konkurrenten gibt es noch Tickets zu erwerben. Der Vorverkauf ist zwar beendet, an der Gästekasse gibt es aber noch Karten zu kaufen. Diese öffnet zwei Stunden vor Anpfiff. Bitte beachten Sie, dass dort lediglich Barzahlung möglich ist. Für eine entspannte Anreise empfiehlt sich ein Blick auf die Hoffenheimer Website. Dort sind alle relevanten Informationen aufgelistet. Um 10.09 Uhr startet in Sinsheim ein Entlastungszug der Deutschen Bahn nach Freiburg. Dieser hält auch in Neckargemünd (10.26 Uhr) und in Heidelberg (10.45 Uhr).

Wer den Weg nach Freiburg nicht auf sich nehmen wird, kann das Spiel natürlich auch live im Fernsehen verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie. Ab 14 Uhr führt Michael Leopold gemeinsam mit Christoph Metzelder und Reiner Calmund durch das Programm. Das Spiel wird anschließend kommentiert von Toni Tomic, in der Konferenz ist Markus Götz am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

