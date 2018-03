Bayer Leverkusen will Stürmer Patrick Helmes wohl nicht für kleines Geld aus dem Vertrag lassen.

"Bei einer Transfersumme in der Kategorie von Mario Gomez kann man darüber reden", soll Leverkusens Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser dem "Express" zur Ablösesumme für Stürmer Patrick Helmes gesagt haben. Mario Gomez war vor der Saison für rund 30 Millionen Euro von Stuttgart nach München gewechselt. Aber immerhin, so berichtet das Boulevard-Blatt, soll der Bayer-Geschäftsführer beim Gomez-Vergleich geschmunzelt haben. In Hoffenheim findet man das wahrscheinlich gar nicht komisch, denn 1899 ist auf Stürmer-Suche und durchaus an Helmes interessiert. Manager Jan Schindelmeiser soll sich in der vergangenen Woche in der Kölner Innenstadt bei einem "populären Italiener" (Express) mit Helmes und dessen Berater getroffen haben. Die Trennungsabsichten von Bayer Leverkusen wirken allerdings eher verhalten. Holzhäuser: "Patrick hat bei uns einen Vertrag bis 2013, da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren!"