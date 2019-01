Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat seinen Kader, der sich ursprünglich aus 27 Feldspielern und drei Torhütern zusammensetzte, weiter verkleinert. Am gestrigen Dreikönigstag wurde publik, dass "Hoffe" Mittelfeldakteur Vincenzo Grifo bis zum Saisonende an den südbadischen Rivalen SC Freiburg ausleihen wird. Grifos Vertrag im Kraichgau läuft noch bis Sommer 2022. Nach RNZ-Informationen soll es keine Kaufoption für den gebürtigen Pforzheimer geben und die Leihgebühr bei rund 600.000 Euro liegen. Somit ist Grifo nach Felipe Pires (Palmeiras São Paulo), Kevin Akpoguma (Hannover 96) und Ersatz-Keeper Gregor Kobel (FC Augsburg) bereits der vierte Profi, den die Hoffenheimer verleihen.

"Für mich geht es darum, auf dem Platz zu stehen und es war mein Wunsch, wieder nach Freiburg zu kommen", sagte Grifo, der für den Sportclub zwischen 2015 und 2017 bereits 61 Mal das Trikot übergestreift hatte. Die beiden Spielzeiten unter Christian Streich waren mit 20 Toren und 26 Assists seine bislang erfolgreichsten. Stattdessen konnte Grifo (25) weder bei Borussia Mönchengladbach noch bei den "Nagelsmännern" richtig Fuß fassen. Das Fazit von TSG-Manager Alexander Rosen: "Vince ist ein hoch veranlagter Spieler, der nach einer für ihn komplizierten Saison in Gladbach in den ersten sechs Monaten nach seiner Rückkehr noch nicht die Rolle bei uns einnehmen konnte, die er von sich selbst erwartet." Am Edeltechniker und italienischen Nationalspieler waren neben Freiburg auch der VfB Stuttgart und Hannover 96 interessiert.

Derweil hat bei der TSG am Sonntag die Vorbereitung auf die am 18. Januar (Heimspiel gegen den FC Bayern) startende Rückrunde mit einem internen Leistungstest begonnen. Offizieller und öffentlicher Trainingsstart ist am heutigen Montag um 10.30 Uhr auf dem Trainingsgelände in Zuzenhausen. Am Donnerstag fliegt der TSG-Tross nach Spanien, denn am Freitag stehen zwei Testpartien gegen die belgischen Erstligisten VV St. Truiden (12 Uhr) und den RSC Anderlecht (15 Uhr) in Murcia auf dem Programm. "Hoffe" verzichtet also erneut auf ein Trainingscamp in südlichen Gefilden und bereitet sich lieber in der Heimat auf die zweite Saisonhälfte vor. Nach dem Topspiel gegen die Bayern reist 1899 am 26. Januar in den Breisgau - und trifft dabei auf SC-Rückkehrer "Vince" Grifo.