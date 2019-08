Von Vanessa Dietz

Einen MTV Music Award als bester deutscher Künstler. Einen Echo als bester nationaler Newcomer. Und das mit einem Debütalbum. Wincent Weiss hat das geschafft, wovon viele deutschsprachige Künstler träumen. ZeitJung hat den Sänger und Songwriter am vergangenen Sonntag auf dem Gelände der Bundesgartenschau Heilbronn zum Interview getroffen.

ZeitJung: Wincent, Dich gibt es seit kurzer Zeit bei „Madame Tussauds“ in Berlin zu bestaunen. Wie ist das, sich selbst als Wachsfigur zu sehen - in einer Reihe mit Imitationen großer Persönlichkeiten?

Wincent Weiss: Surreal. Es ist ein komisches Gefühl, sich als 3D-Figur zu sehen. Ich stehe tatsächlich neben Legenden wie Will Smith und Taylor Swift. Es ist eine große Ehre für mich, mich hier einreihen zu können, wenn man bedenkt, dass meine Karriere noch ganz jung ist.

Dennoch hast Du als Musiker schon viel erlebt: Deine Karriere hat bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ begonnen, mittlerweile stehst Du unter anderem mit Sarah Connor auf der Bühne. Was ist das Kurioseste, was Du auf Deiner musikalischen Reise bisher erlebt hast?

Die Tatsache, dass ich für Helene Fischer ein Lied geschrieben habe und mein Name als Songwriter auf einem Schlageralbum steht. Aber eigentlich ist alles kurios, was mir in der kurzen Zeit passiert ist. Vor wenigen Jahren habe ich noch vor 100 Menschen gespielt. Jetzt singen mehrere Tausende meine Lieder. Oder die Auszeichnungen, die ich bekommen habe. Das sind so viele Eindrücke, die ich erstmal verarbeiten muss. Ich habe in nur drei Jahren das erreicht, was ich mir für die nächsten 15 Jahren vorgenommen hatte.

Bei Deinem Auftritt auf der Buga hat man eine rockige Seite von Dir kennengelernt. Gehst Du jetzt unter die Metaller?

Was viele nicht wissen: Ich bin tatsächlich durch Metal zur Musik gekommen. Aber ich bin sowieso für Kontrastprogramm und genreübergreifende Sets. Eintönig ist langweilig.

Heißt das, ein Metal-Album folgt schon bald?

Mir fehlt die Zeit. Geplant ist vorerst noch ein drittes Deutsch-Pop-Album. Und dann bin ich ja noch auf Tour und ein Akustik-Album kommt auch noch raus.

Hört sich nach einem vollen Terminkalender an. Bleibt da noch Zeit für Freunde?

Nicht wirklich. Mein Privatleben steht momentan weit hinten an. Für kommendes Jahr nehme ich mir fest vor, meine Arbeit und mein Leben in ein besseres Gleichgewicht zu bringen.

Mit welchen Künstlern würdest Du gerne mal zusammen arbeiten?

Ich habe auf alle Bock. Mit Rappern der alten Schule wie Kool Savas möchte ich gerne noch mehr gemeinsame Sache machen.

Du warst bei der sechsten Staffel von „Sing meinen Song“ in Südafrika dabei. Welche Erfahrungen hast Du machen können?

Es war eine Herausforderung für mich, die Lieder der anderen Künstler umzuschreiben und neu zu interpretieren. Das Highlight meiner Teilnahme waren die bewegenden Geschichten der Künstler. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Michael Patrick Kelly zur Kelly Family gehört. Das war ja alles vor meiner Generation. Es war wirklich spannend, allen so nahe zu kommen.

Du schreibst Deine Songs alle selbst. Wie viel Persönliches steckt in Deinen Liedern?

Mein Album ist immer autobiografisch. Ich schreibe immer nieder, was mir passiert ist, ganz egal, ob es One-Night-Stands sind oder Erfahrungen, die ich mit meiner Familie mache.

Unsere Leser interessiert bestimmt auch, wie es um Deinen Beziehungsstatus steht.

Ich bin aktuell Single (grinst).

Wie lernst Du Frauen kennen?

Aktuell gar nicht. Ich reise gerade von Ort zu Ort und wenn ich mal frei habe, treffe ich mich mit Freunden oder Familie. Da bleibt wenig Zeit, Frauen kennenzulernen.

Kannst Du überhaupt noch feiern, ohne erkannt zu werden?

Nein, ich kann nicht mal mehr unerkannt in einen Club gehen. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, aber immer und überall erkannt zu werden, ist schon manchmal anstrengend. Deswegen beneide ich Künstler mit Masken wie Cro.