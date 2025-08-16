So wollen Stadt und DRK die wilden Müllablagerungen beenden
Die Schmerzgrenze der Bauhofmitarbeiter sei erreicht. Denn neben den Kleidercontainern stapelt sich zunehmend der Müll.
Von Rüdiger Busch
Buchen. Man könnte fast glauben, jemand habe dort seinen halben Hausrat entsorgt: Wer dieser Tage einen Blick hinter die Glas- und Kleidercontainer in der Siemensstraße (unterhalb der B 27-Brücke) geworfen hat, dem dürfte es die Sprache verschlagen haben.
Neben den – leider üblichen – Kleidersäcken lagen dort Möbelstücke, Lampen, Kinderwagen und
