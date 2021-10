Von Christoph Offner

Sandhausen. Dennis Ferreira da Fonseca lacht, als er der RNZ erzählt: "Meine Freunde sagen oft: Du lebst den Traum eines jeden Jungen." Der 26-Jährige ist kein Fußballprofi, kein Popstar und auch kein Schauspieler. Ferreira da Fonseca ist E-Sportler. Bei der Fußballsimulation Fifa zählt er zu den Besten in Deutschland. Seit vergangenem Jahr steht er beim SV Sandhausen unter Vertrag. Über ein Qualifikationsturnier hat sich Ferreira da Fonseca, ebenso wie Luca Alesi am Hardtwald empfohlen. "Wir haben die E-Sport-Abteilung neu aufgestellt. Dabei ist uns wichtig, dass unsere Spieler einen Bezug zur Region haben", erklärt Timm Merten, der neben seiner Tätigkeit als Fan-Betreuer auch E-Sport-Manager beim SVS ist.

Nachdem die Kurpfälzer 2018/2019 zum ersten Mal in der Virtual Bundesliga (VBL) – die zur Deutschen Fußball Liga (DFL) gehört – an den Start gegangen sind, zur 2019/20 ausgesetzt haben und in der vergangenen Spielzeit zurückgekehrt sind, beginnt für den SVS am 10. November der dritte Anlauf in der VBL Club Championship. Gegner ist dann der SSV Jahn Regensburg. Von den 36 Profiklubs der Bundesliga und 2. Bundesliga nehmen 26 an der VBL teil. Die Meisterschaft sicherte sich im vergangenen Jahr der 1. FC Heidenheim "Die Erst- und Zweitligisten werden von der DFL gefragt, ob sie mitspielen möchten", erläutert Merten: "Dann gibt es noch Lizenzierungsbedingungen, um mitspielen zu dürfen. Die 26 Teams sind in zwei Divisionen – Süd-Ost, in der wir antreten, und Nord-West – eingeteilt." Auswärtsfahrten gibt es zwar keine – die Teams spielen immer im jeweils eigenen Vereinsraum –, einen Heimvorteil gibt es aber trotzdem. Ob auf Playstation oder Xbox gespielt wird, darf die nominelle Heimmannschaft entscheiden.

Dennis Ferreira da Fonseca. Foto: vaf

Der SVS in der höchsten deutschen Spielklasse, der Meister kommt aus Heidenheim – was im echten Leben schon eine gehörige Portion Fantasie erfordert, ist an der Konsole Realität. Neben Ferreira da Fonseca und Alesi gehen noch die Neuzugänge David Queck (Würzburger Kickers) und Francesco Mazzei (FSV Mainz 05) für den SVS an die Controller. "Die VBL ist ist d i e Plattform sich zu präsenteren und zu zeigen was man kann", sagt Queck. Neben der VBL sind der 18-Jährige und seine Teamkollegen noch auf Turnieren im Einsatz, bei denen es Preisgelder zu gewinnen gibt. Doch wie wird man überhaupt E-Sportler? "Ein Bekannter von mir war bereits E-Sportler beim FK Austria Wien in Österreich", schildert Ferreira da Fonseca: "Wenn ich gegen ihn Fifa gespielt habe, habe ich gemerkt, dass ich gut mithalten kann und habe auch das ein oder andere Spiel gewonnen. So kam ich zum E-Sport."

Dass E-Sport doch überhaupt kein Sport sei, schließlich daddele man ja nur an der Konsole, hat Merten schon oft gehört. Genervt ist er davon allerdings nicht. "Das spornt mich nur noch weiter an, zu zeigen, dass das Sport ist", so der 41-Jährige: "Das ist wirklich Leistung, die da abgefordert wird." Davon wissen auch Ferreira da Fonseca, Alesi, Queck und Mazzei zu berichten. Sie trainieren täglich mehrere Stunden. "Es kommt auch darauf an, in welchem Stadium sich Fifa befindet", sagt Alesi und fügt an: "Jetzt ist das Spiel gerade erst rausgekommen, da müssen wir schon sehr viel zocken. Drei, vier Stunden mindestens am Tag."

Rückschläge, Frust und Pleiten bleiben dabei an der Konsole ebenso wenig aus, wie auf dem Rasen. Seit er E-Sportler ist, seien bereits acht bis zehn Controller zu Bruch gegangen, schätzt Mazzei. "Mittlerweile bin ich ein wenig ruhiger geworden", lacht der 26-Jährige: "Das liegt wahrscheinlich auch an der Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ich habe gemerkt, ausrasten bringt nichts. Das macht einen nur noch nervöser."

Hintergrund [+] Lesen Sie mehr E-Sport bezeichnet den sportlich simulierten Wettkampf in Form von Videospielen. Das erfordert Konzentration und Geschick. Bis zu 600 Fingerbewegungen pro Minute führen E-Sport-Profis aus. Die anbei vorgestellten Zocker des SV Sandhausen spielen das Fußballspiel "Fifa 21". In der virtuellen Bundesliga, die seit dem Jahr 2012 ausgetragen wird, treten alle Mannschaften mit gleich vielen Teilnehmern

[-] Weniger anzeigen E-Sport bezeichnet den sportlich simulierten Wettkampf in Form von Videospielen. Das erfordert Konzentration und Geschick. Bis zu 600 Fingerbewegungen pro Minute führen E-Sport-Profis aus. Die anbei vorgestellten Zocker des SV Sandhausen spielen das Fußballspiel "Fifa 21". In der virtuellen Bundesliga, die seit dem Jahr 2012 ausgetragen wird, treten alle Mannschaften mit gleich vielen Teilnehmern an. Die Regeln im nachgestellten Spiel sind deckungsgleich mit denen auf dem Fußballplatz, die Rahmenbedingungen für die konkurrierenden E-Sportler werden durch die Software sowie durch den Wettkampfveranstalter vorgegeben. Dabei ist Fußball nur einer von vielen E-Sport-Bereichen. Über 13 000 Menschen spielen hauptberuflich "Counter-Strike", das populärste Spiel der E-Sports-Branche. 495 Millionen Menschen gehören der globalen E-Sports-Community an. 223 Millionen spielen, 272 Millionen schauen zu. Voraussichtlich mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz wird die E-Sports-Industrie 2021 erwirtschaften, 14,5 Prozent mehr als im Vorjahr. (make)

Ohnehin scheint das Profidasein in der Simulation an der Konsole mehr mit dem Profidasein auf dem Grün gemein zu haben, als man zunächst vermuten würde – zumindest, was den Jargon angeht. Beispiel gefällig? Bei einer Medienrunde der Sandhäuser E-Sportler berichtet Alesi, dass er zu Beginn der vergangenen Saison "nicht viel gespielt" habe. Dies sei "so mit den Trainern abgesprochen gewesen". Doch als es für den SVS nicht so gut lief, "habe ich auf meine Chance gelauert und sie genutzt", so der 24-Jährige. Auch die Psyche spielt im E-Sport eine mindestens ebenso große Rolle wie beim Fußball. "Fifa ist Kopfsache" sagt Mazzei – und schmeißt kein Kleingeld in das berühmte Phrasenschwein. "Auf dem Niveau der VBL entscheiden Kleinigkeiten, die mentale Stärke ist deswegen extrem wichtig", weiß der 26-Jährige. Bei den Zielen seiner Truppe ist Merten um Understatement bemüht. "Wir möchten uns verbessern", sagt er – in der vergangenen Saison belegte der SVS in seiner Division den elften und vorletzten Platz – und fügt an: "Wir schauen von Spiel zu Spiel." Sätze, die so sicherlich auch schon in den Vereinspresseräumen der Republik, von erster, zweiter bis dritter Liga gefallen sind.

Wie intensiv die Verzahnung von E-Sport-Profis und Fußball-Profis wirklich ist, zeigt ein Blick zur TSG Hoffenheim. Munas Dabbur geht für die Kraichgauer nicht nur in der Bundesliga auf Torejagd, der Israeli sorgt auch im E-Sport-Team, das ebenfalls in der VBL startet, für Furore. Der größte Unterschied zwischen E-Sport-Profis und Fußball-Profis scheint da noch das Gehalt zu sein. "Skandalesi111" (Alesi), "zDennis95"(Ferreira da Fonseca), "Bajazzo_7" (Mazzei) und "Dave" (Queck), wie sie sich in Fifa nennen, erhalten vom Verein lediglich "ein kleines finanzielles Zubrot". Das Quartett arbeitet – Ferreira da Fonseca als Kommissionierer, Mazzei ist selbstständiger Gastronom –, studiert – Alesi wird einmal Geschichte und Englisch unterrichten – oder geht wie Queck noch zur Schule. "Es ist schon ziemlich cool, E-Sportler zu sein", sagt Mazzei. Und im Gegensatz zum Traum von Profifußballer, dem viele Jungen und Mädchen beinahe alles andere unterordnen, hat man als E-Sportler einen ganz entscheidenden Vorteil. "Natürlich gehe ich mit meinen Kumpels raus, gehe essen und feiern – ich muss wegen E-Sports nicht auf alles Mögliche verzichten", schmunzelt Mazzei.