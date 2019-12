Zuzenhausen. (dpa) 1899 Hoffenheim bestreitet im Trainingslager in Spanien ein Testspiel gegen Alfred Schreuders Ex-Club Feyenoord Rotterdam. Die Partie für das Bundesliga-Team des niederländischen Trainers findet am 8. Januar in Marbella statt. Einen Tag später geht es gegen ADO Den Haag, eine weitere Mannschaft aus der Ehrendivison.

Die Kraichgauer starten am 3. Januar in das einwöchige Vorbereitungscamp. Der 47-Jährige Schreuder war als Spieler mehrere Jahre für Feyenoord aktiv. Die erste Liga-Partie im neuen Jahr steht für die TSG am 18. Januar gegen Eintracht Frankfurt an.