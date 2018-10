Von Celine Eßlinger

Heidelberg/Neckargemünd. Der Traum eines jeden Schülers ist es wohl, den Lehrer in seinem Fachgebiet zu verbessern, es einmal besser zu wissen. Im Fremdsprachenunterricht war das für Lewis Paling (20, Neckargemünd) und Corentin Lassalle (22, Heidelberg) tatsächlich nicht selten der Fall: Beide sind bilingual aufgewachsen und sprechen somit neben Deutsch noch eine weitere Sprache fließend. Mit zwei Muttersprachen kann nicht jeder dienen. Deshalb hat die Zeitjung-Redaktion nachgefragt und sich mit den zwei Studenten über Fußballmannschaften, Träume und "Codeswitching" unterhalten.

Fühlt sich halbenglisch: Lewis Paling. Foto: Eßlinger

"Mein Vater stammt aus England, genauer gesagt Nottingham, und somit war es für meine Eltern selbstverständlich, dass ich neben Deutsch auch Englisch von Anfang an sprechen sollte", erzählt der 20-jährige Student. So sprach der Halbengländer zuhause mit seiner Mutter Deutsch und mit seinem Vater Englisch. Ganz am Anfang habe er seinem Vater teilweise auf Deutsch geantwortet, erinnert er sich. Doch sein Vater habe nicht aufgeben wollen und es immer weiter mit dem Englischen versucht, bis es schließlich geklappt hat. Auch heute haben Vater und Sohn die Kommunikation in der englischen Sprache beibehalten.

"Wenn mir ein spezielles Wort nur auf Deutsch einfällt, dann kann es sein, dass inmitten eines englischen Satzes auch mal ein deutsches Wort auftaucht", sagt Lewis und fügt hinzu: "Natürlich wird bei uns auch Deutsch gesprochen, wenn Deutschsprachige dabei sind - wir wollen ja niemanden ausschließen". Ihm selbst ist dabei schon aufgefallen, dass er seinen Vater zwar immer "Dad" nennt, dies aber im deutschen oder im englischen Kontext jeweils unterschiedlich ausspricht.

Auf die Frage nach Schwierigkeiten der Bilingualität fällt ihm spontan nicht wirklich etwas ein: Offensichtlich bringt die Tatsache, zwei Sprachen perfekt zu beherrschen nur Vorteile im Alltag, in der Schule und was die Berufswahl angeht. Für den 20-Jährigen war klar, dass auch sein Studium auf jeden Fall etwas mit der englischen Sprache zu tun haben sollte. Das Einzige was ihn stört, ist, dass die Praxis in Englisch doch ein bisschen fehlt.

"Mein Wortschatz ist im Englischen nicht so stark ausgeprägt wie im Deutschen, da ich im Alltag eben hauptsächlich auf Deutsch kommuniziere", bemerkt Lewis und meint weiter, dass er die Grammatikregeln und das Schreiben ganz normal mit den anderen in der Schule erlernen musste, obgleich es ihm leichter fiel als seinen Mitschülern.

Außerdem besuchte er eine ganz normale Schule, eine bilinguale sei keine Option gewesen. Auch wenn - oder gerade deshalb, weil - das Deutsche seinen Alltag größtenteils bestimmt, mag Lewis die englische Sprache (vor allem auch die Musik) etwas lieber. "Deutsch ist für mich irgendwie selbstverständlicher und deshalb nicht ganz so spannend wie Englisch", erzählt er. Seine Träume seien trotzdem unterschiedlich: Je nachdem mit welchen Personen er im Traum spreche, sei die Sprache auch dementsprechend anders.

Seine eigenen Kinder würde der Halbengländer ebenso zweisprachig aufwachsen lassen. Denn eine Art Persönlichkeitsspaltung ruft das wohl nicht hervor: Offensichtlich ist die Sprache ein großer Teil der Kultur und des Heimatgefühls und so stellt sich bei der Bilingualität die Frage des Zugehörigkeitsgefühls ganz besonders. Für den Studenten war dies aber nie ein großes Problem. Er sei zwar stolz darauf, in Deutschland oft als der "Engländer" betitelt zu werden, habe sich aber immer halbdeutsch-halbenglisch gefühlt. Und seit dem Brexit-Votum besitzt er neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die englische, "damit es später mal keine Schwierigkeiten gibt".

"Nur im Fußball ist es ein bisschen problematisch", lacht er. "Auf den Klassenfotos von der zweiten bis zur siebten Klasse bin ich immer nur im England-Trikot abgelichtet worden." Lewis wollte für die englische Nationalmannschaft spielen und habe sich ausgemalt, wie er das später wohl gegenüber Deutschland rechtfertigen würde - denn die Rivalität im Fußball zwischen den beiden Ländern sei groß.

Sprachbegeistert: Corentin Lassalle. Foto: Eßlinger

Der 22-jährigen Corentin Lassalle aus Heidelberg hat sich bezüglich der "Fußballproblematik" etwas Besonderes einfallen lassen. Auch er ist bilingual aufgewachsen, da er eine deutsche Mutter und einen französischen Vater hat. Der doppelte Staatsbürger fühlt sich halbdeutsch und halbfranzösisch und bringt dies als Fußballfan zum Ausdruck: "Ich würde sagen, dass ich im Fußball die Balance gefunden habe." Im nationalen Bereich unterstütze er einen deutschen Verein und im internationalen dafür die Franzosen, "was sich dieses Jahr mit der WM natürlich sehr gelohnt hat", fügt er lachend hinzu.

Dennoch habe er sich vielleicht immer ein kleines bisschen mehr deutsch gefühlt, da er hier in Deutschland aufgewachsen sei und den meisten Teil seiner Zeit verbringe. Er interessiere sich aber für das politische Geschehen in beiden Ländern. "Französische Nachrichten schaue ich zwar nicht, aber vor den Wahlen in Frankreich informiere ich mich auf jeden Fall."

Für seine Erziehung hatten seine Eltern sich ein spezielles Konzept überlegt: Auch Corentins Mutter spricht fließend Französisch und deshalb hatte man entschieden, im Hause Lassalle nur in dieser Sprache zu kommunizieren. Das deutsche Umfeld sollte die Deutschkenntnisse liefern. "Im Kindergarten hat sich aber herausgestellt, dass dieses Konzept nicht so funktionierte. Ich hatte Schwierigkeiten, mich dort auf Deutsch zu unterhalten." Auf einmal sprachen seine Eltern dann nur noch Deutsch mit ihm, was wiederum zur Vernachlässigung seines Französischen geführt habe.

Um seine zweite Muttersprache nicht zu verlernen, die nun nur noch im alljährlichen Frankreichurlaub bei den Verwandten zum Einsatz kam, las er französische Bücher. Später, ab dem Alter von etwa 13 Jahren, fand die Kommunikation mit seiner Mutter in Deutsch, die mit seinem Vater in Französisch statt.

Heute antworte er seinem Vater trotzdem meist auf Deutsch, da er diese Sprache wesentlich besser beherrsche und einen viel komplexeren Wortschatz aufgebaut habe. "Natürlich ist es von Vorteil für mich, dass ich in beiden Sprachen ein erhöhtes Niveau erreicht habe. In der Schule musste ich keine Grammatik lernen und konnte teilweise sogar die Lehrer verbessern.", bestätigt Corentin und versichert, dass er seine eigenen Kinder auch bilingual erziehen würde.

Trotzdem habe ihm der Bezug zum Schreiben und Lesen im Französischen oft gefehlt, da zuhause hauptsächlich Deutsch nur gesprochen wurde. Dementsprechend spricht er lieber Deutsch, da es ihm leichter fällt. Wenn er zu Besuch in Frankreich sei, dauere es etwas, bis er sich akklimatisiert habe, dann denke er aber auch Französisch. Bei seinen Träumen ist sich Corentin aber nicht ganz so sicher; das käme immer drauf an.

"Bei einer Schulübernachtung in der Grundschule habe ich anscheinend im Schlaf Französisch gesprochen. Das hat natürlich keiner verstanden.", erinnert er sich und meint, dass es bei zwei Sprachen immer Schwierigkeiten gibt, aber er keine der beiden missen würde.