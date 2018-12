Zuzenhausen. (pami) Mit dem jüngsten 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach sammelte die TSG 1899 Hoffenheim das vierte Bundesliga-Unentschieden in Folge. Dennoch ist Julian Nagelsmann mit dem bisherigen Verlauf der Hinrunde zufrieden. "Wir sind grundsätzlich im Soll," sagte der Hoffenheimer Übungsleiter auf der Pressekonferenz zum Spiel gegen Werder Bremen. Am Mittwoch (20.30 Uhr) wollen die Kraichgauer gegen Werder allerdings wieder einmal einen Dreier einfahren. Personell sieht es für dieses Unterfangen wieder besser aus. "Es gibt keine neuen Verletzten. Kevin Vogt könnte wieder zur Verfügung stehen," so Nagelsmann.

Für das Spiel im Weserstadion stehen noch Tickets im Gästebereich zur Verfügung. Die Gästekasse öffnet am Spieltag um 18 Uhr. Für eine entspannte Anreise nach Norddeutschland empfiehlt sich ein Blick auf die Website der TSG. Dort sind alle relevanten Informationen aufgelistet.

