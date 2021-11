Von Joris Ufer

Heidelberg. Nervige Ideologie, sagen die einen, endlich Geschlechtergerechtigkeit, die anderen. Das Thema Gendern polarisiert und ruft auf beiden Seiten starke Emotionen hervor. Gendern: Das ist eingedeutscht und kommt von dem englischen Wort für das soziale Geschlecht in Abgrenzung zum biologischen Geschlecht, das im Englischen "Sex" heißt. Doch mittlerweile steht Gendern auch dafür, mehr Geschlechtergerechtigkeit in den Sprachgebrauch einfließen zu lassen.

Aber wie sinnvoll ist es wirklich? Verunstaltet das Gendern die deutsche Sprache oder ist es ein überfälliger Schritt zu einer gleichberechtigten Gesellschaft? Da sind sich die Deutschen noch uneinig. Eine Umfrage von Infratest Dimap kam dieses Jahr zu dem Ergebnis, dass 65 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland die Verwendung von gendergerechter Sprache in Medien und Öffentlichkeit ablehnen. Nur 26 Prozent, also ein gutes Viertel, befürworteten sie. Allerdings scheint das Thema auch eine Altersfrage zu sein: 38 Prozent der 18- bis 39-Jährigen hielten das Gendern für wichtig, aber 67 Prozent der über 40- und 72 Prozent der über 65-Jährigen lehnten es ab.

Hintergrund > Das generische Maskulinum wurde jahrhundertelang unangefochten benutzt: "Sänger" etwa bezeichnet eine Person, die singt – oder eine männliche Person, die singt. Wird "Sänger" in der Mehrzahl benutzt, kommt es nicht darauf an, was für ein Geschlecht die bezeichneten Menschen haben. [+] Lesen Sie mehr > Das generische Maskulinum wurde jahrhundertelang unangefochten benutzt: "Sänger" etwa bezeichnet eine Person, die singt – oder eine männliche Person, die singt. Wird "Sänger" in der Mehrzahl benutzt, kommt es nicht darauf an, was für ein Geschlecht die bezeichneten Menschen haben. > Der Schrägstrich mit dem weiblichen Suffix "In" im Singular beziehungsweise "Innen" im Plural kam in den 1960er-Jahren auf: So sollten Frauen in der Sprache sichtbarer gemacht werden. Statt "Schüler" hieß es nun "Schüler/in" beziehungsweise "Schüler/innen". Es kam allerdings Kritik auf: Ein Suffix wird dem Wort angehängt – das Weibliche sollte aber nicht nur ein Anhängsel sein. > Erste Richtlinien zur "Geschlechtergerechten Sprache" von Ämtern und Institutionen gab es ab den späten 1970er-Jahren, als das Thema richtig Fahrt aufnahm. 1987 erschien etwa der "Guide to Non-Sexist Language" der UNO. > Das sogenannte Binnen-I wurde vom Journalisten Christoph Busch 1981 erfunden: Er kürzte den Schrägstrich raus und schrieb das Suffix mit einem Großbuchstaben: Aus Hörer/innen wurde HörerInnen. Auch das zog wieder Kritik auf sich: Die geschlechtliche Vielfalt werde hier nicht abgebildet. Außerdem wurde auch hier schon der Vorwurf der Sprachverhunzung erhoben, weil diese Großbuchstaben innerhalb des Wortes nicht dem Regelwerk entsprechen. > Gendergap, also ein Unterstrich vor dem Suffix, Genderstern und Doppelpunkt folgten Anfang des Jahrtausends: In der "Lücke" (Gendergap) sollte Platz sein für andere geschlechtliche Identitäten. Mit dem Genderstern – das Zeichen wird bei Suchmaschinen als Platzhalter benutzt – sollen auch andere Geschlechtsidentitäten angesprochen werden. Der Doppelpunkt macht es Menschen mit Sehbehinderungen leichter, wenn sie sich Texte von Computern vorlesen lassen. Hier wird keine lange Pause gemacht. Woher der Doppelpunkt als Genderschreibweise stammt, ist nicht genau bekannt. > Was ist Deine Meinung zum Gendern? Kommentiert direkt unter dem Artikel.

Das generische Maskulinum ist im Deutschen wie in den meisten anderen Sprachen immer noch der Regelfall. Das bedeutet: Wenn es zum Beispiel "die Schüler gehen in den Unterricht" heißt, sollen damit gleichzeitig auch alle Schülerinnen gemeint sein. Das ändert sich auch dann nicht, wenn es um 99 Schülerinnen und nur einen Schüler geht. Interessant wird es bei Bezeichnungen wie "Koryphäe" oder "Dumpfbacke". Die sind zwar auf sprachlicher Ebene weiblich, werden aber eher mit Männern assoziiert und sind so gewissermaßen auch generisch maskulin. Zwischen sprachlichem und realem Geschlecht muss demnach differenziert werden. Aber nicht nur im alltäglichen Sprachgebrauch ist der Mann die Norm, sondern darüber hinaus in der Amts- und Rechtssprache. An vielen Stellen benutzt auch das Grundgesetz das generische Maskulinum. Trotzdem gilt es natürlich für alle Geschlechter.

Sprechweise hat reale Auswirkungen

Vielen geht die verallgemeinernd männliche Sprechweise mittlerweile gegen den Strich – und das hat reale Auswirkungen. 2020 reichte die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) einen Gesetzentwurf für ein neues Insolvenzrecht rein. Das klingt zunächst unspektakulär, sorgte aber für einen Eklat in der Bundesregierung. Statt des generischen Maskulinums benutzte Lambrecht in dem Entwurf nämlich hauptsächlich weibliche Formen. Das Innenministerium von Horst Seehofer meldete daraufhin Zweifel an, ob das Schriftstück überhaupt verfassungsgemäß sei. Schließlich könne es sein, dass das Gesetz dann nur für Frauen gelte. Am Ende wurde der Text umgeschrieben und aus der Geschäftsführerin wurde wieder ein Geschäftsführer.

Und wie sieht die Wirtschaft das Thema Gendern? Im Oktober dieses Jahres zeigte eine repräsentative Umfrage für das Magazin "WirtschaftsWoche", dass es in den Chefetagen noch einige Vorbehalte zu geschlechtergerechter Sprache gibt. Von den sogenannten Entscheidern befürworteten 56 Prozent die Benutzung beider Formen (zum Beispiel Managerinnen und Manager), wenn in der internen Kommunikation alle Geschlechter angesprochen werden sollten. 23 Prozent sprachen sich für die rein männliche Form aus, während die Zustimmung zu den verschiedenen Formen des Genderns – etwa mit Binnen-I – sich im jeweils einstelligen Bereich bewegte. Etwa ein Drittel sahen zudem die Gefahr, dass Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt am Arbeitsplatz die Belegschaft spalten könnten.

Kritik von vielen Seiten

Aber auch wenn man für die geschlechtergerechte Sprache ist, bleibt noch die Frage nach dem wie. Ob mit Binnen-I, Schrägstrich, Unterstrich oder dem berüchtigten Genderstern – Möglichkeiten gibt es viele. Die andere Variante, sowohl die männliche als auch die weibliche Form auszuschreiben, macht Sätze um einiges länger. Selbst die Idee, einfach geschlechtsunspezifische Partizipien zu benutzen und die Studenten zu Studierenden zu machen, funktioniert nicht bei jedem Wort. Deshalb sind viele der Ansicht: Gendern verhunzt die deutsche Sprache und ist viel zu aufwendig. Und auch von anderer Seite gibt es Kritik: Viele Gender-Varianten beziehen sich nämlich nur auf Männer und Frauen und lassen Menschen außen vor, die sich mit keinem dieser beiden Geschlechter identifizieren (siehe Infokasten unten).

In der deutschen Sprachwissenschaft gibt es durchaus Fürsprecher, aber auch viele Kritiker des Genderns. Einer der häufigsten Kontrapunkte: Der Wortschatz wandelt sich, die Grammatik aber nur sehr langsam. So sehen Linguisten manche Formen des Genderns als zu großen und unnatürlichen Eingriff in das Sprachsystem an. Kritik gab es Anfang des Jahres auch für den Duden. Die graue Eminenz unter den Rechtschreibwörterbüchern hatte begonnen, das generische Maskulinum in Teilen auszuhebeln.

Einige der Wortneuschöpfungen wie die "Gästin" stießen dabei auf Unverständnis. Doch ohnehin ist der Duden seit der Rechtschreibreform 1996 nicht mehr die höchste Instanz für die deutsche Sprache. Diese Aufgabe fällt seither dem Rat für die deutsche Rechtschreibung zu, der noch im März bekräftigte, "dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll". Das sei allerdings eine gesellschaftliche Aufgabe, sodass man die Aufnahme etwa von Asterisken (Gender-Stern) in das amtliche Regelwerk nicht empfehlen könne.

Studie mit Kindern

Doch hat die Art, wie wir sprechen, überhaupt Auswirkungen auf unser Handeln und Denken? Dieser Frage gehen mittlerweile auch viele Forschende nach. 2015 wurde an der Freien Universität Berlin eine Studie mit 591 Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren durchgeführt. Die Kinder wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Jeweils 16 Berufe wurden ihnen vorgelesen, von denen acht als "typisch männlich" galten. Der einen Hälfte wurden die Berufe nur im generischen Maskulinum genannt, der anderen in männlicher und weiblicher Form. Als sie am Ende bewerten sollten, welche sie sich zutrauten, fiel das Ergebnis überraschend eindeutig aus: Von den Kindern, die auch die weibliche Form gehört hatten, trauten sich wesentlich mehr zu, auch die als besonders schwierig geltenden "typisch männlichen" Berufe zu ergreifen als in der Vergleichsgruppe. Andere Studien zeigten ähnliche Tendenzen.

In der Bundespolitik dominierte in den letzten Jahren die CDU, in der weite Teile das Gendern zumindest in der Amtssprache ablehnen. Es wurde vermutet, dass sich das mit der Ampel-Koalition ändert. SPD und Grüne benutzten sogar in ihren Wahlprogrammen Sternchen und stehen dem Gendern im Großen und Ganzen eher positiv gegenüber.

Noch im Juli erklärte gegenüber dem "Tagesspiegel" die damalige Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ihre Absicht, in Gesetzestexten künftig mehr auf geschlechtergerechte Sprache achten zu wollen. Die FDP hingegen vertritt dabei eine weniger einheitliche Linie und verwahrt sich besonders gegen jede Pflicht zum Gendern. Im Koalitionsvertrag tauchen Vorhaben wie das von Baerbock geplante jedenfalls nicht mehr auf. Die von den Politikern gesprochene Sprache könnte also geschlechtergerechter werden. Eine "Genderdiktatur" ist allerdings nicht in Sicht.