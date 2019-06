Von Noemi Girgla und Celine Eßlinger

Weg 1: Typisierungsaktion der DKMS

Für so manchen stellt sich nicht die Frage, ob er sich in einer Stammzellspenderdatei registrieren lässt, sondern wie das geht. „Ich bin durch eine Freundin auf die Typisierungsaktion aufmerksam geworden. Machen wollte ich das schon immer mal, bin aber irgendwie nie dazu gekommen“, erzählte Mary-Ann Fischer bei einer DKMS-Typisierung. Diese Freundin ist Juliane Knabe, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Angewandte Psychologie der SRH Hochschule Heidelberg. Sie hat eine solche Aktion nicht zum ersten Mal ins Leben gerufen. „Wir versuchen das alle drei Jahre zu machen, dann sind auch immer wieder neue Studenten da“, erklärt Knabe den Turnus. Viele ihrer Studenten sind durch sie auf die DKMS aufmerksam geworden, ließen sich registrieren und halfen bei der Typisierung mit. Diese Registrierungsaktionen lassen sich mit Unterstützung der DKMS gut organisieren. Die Stäbchen und das Infomaterial bekommen die Initiatoren direkt von der gemeinnützigen Organisation. Die Helfer erklären den „Neuzugängen“ das Prozedere. Beispielsweise dürfen sie 20 Minuten vor dem zu nehmenden Wangenabstrich nichts mehr essen oder trinken. Das könnte die Ergebnisse verfälschen. Auch wer als Spender in Frage kommt und wie eine Spende ablaufen würde wird erklärt. Dann folgt der Teil, mit dem die größte deutsche Spenderdatei wirbt: „Mund auf, Stäbchen rein – Spender sein“. Die Stäbchen werden eingetütet und an die DKMS zurückgeschickt - und das war es auch schon. Auf diese Weise gewannen Juliane Knabe und ihr Helfer-Team an einem Tag 173 neue potenzielle Lebensretter. Weitere Studenten sammelten mit Cafébar und Kuchenverkauf Spenden für die DKMS, um die kostspieligen Typisierungen auch finanziell unterstützen zu können.

Hintergrund DKMS DKMS steht für "Deutsche Knochenmarkspenderdatei". 2015 entschied sich die gemeinnützige Organisation im Zuge ihrer Internationalisierung nur noch unter dem Namen DKMS aufzutreten. So soll ein global einheitlicher Auftritt gewährleistet werden. Ihr Hauptsitz ist in Tübingen. Mit bundesweit 6 147.568 Registrierungen ist sie die größte der 26 Spenderdateien in Deutschland. Weltweit sind sogar 9 183.993 potenzielle Spender registriert (Stand: Juni 2019). Gegründet wurde die Datei 1991 von Peter Harf und dem Arzt Gerhard Ehninger. Anlass dafür war die Leukämieerkrankung Mechtild Harfs, der Ehefrau des Gründers. Zu diesem Zeitpunkt waren in Deutschland erst 3000 etwaige Spender erfasst. Mechtild Harf verstarb noch im selben Jahr. Seit 2004 arbeitet die DKMS auch international. Zunächst in den USA, 2009 auch in Polen. 2013 nahm sie die Arbeit in Großbritannien auf, 2018 in Chile und 2019 auch in Indien. Ihre Aufgabe ist es, neue Spender zu werben, zu registrieren und zu typisieren. Die zentrale Verwaltung aller deutschlandweit gesammelten Daten obliegt dem Zentralen Knochenmarkspender-Register Deutschlands in Ulm. Hier laufen alle Daten für die Fremdspendersuche zusammen. 2018 wurden dort rund 33.000 Anfragen aus aller Welt bearbeitet. gin

Weg 2: Typisierungsaktion kleinerer regionaler Register

Bei DKMS-Typisierungen ist es inzwischen Usus, die Gewebemerkmale mit dem berühmten Stäbchen zu nehmen. Das hat den Vorteil, dass auch medizinisch nicht bewanderte Helfer eingesetzt werden können. Bei einer Typisierungsaktion des Heidelberger Stammzellspenderregisters (HSR) verläuft die Registrierung ein bisschen anders. Hier hat man auch die helfenden Hände der Fachschaft Medizin auf seiner Seite. Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Uni hilft“ gestemmt. „Es ist eine Aktion von jungen Leuten, für junge Leute“, erklärt Judith Lenhardt das Konzept. Sie leitet, in inzwischen vierter Generation, gemeinsam mit Stefan Windhaber und Carmen Dietrich den Arbeitskreis. Neun Helfer und zwei beratende Ärzte sind an dem Tag mit dabei, Oberbürgermeister Eckart Würzner und Carsten Müller-Tidow, Ärztlicher Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie, fungieren als Schirmherren. Die Hürde zur Registrierung ist gewollt ein wenig höher gelegt. Wer sich typisieren lassen möchte bekommt von den routinierten Medizinstudenten zehn Milliliter Venenblut abgenommen. „Diese Art der Typisierung geschieht in meinen Augen bewusster“, erklärt Lenhardt und Eva-Maria Seiller vom HSR fügt hinzu: „Wer bereit ist sich etwas Blut abnehmen zu lassen, ist eventuell auch eher zur Spende bereit, wenn es dazu kommt.“ Im Anschluss werden aus dem Blut mittels molekulargenetischer Methoden die Gewebemerkmale bestimmt. „Zudem können dann aus dem Blut genug DNA gewinnen, um einen Teil bei uns aufzubewahren. Bei Bedarf können dann später noch weitere Testungen durchgeführt werden, ohne dass wir eine erneute Blutentnahme vornehmen müssen“, erklärte Sabine Scherer, die das HSR seit 2001 leitet. „Bei der Aktion konnten 92 neue Spender gewonnen werden. Also in jeder zweiten Minute ein Spender“, fasst Seiller das Resultat des Tages zusammen. Sie und Judith Lenhardt sind sich einig: „ Das Thema Stammzellspende ist immer aktuell und jeder Spender zählt!“

Weg 3: Das Hausarzt-Set

Wer nicht bis zur nächsten Typisierungsaktion warten möchte, kann beim Heidelberger Stammzellspenderregister (HSR) auch einfach um ein Hausarzt-Set bitten und sich beim Mediziner seines Vertrauens piksen lassen. Das Set enthält neben Infomaterial und der Einverständniserklärung auch die zur Blutabnehme benötigte Butterfly-Nadel sowie zwei Röhrchen, von denen aber nur eines mit 10 Milliliter Venenblut befüllt werden muss – das zweite kommt nur dann zum Einsatz, sollte mit den ersten etwas nicht stimmen. Das Set kann man ganz einfach beim HSR bestellen, indem man dort anruft. Entweder wird es einem zugeschickt, da der Sitz des Registers jedoch sehr zentral im Neuenheimer Feld liegt, kann es auch problemlos persönlich abgeholt werden. Ebenfalls mit im Päckchen liegt eine Bitte um eine Spende über 40 Euro. Da es sich beim HSR um ein kleines Register handelt, ist es dringend auf Spenden angewiesen, um die Typisierungen finanziell stemmen zu können. Selbstverständlich erhält der Spender auf Wunsch eine Spendenbescheinigung. Als Alternative für den schmalen Geldbeutel von Studenten, die helfen wollen, gibt es auch die Möglichkeit einen Termin unter Tel.:(06221) 564018 zu vereinbaren und eine Blutkonserve zu spenden. Dabei werden 500 Milliliter Blut abgenommen, die dem HSR zur Kontrolle von Routineuntersuchungen im Labor dienen. Wer sich für diesen Weg entscheidet, erhält 20 Euro Aufwandsentschädigung, kann sich kostenlos registrieren lassen – und hilft somit gleich doppelt.

Weg 4: Die DKMS in Netz

Ist das mit der Registrierung wirklich so einfach, wie uns die DKMS versichert? Auf ihrer Homepage springt sofort der grüne Button „Spender werden“ ins Auge. Nach einem kleinen Kurztest bezüglich der Spendefähigkeit folgt nur noch die Eingabe der persönlichen Daten. Ein paar Tage später befindet sich auch schon Post von der DKMS im Briefkasten und der Wangenabstrich kann bequem zu Hause gemacht werden. Des Weiteren sind auf der Homepage der Organisation viele interessante Infos rund um Stammzellenspende zu finden, sowie zusätzliche Möglichkeiten zur Unterstützung der DKMS. Außerdem wird auf die sozialen Medien verwiesen: Ob bei Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube – die DKMS ist präsent wo sie nur kann und richtet sich mit der Frage „Und was hast du Gutes getan?“ an jeden von uns. In YouTube-Videos wird über Stammzellenspende informiert, auf Facebook und Twitter wird täglich über Einzelfälle erkrankter Menschen berichtet und auch die Spender teilen ihre Erfahrungen öffentlich mit. Hinzu kommen Hinweise auf bevorstehende Veranstaltungen und andere nützliche Informationen. Auf Instagram postet die DKMS für ihre rund 104 Tausend Follower vor allem Selfies mit Registrierungstests und Spenderkarten und motiviert damit zur Registrierung. Mit ihrem starken Auftritt im Netz macht die DKMS auf ihr Anliegen aufmerksam wo es nur geht: Der Registrierung steht also nichts mehr im Wege.