Frankfurt/Zuzenhausen. (run/dpa) Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Spielplan der Saison 2019/20 veröffentlicht. Die TSG Hoffenheim startet mit einem Auswärtsspiel: Voraussichtlich am Sonntag den 18.8. tritt das Team von Chefcoach Alfred Schreuder bei Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt an. Der Saisonauftakt steigt am Freitag den 16.8. in München. Dort empfängt Tittelverteidiger Bayern München das Team von Hertha BSC.

Das erste Heimspiel trägt die TSG eine Woche später gegen Werder Bremen (23. bis 25. August) aus. Anschließend gastiert Hoffenheim bei Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen, am vierten Spieltag empfängt die TSG den SC Freiburg zum badischen Derby (13. bis 15. September). Den gesamten Spielplan finden Sie hier.