Von Vanessa Dietz

Ungläubig greift Sophia Weißschuh die Hand, die Wincent Weiss ihr entgegen streckt. Träumt die 17-Jährige? Nein. Es passiert wirklich. Könnte dieser Moment doch nur ewig andauern. Doch dann setzt der Sänger zum Stagediving an.

9.04 Uhr. Die Bundesgartenschau Heilbronn wirkt an diesem Sonntag noch verschlafen. Die ersten Wandergruppen trudeln nur langsam auf das Gelände ein. Sogar einige Vögel schlummern noch vor sich hin. Topfit sind dagegen Lenya Hügle und Sophia Weißschuh aus Brackenheim bei Heilbronn. Die beiden 17-Jährigen sind schon seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen. Sobald die Buga ihre Tore geöffnet hatte, sind die beiden Richtung Bühne gestürmt. Seitdem harren sie vor dem Einlass des abgesperrten Konzertbereichs, auf dem am Abend der Sänger auftreten wird.

Ihr Ziel: die erste Reihe und anschließend ein Selfie mit dem Künstler. „Wir sind seine größten Fans“, schwärmen die beiden aufgeregt. Das glaubt man ihnen aufs Wort. Lenya und Sophia wirken mit ihren personalisierten Pullovern und Armbändern wie der lebende Merchandising-Stand des Sängers. Und auch zu Hause seien alle Wände beklebt mit Konzertkarten, Postern und Zitaten des 26-Jährigen. „Seine Songtexte muntern mich auf und helfen mir in bestimmten Situationen“, sagt Lenya. Und Sophia ergänzt: „Mit seinen Alben bringt er die Message rüber, dass man an sich glauben und die Hoffnung nicht verlieren soll, egal, was passiert.“

Foto: Vanessa Dietz

Von Liebe auf den ersten Blick wollen die beiden Fans aber nicht sprechen. Der Künstler aus Schleswig-Holstein ist den beiden Brackenheimerinnen erst nach seiner Zeit bei der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ aufgefallen. Lenya: „Ich habe ihn zwar wahrgenommen. Aber Wincent Weiss war damals noch so unscheinbar.“ Erst nachdem der Sänger, der seine Lieder selbst schreibt, den Song „Unter meiner Haut“ mit dem DJ-Duo „Gestört aber Geil rausbringt, ist es um die beiden geschehen. „Seitdem höre ich seine Lieder täglich - morgens, mittags und abends zum Einschlafen“, sagt Lenya. „Er ist einfach ehrlich zu seinen Fans, das schätzen wir sehr an ihm“, ergänzt Sophia.

Besonders beeindruckt sind die Beiden von der rasanten Karriere, die der Musiker gemacht hat: „Vor wenigen Jahren gab er noch Kellerkonzerte, jetzt steht er auf großen Bühnen. Das ist schon bemerkenswert.“ In diesen Genuss durften Lenya und Sophia schon zweimal kommen. Im November steht das dritte Konzert in Stuttgart an. „Wir würden am liebsten zu allen Auftritten gehen. Aber unsere Eltern erlauben uns nur jene in unmittelbarer Nähe von zu Hause. Sobald wir nächsten Jahr 18 sind, nehmen wir alle Sommerkonzerte mit“, erklärt Sophia.

In ​Lenyas (links) und Sophias Jugendzimmer sind alle Wände voll mit "Wincent Weiss"-Postern. Foto: zg

Dann geht plötzlich alles ganz schnell: Die Security gibt den Startschuss und damit den Weg zum Konzert frei. Mehrere Hundert kreischende Mädels legen den Sprint ihres Lebens hin, um einen möglichst guten Platz zu ergattern. Lenya und Sophia haben Glück und sichern sich die Pole-Position. „Ich bin so aufgeregt. Wenn ich ihn sehe, werde ich weinen. Vor Glück natürlich.“

Nach fast 12 Stunden steht er endlich vor ihnen: Wincent Weiss gibt 90 Minuten lang alles auf der Bühne und sucht immer wieder die Nähe seines vorwiegend weiblichen Publikums. Lenya und Sophia sind begeistert: „Er singt einfach so gut.“ Die Beiden sind hin und weg und singen all seine Songs lautstark mit. Mit dem Selfie hat es am Ende leider nicht geklappt. Aber dafür konnten die Zwei ihrem Idol ganz nahe sein. Und Sophia wird den Moment, als der Sänger ihre Hand gehalten hat, nie vergessen. Wincent Weiss war jede Minute warten wert.