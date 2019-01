Sinsheim. (pami/jog/awi) Einen merkwürdig schwachen Auftritt lieferte die TSG Hoffenheim am Freitagabend bei der 1:3 (0:2)-Niederlage gegen den FC Bayern München ab. Besonders in den ersten 45 Minuten fanden die Kraichgauer überhaupt nicht ins Spiel und hatten Glück nur zwei Tore im Rückstand zu sein. Unter dem Strich stand am Ende eine verdiente Niederlage, dagegen änderten auch die Offensivbemühungen in Halbzeit Zwei nichts. Unsere Reporter im Stadion haben die wichtigsten Stimmen zum Spiel gesammelt.

Julian Nagelsmann, Trainer 1899 Hoffenheim: "Aggressivität und Zweikampfführung ist eigentlich ein talentfreier Bereich - auch da waren die Bayern deutlich besser. Und dann wird es doppelt schwer. Es war ein hochverdienter Sieg für sie."

gegenüber der Hoffenheimer Website: "Wir haben in der ersten Hälfte große Probleme gehabt. Das 0:2 vor dem Pausenpfiff war bitter. In der zweiten Hälfte haben wir die Grundordnung geändert. Der Sieg geht mehr als in Ordnung, weil wir über 90 Minuten nicht die nötige Präsenz gezeigt haben. Es war ein extremer Respekt zu spüren, das ging schon in Richtung Angst wie im Hinspiel. Wir haben in der ersten Hälfte zu viele lange Bälle gespielt, viel zu wenig Druck gemacht, es war nur ein Einheitstrab. Wir haben nicht gepresst, damit haben die Abläufe nicht mehr gestimmt. In der zweiten Hälfte wurde es besser, als wir die Grundordnung geändert haben und wir mehr Druck machten. Wir haben mutiger gespielt und die Spieler hatten nicht mehr die ewigen Ballhaltezeiten wie in der ersten Halbzeit."

Niko Kovac, Trainer FC Bayern München: "Wir haben ein tolles Bundesligaspiel gesehen. Wir haben gezeigt, dass wir da und präsent sind."

Stefan Posch, 1899 Hoffenheim: "Vielleicht hatten wir heute zu viel Respekt. Wir haben keinen Zugriff bekommen, sind auch nicht in die Zweikämpfe reingekommen. Erst in der zweiten Halbzeit haben wir es um einiges besser gemacht."

Leonardo Bittencourt, 1899 Hoffenheim: "Die erste Halbzeit war wirklich schlecht. Wir haben alles vermissen lassen, was sonst normal für uns ist."

Nico Schulz, 1899 Hoffenheim: "Wir wissen, dass wir mehr können."

Niklas Süle, FC Bayern: "Hoffenheim hat sich das schon anders vorgestellt gegen uns. Die TSG kann trotzdem ein Champions-League-Anwärter sein. Ich traue es den Jungs absolut zu."

Thomas Müller, FC Bayern: "Wir haben gut gearbeitet. Jeder hat seinen Job gemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr ganz so strukturiert, haben aber nicht völlig den Faden verloren."

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Manuel Neuer, FC Bayern: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, das ist ein gutes Zeichen. Die erste Halbzeit von uns war mit die beste in der bisherigen Saison."