Hamburg. 40 Schüler hat der Hamburger Verein Aubiko (Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation) in den vergangenen Monaten bei einem Auslandsjahr in Deutschland betreut. Sie stammten aus Nachbarländern wie Dänemark oder Frankreich, aber auch aus weit entfernten Staaten wie Kolumbien – so wie Martín, der sechs Monate in Neckarsteinach verbracht hat. Die Corona-Pandemie stellte auch sie vor eine neue Herausforderung. Die RNZ hat mit der Vereinsgründerin und derzeitigen Vorständin Friederike Krause über die Organisation von Schüleraustauschen in der Pandemie gesprochen.

Frau Krause, was bedeutet die Corona-Pandemie für Schüleraustausche?

Corona ist für uns der Super-Gau, schließlich heißt Austausch Mobilität und Bewegung. Als die Pandemie begann, waren die Schüler in den Gastfamilien. Einige sind zurückgefahren, andere konnten das aber nicht, weil Züge und Flüge ja nicht gingen. Die meisten sind letztlich geblieben und haben die Pandemie in Deutschland im Home-Schooling verbracht. Für die Austauschschüler war das schwer, weil sie ja Leute kennenlernen und Freunde finden wollten. Gastfamilien waren in Kurzarbeit oder hatten ihre Jobs verloren, die Kinder waren im Home-Schooling. Grob gesagt lagen überall die Nerven blank.

Hintergrund > Fernweh und Abenteuerlust vorhanden? Motiviert für einen vierwöchigen Schulbesuch in Malta, einen Freiwilligendienst in Nepal oder einen Austausch nach Australien? Möglichkeiten für Jugendliche auf eine Erfahrung im Ausland gibt es viele. Der Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch [+] Lesen Sie mehr > Fernweh und Abenteuerlust vorhanden? Motiviert für einen vierwöchigen Schulbesuch in Malta, einen Freiwilligendienst in Nepal oder einen Austausch nach Australien? Möglichkeiten für Jugendliche auf eine Erfahrung im Ausland gibt es viele. Der Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch (Aja) dient dafür als Anlaufstelle. Er wurde 1993 gegründet, um langfristige Schüleraustauschprogramme zu fördern und hat Qualitätskriterien für den internationalen Schüleraustausch definiert, die er laufend weiterentwickelt. Aja ist Dachverband folgender gemeinnütziger Organisationen für Jugendaustausch in Deutschland: AFS Interkulturelle Begegnungen, Aubiko – Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation, Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta, Deutsches Youth For Understanding Komitee (YFU), Experiment, Open Door International und Partnership International. Die acht Organisationen bieten Aufenthalte in aller Welt an von Argentinien über Indien, Neuseeland, Schweden oder Vietnam ist alles möglich. (lesa)

Wie haben Sie sich darauf eingestellt?

Wir mussten gute Miene machen und helfen. Wir haben dann die Schüler intensiv online betreut, damit die Gastfamilien das nicht alleine stemmen müssen. Zum Beispiel haben wir dreimal die Woche Sprachkurse mit den Schülern gemacht und ihnen Aufgaben gegeben, damit sie feste Termine haben. Für uns im Büro war das ein enormer Aufwand und eine sehr schwierige Zeit, in der wir hinter den Kulissen wahnsinnig Federn gelassen haben. Außerdem haben wir die Individualprogramme reduziert und pausieren die Zusammenarbeit mit einigen Ländern, etwa mit Brasilien.

Wie hat sich die Nachfrage nach Schüleraustauschen im Vergleich zu Vor-Corona-Zeit verändert?

Was die Aufnahme angeht, suchen wir händeringend nach Gastfamilien. Viele finden es nach wie vor toll, Gastschüler aufzunehmen, haben aber Angst und sagen: "Gerne wieder, wenn die Zeiten wieder ruhiger sind." Das ist ganz dramatisch für den Schüleraustausch. Die Nachfrage von Schülerseite hat nicht nachgelassen, was uns erstaunt. Wir haben genauso viele Bewerber wie vor der Pandemie, können aber nicht alle nehmen.

Was würden Sie vor dem Pandemie-Hintergrund Schülern raten, die gerne ein Austauschprogramm absolvieren möchten?

Sie sollten es probieren, auch wenn man nicht in alle Länder kann. Von alleine organisierten Sachen würde ich aber abraten. Man sollte sich an seriöse Organisationen wenden, beispielsweise solche, die Mitglied im Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch sind (siehe Hintergrundartikel links). Wenn die sagen, dass ein Austausch geht, gibt es ein Sicherheitsnetz, auch was beispielsweise die Rückreise im Ernstfall angeht. Man sollte sich einfach beraten lassen. Das gilt auch beim Reisen generell: Selbst organisierte Rucksackreisen sind normalerweise eine schöne Sache, aber in diesen Zeiten nicht drin.