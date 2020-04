Von Noemi Girgla

Heidelberg. Der Frühling zeigt sich von seiner prächtigsten Seite, als Michael Allers durch die Heidelberger Weststadt läuft. In seinem Rucksack trägt er Lebensmittel, in den Händen je einen Beutel Katzenstreu. Klingt eigentlich ganz normal. Doch was heißt seit einigen Wochen noch "normal". Auf dem Wilhelmsplatz spielen keine Kinder, die Landhausschule und Cafés sind geschlossen – und Michael Allers hat auch keine Katze.

Die Einkäufe hat er nicht für sich selbst erledigt. Er bringt sie einer Frau, die sich kurz zuvor bei der neu gegründeten Studenteninitiative "QuaranTeen" gemeldet und ihren Service in Anspruch genommen hat. Hinter der Initiative stecken neben den Gründern Michael Allers, Ella von Arnim und Sophie Tiefenbacher noch über 150 freiwillige studentische Helfer, die sich auf (fast) alle Stadtteile Heidelbergs verteilen.

„Wir sind in der Pflicht zu helfen“











"Als die Uni den Betrieb einstellte, wurde uns klar, dass wir nun viel Zeit haben würden", schildert Allers, wie es zur Gründung von QuaranTeen kam. "Wir hatten eigentlich gar nicht vor, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen", berichtet der 19-Jährige weiter, "wir wollten uns engagieren und helfen, bei einer bereits bestehenden Initiative mitarbeiten, konnten dort aber lange niemanden erreichen." So beschlossen die drei Medizinstudenten, aufgrund der Kontaktsperre spontan eine Wohngemeinschaft zu gründen, und nahmen den Aufbau ihrer eigenen Gruppe in Angriff. "Natürlich sind die Leute physisch dazu in der Lage, selbst einkaufen oder mit dem Hund rauszugehen", erklärt Allers das Anliegen von QuaranTeen. "Aber gerade Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen sollten das im Moment nicht tun. Wir wollen sicherstellen, dass keiner vor die Tür gehen muss."

Hintergrund Das QuaranTeen-Team ist jeden Tag rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0152 / 06 18 23 79 oder per E-Mail unter quaranteen.hd@gmail.com erreichbar. Wer sich auf ihrer Internetseite [+] Lesen Sie mehr Das QuaranTeen-Team ist jeden Tag rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0152 / 06 18 23 79 oder per E-Mail unter quaranteen.hd@gmail.com erreichbar. Wer sich auf ihrer Internetseite über die Studenteninitiative informieren möchte, findet diese unter www.quaranteen-info.de. Die Studenten kaufen ein, gehen mit dem Hund spazieren oder erledigen andere Besorgungen für Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen. Da sie versuchen, jeden unnötigen Kontakt zu vermeiden, übernehmen sie keine Aufgaben, die in den Wohnungen der Anrufer zu verrichten sind oder bei denen direkter Kontakt entsteht, wie beim gemeinsamen Spazierengehen.

Die Kontaktaufnahme ist einfach. Man muss nur anrufen. Von morgens bis abends ist das Gründer-Team erreichbar und erklärt jedem Anrufer den Ablauf. "Wenn eine Anfrage bei uns eingeht, leiten wir ihn anonym in unserer WhatsApp-Gruppe an die Freiwilligen in dem jeweiligen Stadtteil weiter. In der Regel dauert es nur wenige Minuten oder gar Sekunden, bis sich jemand bereit erklärt, den Auftrag zu übernehmen. Erst dann bekommt diese Person die Kontaktdaten des Anrufers und setzt sich mit ihm in Verbindung. Die Einkaufsliste kann geschickt oder am Telefon durchgegeben werden." Beim Einkaufen gehen die Studenten erst mal in Vorkasse.

Als Michael Allers aus dem Supermarkt kommt, ruft er die Frau, für die er eingekauft hat, noch einmal an. Er sei jetzt fertig, habe alles bekommen und mache sich nun auf den Weg zu ihr. Er nennt die Summe, die der Einkauf gekostet hat – denn die Übergabe findet kontaktlos statt. Die Studenten bringen die Einkäufe bis zur Haustür, der Empfänger legt dort das Geld bereit. Und zwar ausschließlich für die bestellte Ware. Denn der Service von QuaranTeen ist kostenlos. "Da es unser Ziel ist, die Ausbreitung des Virus zu verhindern und die Menschen, die wir versorgen, zu schützen, versuchen wir jeden unnötigen Kontakt zu vermeiden. Deswegen können wir leider keine Aufträge annehmen, bei denen man die Wohnung des Klienten betreten muss", erklären Ella von Arnim und Sophie Tiefenbacher.

Während Michael Allers gerade Besorgungen macht, halten die beiden in der "Zentrale" die Stellung. Denn nur mit gelegentlichen Einkäufen ist es nicht getan. Derzeit arbeiten die Gründer der Initiative viele Stunden am Tag daran, dass man auf sie aufmerksam wird. "Wir mussten und müssen eine Struktur aufbauen, damit die Leute wissen, dass wir eine seriöse Organisation sind", ist den Dreien wichtig. "Inzwischen haben wir auch eine Webseite und den Namen ,QuaranTeen’ haben wir schützen lassen, damit ihn niemand für unlautere Zwecke verwenden und am Ende Geld für seine Leistung verlangen kann." Zu beidem habe ihnen ein Rechtsanwalt geraten, den sie um Rat gebeten haben. Das Geld dafür habe ihnen der gemeinnützige Alumni- und Förderverein "Gesellschaft der Freunde Universität Heidelberg" zur Verfügung gestellt. Überhaupt hätten sie das Projekt ohne ihre Unterstützer wohl nicht stemmen können, befinden sie. Ein Copyshop aus der Weststadt habe ihnen inzwischen mehr als 6000 Flyer gedruckt. Gezahlt haben sie nur den Preis fürs Papier – auf eigenen Wunsch.

Aber nur mit Flyerverteilen war es nicht getan. "Wir mussten irgendwie an die Menschen herankommen, und wie soll das gehen, wenn diese nicht aus dem Haus gehen und nicht von uns erfahren", berichten die Gründer. Also hieß es erst mal telefonieren – mit Vereinen, Kirchen und Pflegeeinrichtungen. "Toll war es, als das Deutsche Rote Kreuz bei uns anrief, weil sie auf uns aufmerksam geworden waren", berichtet Allers.

Nur zehn Tage nachdem QuaranTeen am 22. März um 12.03 Uhr – so haben die Mitbewohner es auf ihrem Whiteboard vermerkt – ins Leben gerufen wurde, arbeitet die Studenteninitiative bereits mit dem DRK, den Kirchen, einigen Pflegeeinrichtungen und dem Diakonischen Werk Heidelberg zusammen.

"Unser nächstes Ziel ist es, Studenten in anderen Universitätsstädten dazu zu ermutigen, selbst auch so etwas auf die Beine zu stellen. Wir wollen unsere Erfahrungen weitergeben und arbeiten dafür gerade an einem Leitfaden, den wir Interessierten zur Verfügung stellen möchten, damit das Konzept übernommen werden kann", erläutern sie ihre weiteren Pläne. Gerne möchten sie sich auch nach der Corona-Krise weiter engagieren, teilen die Studenten mit, wie, werde man sehen. "Wir stolpern von einer Aufgabe in die nächste", fügt Michael Allers noch hinzu.

Er ist inzwischen an seinem Ziel in der Weststadt angekommen. Eine Frau lehnt sich aus dem Fenster, erklärt ihm wo er alles hinstellen soll und wo sie das Geld hinterlegt hat. Allers erteilt ihr noch den Rat, die Einkäufe vor dem Einräumen gründlich abzuwaschen. Man wisse schließlich nie, wer die Ware zuvor angefasst habe. Er selbst hat während des Einkaufs und bis zur Entgegennahme des Geldes Handschuhe getragen. Ob sie nächste Woche wieder anrufen dürfe, fragt die Frau bei der Verabschiedung. "Selbstverständlich", antwortet der junge Mann, "und erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten von uns. Wir machen das gerne."