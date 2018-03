Zum Zunge schnalzen: Moody Chana hat den Ball eng am Fuß; in Hoffenheim arbeitet er am Traum Bundesligaprofi. Foto: Uwe Grün

Von Nikolas Beck

Der junge Mann lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Nicht vom rot blinkenden Viereck vor ihm, nicht vom akustischen Signal hinter ihm - und schon gar nicht vom grünen Viereck, in das er die Bälle hineinschießen muss. Ein kurzer Schulterblick zur Orientierung, Ballannahme, Torschuss, Treffer. So "abgezockt" wie Moody Chana im "Footbonauten", dem High-Tech-Trainingsgerät der TSG 1899 Hoffenheim agiert, so geht der Innenverteidiger auch auf dem Rasen zu Werke, wenn es um Punkte geht. Mit den Kickschuhen an den Füßen macht dem 19-Jährigen so schnell keiner etwas vor. Seit dem vergangenen Sommer, als er vom Nachwuchs von Schalke 04 in den Kraichgau gewechselt ist, arbeitet er in Hoffenheim an der Erfüllung seines großen Traums: Er will als Fußballprofi in der Bundesliga spielen.

Und das, obwohl seine erste Erfahrung mit Deutschlands Sportart Nummer eins eher irritierend war. Der Gedanke an die frühsten zaghaften Versuche mit dem Fußball treibt Moody heute noch ein Lächeln auf die Lippen. "Das war witzig", sagt er und berichtet vom damals vierjährigen Moody, der von seinem Vater im Winter ins Hallentraining mitgenommen wurde. Mit den Eltern - der Vater kommt aus Kamerun, die Mutter aus Kenia - habe der gebürtige Ostfriese damals Basketball gespielt. Aber Fußball? "Ich habe das nicht so richtig verstanden", lacht Moody, der das Spielgerät immer in die Hände nehmen wollte. An die Versuche des Trainers, ihm zu erklären, dass Handspiel beim Fußball nicht erlaubt sei, erinnert er sich noch heute gut.

Erst ein paar Jahre später, als Moody sieben war, ließ er sich nachhaltig für den Rasensport begeistern. Bei Schwarz-Weiß Röllinghausen fing alles an. Nach einem fünfmonatigen Abstecher zur SG Wattenscheid 09 wurde der FC Schalke 04 auf ihn aufmerksam und holte ihn im Sommer 2010 in seine U 12. Dort stand er in der vergangenen Saison als sogenannter junger Jahrgang in 25 Bundesligaspielen der Schalker U 19 in der Startformation. Mit dieser Empfehlung ging es im Sommer nach "Hoffe".

Ein Schritt, der für einen jungen Mann wie Moody Chana kein ganz kleiner ist. Schließlich ging es zum ersten Mal weg von der Familie, bei der er bis zu seinem Wechsel in Recklinghausen wohnte, weg von Freunden. "Klar vermisse ich sie manchmal", sagt Moody, der seine Entscheidung aber keineswegs bereut. "Ich wollte einfach auch noch mal was anderes machen und Hoffenheim ist natürlich eine Top-Adresse." Bei seiner Gastfamilie wohnt er zusammen mit Kumpel und Mannschaftskamerad Alfons Amade. "Ich bin immer vor ihm fertig und muss auf ihn jedes Mal warten, wenn wir ins Training gehen", scherzt Moody, der auch auf dem Feld stets vorangeht: "Ich war meistens Kapitän, will auf dem Platz ein Leader sein."

Im Kraichgau, im Team von Trainer Marcel Rapp, ist Moody längst zum wichtigen Eckpfeiler geworden. Seinen Spitznamen hat er auch schon weg: der Dauerbrenner. Denn lediglich einmal, beim 5:0-Heimsieg der Hoffenheimer gegen den 1. FC Nürnberg, wurde er ausgewechselt, durfte er nach 70 Minuten eine schöpferische Pause einlegen. Ansonsten stand er in allen Punktspielen von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Feld. "Ich habe mich hier noch einmal verbessert", sagt Moody voller Selbstvertrauen und spricht gleichzeitig einen Dank an seine Mitspieler aus. Die Leistungssteigerung liege "auch daran, dass ich schnell und gut aufgenommen worden bin und wir ein sehr harmonisches Team sind".

Dieses Team hat freilich auch TSG-Cheftrainer Julian Nagelsmann auf dem Schirm. Der 30-Jährige ist momentan nicht nur der jüngste aller Bundesligatrainer, er hat vor wenigen Jahren selbst den Hoffenheimer Nachwuchs trainiert. Und Nagelsmann ist bekannt dafür, diesem immer mal wieder eine Chance zu geben. Auch Moody konnte bereits "Profiluft" schnuppern: Während einer Länderspielpause durfte er bei den Bundesligaspielern in Zuzenhausen mittrainieren und auch bei einem Testspiel für die "Nagelsmänner" auflaufen.

"Insgesamt ist die Entwicklung wie in den vergangenen Jahren auch sehr gut", sagt Nagelsmann über die U 19, der er die Daumen drückt, abermals die Süddeutschen Meisterschaft gewinnen zu können. Momentan führen Moody und seine Kameraden das Tableau mit zehn Zählern Vorsprung auf den Nachwuchs des FC Bayern München souverän an. Es winkt die Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft und auch im DFB-Pokal sind die Rapp-Schützlinge fürs Halbfinale qualifiziert und nur noch einen Sieg vom Finale in Berlin entfernt. Im Viertelfinale wurde ein 2:0-Erfolg gefeiert - ausgerechnet gegen Chanas Ex-Verein Schalke. "Das war schon etwas Besonderes", gibt Moody zu.

Bei den Junioren spielt er mit Hoffenheim bereits um die Titel mit. Schon bald will der ehemalige U 15-Nationalspieler diese aber auch bei den Profis gewinnen. So wie das sein Vorbild, Nationalspieler Jerome Boateng, schon so oft getan hat. Moody ist eben Verteidiger durch und durch. Früher habe er zwar auch ab und an im Sturm gespielt, berichtet er: "Aber mir hat es schon immer mehr Spaß gemacht, Tore zu verhindern als zu schießen."

Und das ganz ohne Handspiel, wie er augenzwinkernd verspricht.