Zuzenhausen. (pami) Pünktlich zum Saisonendspurt scheint die TSG 1899 Hoffenheim wie in der vergangenen Saison wieder in die Erfolgsspur gefunden zu haben. Auf das 4:1 gegen Bayer 04 Leverkusen folgte am vergangenen Spieltag ein 4:0 gegen den FC Augsburg. Am Sonntag um 13.30 Uhr kommt nun Hertha BSC Berlin in den Kraichgau. Das Team von Trainer Pal Dardai steht im Niemandsland der Tabelle. Drei Punkte gegen die Berliner sollen den Hoffenheimer Aufwärtstrend weiter bestätigen. Julian Nagelsmann äußerte sich vorab zuversichtlich für dieses Unterfangen. Das Hinspiel endete 3:3.

Das Spiel in der heimischen PreZero-Arena ist noch nicht ausverkauft. Bis zum Spielbeginn können noch Karten über den Onlineshop der TSG erworben werden. Für eine entspannte Anreise an die Arena empfiehlt sich ein Blick auf die Hoffenheimer Website. Dort sind alle relevanten Informationen zur An- und Abreise per PKW sowie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgelistet. Bitte beachten Sie, dass es auf der A6 in beide Richtungen zu Verzögerungen kommen kann.

Wer den Weg ins Stadion nicht auf sich nehmen will, kann die Partie über den kostenpflichtigen Eurosport-Player verfolgen. Die Übertragung beginnt um 12 Uhr mit Moderator Jan Henkel sowie dem Experten Matthias Sammer. Die ersten Bilder im Free-TV sind in der Sportschau der ARD ab 18.00 Uhr zu sehen.

Die Zeit bis dahin überbrücken sie am besten mit dem Spielbericht auf rnz.de. Dieser ist direkt nach dem Abpfiff zu finden. Auch die wichtigsten Stimmen zum Spiel finden Sie zeitnah an gleicher Stelle. Eine ausführliche Analyse unseres Reporters vor Ort steht am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper. Für uns im Stadion ist Achim Wittich.