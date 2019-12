Von Matthias Kehl

Heidelberg. Es ist ein sehr intimes Thema, mit dem sich Anna Wilken im Frühjahr 2017 an ihre Follower wendet. Die damals 21-Jährige postet ein Foto aus dem Krankenhaus, versehen mit Textzeilen, in denen sie ihr Innerstes nach Außen kehrt. Bei Instagram erzählt sie von fürchterlichen Schmerzattacken, Schwindelanfällen und Durchfall während der Periode. Symptome einer komplizierten, unheilbaren Frauenkrankheit: Endometriose.

Schwäche zeigen in der sonst so perfekt anmutenden Instagram-Welt – ein Schritt, der Anna, wie sie erzählt, nicht leicht fiel. Zuvor hatte sie ihren Abonnenten mit verschiedensten Ausreden ihre Abwesenheit erklärt. "Ich wollte mich nicht länger verstecken", erzählt die heute 23-Jährige, die viele noch aus der neunten Staffel von Heidi Klums Castingshow "Germany’s Next Topmodel" kennen. Infolge des öffentlichen Bekenntnisses machte sich bei Anna Erleichterung breit. Unzählige Nachrichten erreichten die seit diesem Sommer in Heidelberg lebende Influencerin über die sozialen Medien. Bei Instagram, wo heute 240.000 Menschen ihrem Account folgen, erntete sie viel Zuspruch. Online wurde sie aber vor allem immer mehr zur Ansprechpartnerin für von Endometriose betroffenen Frauen.

Anna steht gerne mit Rat zur Seite, wie sie sagt. Einher gehe damit aber auch eine große Verantwortung. "Viele Frauen sind verzweifelt und fragen mich, was man eigentlich einen Arzt fragen muss", erzählt sie. Durch ihren Online-Auftritt wirkt Anna für ihre Abonnenten, die sie täglich mit Storys und Postings versorgt, nahbar und vertraut. Pro Tag erreichen sie hunderte Nachrichten. "Es ist schwer, allen gerecht zu werden", sagt die gebürtige Ostfriesin, die dieses Jahr ein Buch über Endometriose mit dem Titel "In der Regel bin ich stark" veröffentlichte.

Trotz der Einschränkungen ihrer Krankheit musste die 1,80-Meter große Brünette das Modeln nicht ganz aufgeben. Zwar sind es nicht mehr die Laufstege in New York, Mailand oder Paris. Anna zeigt sich vor allem auf Instagram. Kunden können über ihr Management Postings buchen, in denen die entsprechenden Produkte platziert werden. "Es ist eine klassische Dienstleistung, ich mache Werbung", erklärt sie ihren Job als Influencerin. Den Begriff selbst findet sie "schrecklich", sagt sie. Gehe es ihr nicht darum, Menschen zu beeinflussen. "Ich verstelle mich nicht und bin so wie ich bin – auch auf Instagram", sagt Anna.

Dennoch sei es wichtig, als "Person des öffentlichen Lebens" – wie es in der Branche heißt – eine klare Grenze zu ziehen. "Man gibt zwangsläufig viel vom Privatleben preis", sagt Anna. Die Influencerin ist seit über fünf Jahren mit Sargis Adamyan, Fußballprofi der TSG 1899 Hoffenheim, zusammen. Das Paar lebt zusammen mit Hund Oskar, einem Zwergspitz, unweit des Heidelberger Schlosses. "Sargis halte ich weitestgehend aus meinem Job raus", sagt Anna. Beim gemeinsamen Essengehen oder Abendstunden zu zweit schalte sie ihr Smartphone gerne in den Flugmodus. Denn trotz aller Offenheit gehören intime Momente nicht alle Tage in die Timeline bei Instagram.

Noch kurz ein freundliches Selfie in die Story, dann geht es für Sarah Wiese zum nächsten Termin. "Viel los heute" steht unter dem Foto, kombiniert mit einem winkenden Emoji. "Irgendwie krass, dass das jetzt 25.000 Menschen angucken", reflektiert die 22-Jährige im Gespräch mit der RNZ.

Die gelernte Finanzassistentin hat ihren einst rein privat betriebenen Online-Auftritt zum Beruf gemacht. Unter dem User-Namen "sarah.ws" ist die Blondine aus Sankt Ilgen zur Influencerin geworden. Mit den Themen Fitness, Mode, Beauty und Lifestyle unterhält sie mittlerweile über 211.000 Follower. Für diese ist das "Mädchen von nebenan", wie sie sich selbst in ihrem Account beschreibt, Motivationshilfe und Ratgeberin zugleich. Ihre täglichen Storys verfolgen aktiv Zehntausende. "Ich möchte Menschen ermutigen, Sport zu machen und gesünder zu leben", sagt sie.

Wirft man ein Blick in ihr Instagram-Profil, sieht man sie zum Beispiel im Urlaub am Strand von Miami: durchtrainierter Körper, im Hintergrund das türkis schimmernde Meer. Ein scheinbar sorgenfreies Leben. Doch Sarah, die ihr Abitur in Heidelberg machte, war nicht immer so mit sich im Reinen wie heute.

"Specki", "Dickerchen", waren noch die harmlosesten Bezeichnungen, die dem heutigen Fitness-Vorbild von ihren Mitschülern an den Kopf geworfen wurden. "Ich war nicht sonderlich beliebt", erzählt Sarah, der die Hänseleien damals sehr zu Herzen gehen. Mit 15 Jahren beginnt sie mit Fitnessübungen, sich den Frust von Seele zu schwitzen. Der Ehrgeiz packt sie. Es folgen bald sichtbare Resultate.

Mit 17 Jahren meldet sich Sarah bei Instagram an. Anfangs habe sie nur ein bis zwei mal im Jahr was gepostet, erzählt sie. Heute zieren fast tausend Postings ihr Profil. Ihr Themengebiet hat Sarah mittlerweile auf Reisen, Mode und Beauty erweitert. "Das sind Dinge, die ich gerne behandle. Wichtig ist, dass man authentisch ist", erklärt sie. Fitness-Sport ist bis heute eine Konstante in ihrem Leben geblieben. Auf der Couch mit einer Chipstüte? Für die 22-Jährige keine Option. "Das stresst mich mehr, als dass es mich entspannt", sagt sie mit einem Schmunzeln.

Mittlerweile kann Sarah die Anfragen selektieren. Dem "Playboy", der sie für eine Kondom-Werbung buchen wollte, erteilte sie eine Absage, da sie sich "so nicht präsentieren wollte". Kooperationen hat sie mit verschiedenen Firmen, die feste Postings bei ihr buchen. Das Management hat die 22-Jährige derzeit nicht. "Das erfordert absolutes Vertrauen", sagt sie.

Die Gefahr durch den "Online-Ruhm" abzuheben, sieht Sarah bei sich nicht. Dass ihr nächstes Umfeld nichts mit dem Geschäft zu tun hat, tue ihr gut. Nach Abitur und Ausbildung hat sie in Aschaffenburg ein Betriebswirtschaftsstudium aufgenommen. "Safety first" nennt sie ihre Devise. Einnahmen des Online-Geschäfts lege sie größtenteils zur Seite. "Mir ist bewusst, dass Instagram irgendwann zu Ende geht", sagt sie. Bis es soweit ist, will Sarah die Zeit als Influencerin genießen. Und postet fleißig weiter. Damit ihre Story auch weiter von Erfolg gekrönt ist.