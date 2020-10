Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Die TSG Hoffenheim will auch ohne Fans den Auftakt der Europa League erfolgreich gestalten. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß empfängt an diesem Donnerstag um 21 Uhr (RTL Nitro/DAZN) Roter Stern Belgrad in Sinsheim. Aufgrund der verschärften Corona-Situation sind keine Zuschauer zugelassen.

Hoeneß freut sich dennoch auf die internationalen Spiele: "Wir sind alle heiß auf den Wettbewerb und wollen natürlich gut starten", sagte der 1899-Trainer am Mittwoch auf der virtuellen Pressekonferenz. Andrej Kramaric und Kasim Adams, die beide infiziert sind, fehlen weiter. Auch der in Quarantäne befindliche Pavel Kaderabek kann sein Team nicht unterstützen. "Allen geht es gut", konnte Hoeneß verraten. Er muss mit einigen weiteren Problemen im personellen Bereich fertig werden.

Kapitän Benjamin Hübner ist wegen seiner "hartnäckigen Fußverletzung" (Hoeneß) noch nicht einsatzbereit und auch Havard Nordtveit konnte bisher erst einmal am Mannschaftstraining teilnehmen.

Update: Mittwoch, 21. Oktober 2020, 14.50 Uhr

Sinsheim. (dpa) Die TSG 1899 Hoffenheim muss ihr Europa-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad am Donnerstag (21 Uhr/Nitro und DAZN) ohne Zuschauer austragen. Dies teilte der badische Fußball-Bundesligist am Dienstag mit.

"Der Inzidenzwert in dem von den Behörden definierten Umkreis war in den vergangenen Tagen über den für eine Zuschauerbeteiligung ausgewiesenen Grenzwert gestiegen", hieß es in der Mitteilung. Die Kraichgauer verzeichnete am vergangenen Samstag beim 0:1 in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund noch 6030 zugelassene Zuschauer im Sinsheimer Stadion.