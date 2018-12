Bremen. (pami) Zum fünften Mal in Folge muss sich die TSG Hoffenheim mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Mit 1:1 (1:0) endete das Gastspiel bei Werder Bremen. Leonardo Bittencourt brachte die Hoffenheimer in der 31. Minute nach feinem Zuspiel von Nico Schulz in Führung, Theodor Gebre Selassie besorgte den verdienten Ausgleich für die Bremer (57.)

Im Vergleich zum torlosen Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach veränderte Julian Nagelsmann seine Startformation nur auf einer Position. Adam Szalai ersetzte Reiss Nelson. Die TSG kam im Weserstadion zu Bremen besser ins Spiel, nach zwölf Minuten hatte Andrej Kramaric eine erste dicke Gelegenheit zur Hoffenheimer Führung. Nach einer Flanke von Joelinton kam der Kroate zum Schuss, Sebastian Langkamp konnte gerade noch blocken. Im direkten Gegenzug meldete sich auch Werder im Spiel an. Yuya Osako tauchte nach feinem Zuspiel von Kevin Möhwald frei vor Oliver Baumann auf, schoss allerdings ans Außennetz.

In den ersten zwanzig Minuten war die TSG spielbestimmend, Bremen setzte allerdings immer wieder Nadelstiche durch Konter. So auch in der 16. Minute: Zunächst nahm Ermin Bicakcic Johannes Eggestein den Ball gerade noch vom Fuß, anschließend konnte Kasim Adams einen Volley von Max Kruse zum Eckball abwehren. Knapp zehn Minute später zog Kruse einen Freistoss aus spitzem Winkel aufs kurze Eck - Baumann konnte gerade noch klären (25.).

Die Gastgeber wurden nun besser, doch die TSG ging in Führung. Nico Schulz setzte sich auf der linken Seite stark durch und legte den Ball zurück auf den Elfmeterpunkt. Dort stand Bittencourt völlig frei und versenkte im linken Eck (31.). Die letzten 15 Minuten bis zur Pause verlegten sich die Kraichgauer vor allem auf die Defensive und gingen so mit der Führung in die Kabine.

Auch nach Wiederanpfiff war von der TSG in Sachen Offensive nichts zu sehen, ganz im Gegenteil: Es spielte nur noch Werder, die sich in der 57. Minute für ihre Offensivbemühungen belohnten. Ludwig Augustinsson flankte von links auf den zweiten Pfosten wo Gebre Selassie nahezu unbedrängt einköpfen konnte - der verdiente Ausgleich für die Grün-Weißen. Auch in der Folge konnten sich die Hoffenheimer kaum befreien, Werder blieb am Drücker und spielte auf das zweite Tor. Immer wieder fand Bremen in dieser Phase den Weg in den Hoffenheimer Sechzehner, vernünftige Abschlüsse blieben allerdings aus.

In der Schlussphase wurde die TSG dann auf einmal wieder gefährlich. Schulz flankte von links, Kramaric kam in der Mitte im Fallen zum Abschluss, doch Jiri Pavlenka im Werder-Tor konnte gerade noch parieren (83.). Beide Mannschaften suchten in den letzten Minuten der Partie noch einmal den Weg zum gegnerischen Tor. In der 89. Minute hatte Milot Rashica die große Chance den Siegtreffer für seine Farben zu erzielen. Nach einer Hereingabe von Florian Kainz kam der junge Stürmer frei vor Baumann zum Abschluss, setzte den Ball aber über den Hoffenheimer Kasten. Kurz darauf war es wieder Rashica, der frei vor Baumann auftauchte, aber am TSG-Schlussmann scheiterte. Möhwald setzte den Nachschuss neben das Tor. Auch die Hoffenheimer hatten in der Nachspielzeit noch einmal eine große Chance, Kaderabek kam im Fünfmeterraum völlig frei zum Kopfball, brachte den Ball aber nicht gefährlich in Richtung Tor.

Schlussendlich blieb es nach einer heißen Schlussphase bei der Punkteteilung im Weserstadion.

So spielte die TSG:

Baumann, Bicakcic (53. Hübner), Posch, Adams, Schulz, Bittencourt (53. Grillitsch), Demirbay, Kaderabek, Kramaric, Szalai (Nelson), Joelinton