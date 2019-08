Von Georg Mollat

Mord und Totschlag, Beauty, Politik - all diese Themen sind Inhalte von Podcasts. Das "Netflix" für die Ohren ist das, worauf alle gewartet haben. Ganz einfach auf dem Smartphone, Tablet oder im Internet abrufbar. Dann heißt es: Kopfhörer rein und los geht's. Was zunächst etwas befremdlich wirkt - nämlich Gesprächen Fremder zu lauschen - zieht schon nach kurzer Zeit in den Bann. Der 2012 in Deutschland mit "Fest und Flauschig" (Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz) losgetretene Hype bricht nicht ab. Fünf Podcaster stechen besonders hervor. Hier eine kleine Empfehlung.

Gemischtes Hack (Mittwochs auf allen gängigen Streaming-Plattformen)

Die Hörer dieses Podcasts, die sogenannten "Hackis", werden einmal die Woche von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt mit Inhalt beliefert. Die beiden sprechen über Aktuelles mit einer guten Menge Intelligenz und sehr dunklem Humor. Die "Anführer der Hackis" philosophieren, analysieren ohne ein erkenntliches Ziel und spitzen Themen mit ihren Gags zu. Jeder bekommt sein Fett weg, sie selber eingeschlossen. Neben all dem Humor schrecken die Podcaster nicht davor zurück, sich zu positionieren, zum Beispiel für Nachhaltigkeit oder gegen politischen Extremismus.

Felix Lobrecht, der aus dem Berliner Bezirk Neukölln kommt, repräsentiert mit Rap-Zitaten und seiner Berliner Schnauze die Stimme der Straße. Zunächst wurde er mit Poetryslam bekannt, schaffte seinen Durchbruch dann als Stand-Up-Comedian. Tommi Schmitt bringt als Arztsohn aus Ostwestfalen eine komplett andere Sozialisation mit. Lobrecht musste ihn regelrecht dazu überreden, durch den Podcast ins Rampenlicht zu treten. Er schreibt Bücher und arbeitet als Comedy-Autor fürs Fernsehen, zum Beispiel für Luke Mockridge.

Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz (mittwochs um 22 Uhr bei N-JOY und funk.net sowie bei iTunes & Spotify)

Wie der Titel des Podcasts schon vermuten lässt, wird er gesprochen und geführt von Eva Schulz. Jede Woche hat die Journalistin jemand neues zu Besuch. Egal ob Politiker, Musiker oder Influencer - alle nehmen sie Platz an ihrem Mikrofon (zum Beispiel Frank Thelen, Fynn Kliemann oder Linda Zervakis). Das Bemerkenswerte: Sie stellt die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt. Die 28-Jährige wird, wenn es sein muss, unbequem und scheut nicht davor, klare Stellung zu beziehen. Mit ihrer humorvollen, aber direkten Art schafft Eva Schulz es ihre Gäste auf eine ganz neue persönliche Art und Weise zum Plaudern zu bringen.

Der Podcast ist Teil der Vision, jungen Menschen Politik und Zeitgeschehen zugänglich zu machen. Unter dem Deckmantel "Deutschland3000" gibt es jede Woche aus ihrer Feder Bild, Ton und Text. Sie lässt kein Thema unberührt, zum Beispiel spricht sie über Startups, YouTube, Politik oder auch Musik. Sie selbst beschreibt ihr Ziel auf N-JOY mit den Worten: "Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt."

https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"> Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Deutschland3000 (@deutschland3000) am Jul 4, 2019 um 3:56 PDT

Mordlust - Verbrechen und ihre Hintergründe (Spotify und iTunes, funk.net)

Spannende Musik und ein flüsterndes "Mordlust" - damit beginnt dieser "True-Crime"-Podcast. Paulina Krasa (bekannt aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen) und Laura Wohlers stellen jede Folge jeweils einen wahren Mordfall vor, den die jeweilige Gesprächspartnerin nicht kennt. Auf erzählende Art und Weise lesen sie den Ablauf der Tat vor und bauen damit Spannung auf. Als Zuhörer beginnt man direkt mitzurätseln, wie es zu den gänsehauterregenden Morden gekommen sein könnte. Die Podcasterinnen plaudern dann darauf los, dabei kommt es zu interessanten, tiefgründigen und zum Teil humorvollen Gesprächen. Sie beleuchten die strafrechtlichen sowie psychologischen Aspekte der wahren Fälle. Seit dem Start im Juli 2018 kommt man immer wieder an den Punkt, die Menschheit und ihre Abgründe zu hinterfragen. Seit Anfang 2019 sind die beiden mit ihrem Podcast Teil von Funk, einem Online-Medienangebot der ARD und des ZDF für junge Menschen.

https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"> Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mordlust (@mordlustderpodcast) am Aug 7, 2019 um 1:10 PDT

Im Namen der Hose (samstags auf allen gängigen Streaming-Plattformen)

Das Thumbnail des Podcasts gibt schon die Richtung an, um welches Thema sich diese Serie dreht. Linda Becker (Autorin und Moderatorin) und Ariane Alter (TV-Magazin PULS) reden über Sex, Masturbation und alles was einem sonst noch beim Liebesspiel einfallen kann. Über alle Ups and Downs, die das Thema mit sich bringt. Die Podcasterinnen tauschen sich über ihre eigenen Erfahrungen aus oder holen Freunde, Experten, User mit dazu. Ganz nach dem Motto "Alles kann, nichts muss". Etwa eine dreiviertel Stunde gehen die Folgen, die ernst, interessant, aber auch sehr lustig sein können. Reinhören lohnt sich, denn Sex bietet ohne Ende Gesprächsstoff.

Highlights sind all die Folgen, die sich rund um Pannen im Bett drehen. User senden ihre Geschichten ein und die beiden Podcasterinnen reagieren ganz ungezügelt.

https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"> Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ariane Alter (@namealter) am Jul 26, 2018 um 7:36 PDT

Politik mit Schwung (gegen Ende der Woche auf dieser Website und auf allen gängigen Streaming-Platformen)

Als letzten Tipp gibt es noch den Podcast eines Heidelberger Studierenden auf die Ohren. Gregor Schwung fasst einmal pro Woche das größte politische Top-Thema zusammen. Nach den politischen Ereignissen 2016, wie der Brexit und die Wahl von Donald Trump, startete der 23-Jährige seinen Podcast. Der politische Populismus lebt von einfachen Antworten zu Problemen, die die Menschen nicht verstehen. Gregor Schwung nutzt sein Mikrofon, um allen Menschen die Kernthemen genauer zu erklären, damit keiner aufgrund seiner Unwissenheit abgehängt wird.

Der 23-Jährige studiert Politikwissenschaften in Heidelberg, hat also viel Fachwissen mit im Gepäck. Dennoch schafft er es, ohne mit Fachwörtern um sich zu werfen, Innen- und Außenpolitische Themen kurz und bündig zu erklären. Auch für alle, die das politische Zeitgeschehen nur am Rande interessiert, liefert er das perfekte Format.