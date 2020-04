Zuzenhausen. (RNZ) Die Profis von 1899 Hoffenheim werden in der kommenden Woche ans Trainingszentrum in Zuzenhausen zurückkehren. Das gab der Fußball-Bundesligist bekannt. Dort wollen sie im rollierenden System in kleinen Gruppen ihre Übungseinheiten absolvieren. "Der Kader wird in Kleingruppen jeweils unter sorgfältigster Beachtung der aktuellen Hygiene- und Verhaltensvorgaben der Behörden sowie den Empfehlungen der Deutschen Fußball Liga trainieren", erklärte Alexander Rosen, der Hoffenheimer Profifußball-Direktor.

Mannschaftsarzt Dr. Ralph Kern und Physiotherapeut Peter Geigle gehen in einem Video, das die TSG eigens produziert hat, um Spieler und engste Mitarbeiter noch einmal zu sensibilisieren, auf die wichtigsten Maßgaben ein.

"Wir wollen damit explizit auf die grundsätzlichen Anordnungen hinweisen und über angepasste Verhaltensregeln für den Aufenthalt im Trainingszentrum sowie den Umgang mit den Teamkameraden informieren", so Rosen.

Am Dienstag hatte die Mitgliederversammlung der DFL entschieden, den Spielbetrieb bis mindestens 30. April auszusetzen.