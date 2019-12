Die Jugend-Stars von heute treten vor allem online in Erscheinung. Unsere RNZ-Mitarbeiterin hat nachgefragt, was junge Menschen über Influencern denken.

> Stella Zimmermann (20 Jahre, Medizin, Freiburg):"Oft gestaltet es sich schwierig zu entscheiden, wer wirklich hinter dem steht, was er auf Social Media preisgibt. Deshalb versuche ich, mich nur von einer gezielten Auswahl an Influencern inspirieren zu lassen, was etwa neue Ideen für mein Sportprogramm oder das Thema Nachhaltigkeit angeht."

> Sandro Schumann (23 Jahre, Internationales Wirtschaftsingenieurwesen, Mannheim):"Ich suche mir bewusst Vorbilder, die dann eine Art Vaterrolle einnehmen und mir vor allem für meine Persönlichkeitsentwicklung eine große Hilfe sind oder wenn es um wissenschaftliche Themen geht. Trotzdem sollte man sich vom Leben solcher öffentlichen Personen distanzieren, denn exzessiver Social Media-Kontakt raubt nur Zeit und ist schlecht für unsere mentale Gesundheit."

> Anika Bruck (21, Politikwissenschaft und Soziologie, Heidelberg):"Ich persönlich lasse mich gerne inspirieren, wenn es um Themen wie Body-Positivity oder Ernährung geht und befürworte es, dass Influencer auch bezüglich Nachhaltigkeit etwas bewirken möchten. Auf Instagram und YouTube verfolge ich also fast täglich so einige ausgewählte Persönlichkeiten, die mir sympathisch erscheinen und deren Ansichten ich unterstütze."

> Caspar Fuchs (21, Physiotherapeut, Heidelberg): "Ich beschäftige mich mit Influencern rein zu Unterhaltungszwecken. Zum Abschalten schaue ich mir abends gerne ein paar lustige YouTube-Videos von BullshitTV und Co. an. Das ist ein guter Zeitvertreib und eine Pause für den Kopf. Generell erscheint mir der ganze Hype um diese Personen ziemlich übertrieben."

> Stefanie Kunz (21, Lehramt Französisch/Germanistik, Heidelberg): "Ich persönlich folge einfach Personen, die mir sympathisch erscheinen und deren Ideen bezüglich Ernährung, Gesundheit, Sport oder Umwelt mich ansprechen oder Comedians, die mir zur Unterhaltung dienen. Zum Kauf von bestimmten Produkten habe ich mich dabei noch nie verleiten lassen."

> Jannes Straub (20, Biowissenschaften, Heidelberg): "Mir persönlich ist diese ganze Thematik etwas suspekt. Denn was sagt dem Nutzer, ob eine Person vertrauenswürdige Auskünfte über beispielsweise Fitnessprodukte geben kann, wenn diese keine Qualifikation vorzuweisen hat und von niemandem kontrolliert wird?".