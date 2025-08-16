Samstag, 16. August 2025

zurück
Plus Buchen

So wollen Stadt und DRK die wilden Müllablagerungen beenden

Die Schmerzgrenze der Bauhofmitarbeiter sei erreicht. Denn neben den Kleidercontainern stapelt sich zunehmend der Müll.

16.08.2025 UPDATE: 16.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 42 Sekunden
Unbekannte Müllsünder haben die Fläche hinter den Altglascontainern in der Buchener Siemensstraße in eine Müllhalde verwandelt. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Man könnte fast glauben, jemand habe dort seinen halben Hausrat entsorgt: Wer dieser Tage einen Blick hinter die Glas- und Kleidercontainer in der Siemensstraße (unterhalb der B 27-Brücke) geworfen hat, dem dürfte es die Sprache verschlagen haben.

Neben den – leider üblichen – Kleidersäcken lagen dort Möbelstücke, Lampen, Kinderwagen und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.