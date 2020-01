Von Frederik Mersi

Schriesheim. Die eine würde für den Protest auf der Straße Klassenbucheinträge in Kauf nehmen, der andere hat sich mit 20 um einen Sitz im Gemeinderat beworben: Marieke Wölfer, 14, und Niklas Binder, 21, wohnen beide in der gleichen Kleinstadt. Er ist auf dieselbe Schule gegangen wie sie, und beide engagieren sich in der Politik – aber auf entgegengesetzten Seiten.

Marieke hat im Sommer die erste "Fridays for Future"-Demo in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) organisiert, Niklas ist seit Oktober Vorsitzender der Jungen Union in Schriesheim. Wir haben mit ihnen über Klimaschutz, Vorurteile und den Umgangston in der Politik gesprochen.

Hintergrund Für die Shell Jugendstudie untersuchen Forscher regelmäßig, wie Jugendliche in Deutschland zwischen 12 und 25 Jahren über Politik denken. Die letzte Studie ist im Oktober 2019 erschienen. Wir haben für Euch ein paar Fakten herausgesucht. > Frauen auf dem Vormarsch: Seit [+] Lesen Sie mehr Für die Shell Jugendstudie untersuchen Forscher regelmäßig, wie Jugendliche in Deutschland zwischen 12 und 25 Jahren über Politik denken. Die letzte Studie ist im Oktober 2019 erschienen. Wir haben für Euch ein paar Fakten herausgesucht. > Frauen auf dem Vormarsch: Seit Anfang der 2000er-Jahre interessieren sich immer mehr Jugendliche für Politik. 2019 waren es dann etwas mehr als 40 Prozent. Momentan findet man darunter noch mehr Jungen (44 Prozent) als Mädchen (38 Prozent). Den Forschern ist aber aufgefallen, dass die Bewegung "Fridays for Future" in den Medien vor allem von jungen Frauen vertreten wird. > Bildung: Wer politisch interessiert ist, hat meistens einen höheren Schulabschluss. Jeder zweite Jugendliche, der das Abitur machen will oder schon in der Tasche hat, bezeichnet sich als politisch interessiert. Bei den Hauptschülern tut das nur jeder Vierte. Die Gruppe mit dem größten politischen Interesse sind die Studierenden (mehr als 60 Prozent). > Vertrauen in die Demokratie: Fast vier von fünf Jugendlichen sind mit der Demokratie in Deutschland eher oder sogar sehr zufrieden. Gleichzeitig kritisieren aber mehr als zwei Drittel von ihnen, dass sich Politiker nicht um ihre Interessen kümmern. Trotzdem haben junge Menschen überdurchschnittlich viel Vertrauen in öffentliche Institutionen wie die Polizei oder das Bundesverfassungsgericht. > Ängste: Das Thema, das Jugendlichen zurzeit am meisten Angst macht, ist die Umweltverschmutzung. Auf Platz zwei und drei folgen die Sorge vor Terroranschlägen und dem Klimawandel. Etwas mehr als die Hälfte der Jugendlichen hat außerdem Angst vor einer wachsenden Feindlichkeit zwischen Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind. Diese Entwicklung macht ihnen mehr Angst als wirtschaftliche oder soziale Notsituationen. > Engagement: Die Zahl der Jugendlichen, die sich sozial oder politisch engagieren, bewegt sich seit Langem zwischen 33 und 40 Prozent. Inzwischen sagen aber immer mehr Jungen und Mädchen, dass sie sich in diesem Sinn überhaupt nicht einsetzen. Auch der Anteil derjenigen, die zumindest hin und wieder mal aktiv sind, geht zurück. man

Greta Thunberg hat in der Schweiz zu Wirtschaftsbossen und Politikern gesagt: "Ich will, dass ihr in Panik geratet." Habt Ihr Angst vor der Zukunft?

Niklas: Unabhängig vom Klimaschutz geht es uns im Moment gut in Deutschland. Wir sind im Vergleich zum Rest der Welt wohlhabend, deswegen müssen wir uns um die Zukunft eigentlich keine Sorgen machen. In Sachen Klimaschutz denke ich auch nicht, dass es schon kurz vor Zwölf ist. Wenn wir so weitermachen, könnte das passieren. Aber Panik hilft keinem weiter.

Marieke: Das mit der Panik war natürlich sehr medienwirksam. Aber es geht darum, dass wir uns wirklich darum sorgen und jetzt handeln. Es wird in Zukunft durch den Klimawandel für uns schwieriger, auf diesem Planeten zu leben. Wir machen uns unseren eigenen Lebensraum kaputt. Da kommen Probleme auf uns zu, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen.

Marieke, Du gehst deswegen seit März 2019 freitags regelmäßig auf die Straße. Bist Du in der Schule dafür bestraft worden?

Marieke: Unsere Klassenlehrerin hatte nichts dagegen. Aber andere Lehrer finden das nicht gut, eine Freundin von mir hat auch schon Konsequenzen angedroht bekommen. Wir schauen jetzt mal, wie das in diesem Jahr weitergeht.

Würdest Du bei einer Strafe in der Schule denn nicht mehr demonstrieren gehen?

Marieke: Ein Klassenbuch-Eintrag wäre nicht schlimm. Meiner Freundin wurden härtere Strafen angedroht, da würde ich mir dann schon ernsthaft Gedanken machen. Aber ganz aufhören würde ich mit dem Demonstrieren nicht.

Niklas, für welches Thema würdest Du auf die Straße gehen?

Niklas: Wenn unsere Freiheiten oder Werte wie Gleichberechtigung in Gefahr wären. Ich würde wahrscheinlich auch für Klima- und Umweltschutz auf die Straße gehen – aber nur, wenn ich das Gefühl hätte, dass sich in der Politik nichts mehr tut. Aber das sehe ich nicht so. Die Situation ist meiner Meinung nach auch noch nicht so dramatisch, wie das oft von "Fridays for Future" behauptet wird.

Marieke:Ich denke schon, dass wir ziemlich unter Zeitdruck stehen. Wir müssen ja nicht darauf hinarbeiten, dass dieser Druck noch größer wird. Deshalb will ich jetzt auf die Straße gehen. Dass das Thema jetzt in der Politik so wichtig geworden ist, liegt ja gerade daran, dass so viele Menschen auf die Straße gehen.

„Wenn man nur motzt, ändert sich nichts“, sagt Niklas Binder. „Das ist zwar eine Standard-Antwort, stimmt aber.“ Foto: Dorn

Niklas, wieso hast Du Dich denn mit 19 entschieden, in eine Partei einzutreten?

Niklas:Ich bin im Alter von 14 Jahren in den Jugendgemeinderat gewählt worden und habe mich dort vier Jahre lang engagiert. Das hat mir Spaß gemacht: Anträge an den Gemeinderat zu verfassen, dort vorzutragen und die Umsetzung von Projekten zu begleiten. Wir haben zum Beispiel Fitnessgeräte am Sportzentrum aufstellen können. Als ich älter geworden bin, wollte ich mich weiter in der Kommunalpolitik einbringen und bin in die CDU eingetreten.

Habt Ihr das Gefühl, dass Ihr mit Euren jeweiligen Forderungen in der Politik ernstgenommen werdet?

Marieke: "Fridays for Future" als Bewegung wird schon ernstgenommen. Aber ich als Demonstrantin werde oft komisch von Passanten angeguckt.

Niklas: Es wird immer ältere Leute geben, die denken, dass wir nicht genug Lebenserfahrung haben, um mitzubestimmen. Am Anfang muss man sich oft erst einmal Aufmerksamkeit verschaffen. Aber auch in den Parteien haben viele gemerkt, dass man jungen Leuten zuhören muss, um Nachwuchs zu gewinnen. Ob das dann umgesetzt wird, ist natürlich wieder eine andere Frage.

Wie reagieren Eure Freunde und Bekannte, wenn Ihr von Eurem politischen Engagement erzählt?

Niklas: Ich habe mir vor allem als Jugendgemeinderat dumme Sprüche anhören müssen. "Ihr macht doch eigentlich gar nix", kam oft. Oder: "Ihr verschwendet nur Steuergelder." Vorher hatte der Jugendgemeinderat auch lange zu wenig in der Öffentlichkeit getan. Aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Und meine Parteimitgliedschaft wird meistens zur Kenntnis genommen und dann nicht weiter darüber geredet.

Marieke: Einige sagen: "Ihr geht da doch nur zum Schwänzen hin." Aber viele in meiner Schule wissen inzwischen, dass es mir einfach wichtig ist, für unsere Zukunft zu kämpfen. In Schriesheim haben wir ja zum Beispiel auch nachmittags demonstriert, also außerhalb der Unterrichtszeit.

Habt Ihr Vorbilder in der Politik?

Niklas:Nein. Ich verfolge die Bundes- und Landespolitik schon lange, und irgendwann habe ich mich selbst einbringen wollen. Aber eine konkrete Person als Vorbild gab es da nie.

Greta Thunberg sei ein Vorbild, sagt Marieke Wölfer. „Ich will aber nicht genau so werden wie sie – und ich mache das nicht wegen ihr.“ Foto: Dorn

Marieke: Greta Thunberg hat diese Bewegung ja gestartet. Und ich bin darauf gekommen, auch zu demonstrieren, weil ich sie so oft in der Zeitung gesehen und dann die Artikel gelesen habe. Insofern ist sie schon ein Vorbild. Ich will aber nicht genau so werden wie sie – und ich mache das nicht wegen ihr. Ich demonstriere, weil mir das Thema wichtig ist.

Was nervt Euch an der Diskussion um den Klimaschutz am meisten?

Niklas: Das Thema polarisiert und spaltet die Gesellschaft. Dazu hat Greta Thunberg mit Sätzen wie "Ihr habt mir meine Kindheit gestohlen" auch beigetragen. Wenn man zu sehr von dieser Haltung abweicht, wird man schnell von irgendjemandem in eine Ecke gestellt. Es gibt nur dafür oder dagegen, sonst nichts. Das hilft doch niemandem.

Marieke: Ich finde es schlimm, dass wir über den Klimawandel an sich überhaupt noch diskutieren. Es gibt diesen Klimawandel, das wurde schon so oft nachgewiesen! Ich kann verstehen, dass es Niklas stört, wenn dieses Thema so emotional und vielleicht auch übertrieben dargestellt wird. Aber es muss auch klar werden: Wir müssen jetzt handeln.

Niklas: Aber dafür brauchen wir doch vernünftige Lösungen! Und das habe ich von Greta Thunberg noch nie gehört. Wir brauchen da Kompromisse. Dass es Klimaschutz nicht umsonst gibt, ist klar. Aber von Heute auf Morgen fossile Brennstoffe im Energiemix wegzulassen, geht einfach nicht.

Marieke: Das fordern wir ja auch gar nicht. Wir wollen den Ausstieg aus der Kohle bis 2030. Aber wir kämpfen dafür, dass die Politik in allen Bereichen auf das Ziel der Klimaverträglichkeit ausgerichtet wird.

Niklas: Aber dafür brauchen wir auch andere Lösungen. Dass Donald Trump zum Beispiel einfach das Pariser Klima-Abkommen aufkündigen kann und es dafür keine Strafe gibt, geht eigentlich gar nicht. Ich will die deutsche Rolle nicht kleinreden, aber wir müssen auch andere Länder dazu bringen, mitzumachen.

Diese Bundesregierung ist nicht mehr als erbärmlich. Über Monate ruft unsere Gesellschaft nach wirklich wirksamen Klimaschutz und was kommt heraus? Eine Absenkung der ohnehin schon lächerlichen Klimaziele.

Das verzeihen wir euch nicht, @spdde & @cducsubt. https://t.co/Cihs8zKsc2 — Fridays For Future Germany (@FridayForFuture) 6. Oktober 2019

Über das Thema wird sehr emotional gesprochen. Wer alt genug zum Demonstrieren sei, der sei "auch alt genug, um sich auf den Hosenboden zu setzen, um den Stoff nachzuholen" – das hat Annegret Kramp-Karrenbauer beim Deutschlandtag der JU gesagt. Auf Twitter hat FFF Deutschland geschrieben: "Diese Bundesregierung ist nicht mehr als erbärmlich." Findet Ihr diesen Ton in Ordnung?

Marieke: Was wir während der Demos verpassen, holen wir ja nach. Wir können nicht einfach faulenzen und hoffen, dass wir die nächste Klassenarbeit bestehen. Aber ich würde die Bundesregierung auch nicht erbärmlich nennen. Es muss beim Klimaschutz mehr getan werden, aber ich würde die Menschen nicht so bezeichnen.

Niklas: Beide Kommentare hören sich nach Wahlkampf an, beides ist Provokation. Das hat in der sachlichen Diskussion nichts zu suchen. Eine Debatte darf auch mal hitzig werden. Aber dauerhaft so einen Ton anzuschlagen, finde ich schwachsinnig. Dann regen sich alle immer nur über die Statements der jeweils anderen auf.

Würdet Ihr Euch zu einer Veranstaltung des jeweils anderen einladen lassen?

Niklas: Wenn Marieke mich zu einer Demo von "Fridays for Future" einladen würde? Ich glaube schon, vor allem zu einer zentralen Großkundgebung. Aber ich fände es wichtig, dass die Bewegung dann auch mit Politikern direkt spricht und über Lösungen redet.

Marieke: Es wäre auf jeden Fall interessant, die andere Seite mal anzuschauen. Wenn ich ein bisschen älter bin, könnte ich mir vorstellen, mit zur Jungen Union zu kommen. Kommt natürlich auch auf die Veranstaltung an.

Niklas: Würdet Ihr kommen, wenn wir Euch als Organisatoren von "Fridays for Future" in Schriesheim zu uns als Junge Union einladen würden, um gemeinsam über Klimaschutz auf lokaler Ebene zu sprechen?

Marieke: Ich denke schon. Ich fände es cool, wenn wir da über unsere Vorschläge sprechen könnten. Allein würde ich aber nicht kommen wollen.

Niklas: Vielleicht könnte man aus den Vorschlägen einen Antrag für den Gemeinderat entwickeln. Das wäre ja ein Anfang.

Marieke: Fände ich gut.

Jahrelang haben die Deutschen geklagt, dass sich die Jugend nicht mehr für Politik interessiert. Warum sollte man sich aus Eurer Sicht engagieren?

Niklas: Wenn man nur motzt, ändert sich nichts. Das ist zwar eine Standard-Antwort, stimmt aber. Ich kann verstehen, dass Jugendliche das Gefühl haben: Es läuft schon irgendwie, aber es ändert sich auch nichts. Da muss die Politik mehr auf junge Menschen zugehen.

Marieke: Viele sagen: Ich kann ja eh nicht wählen, ich beschäftige mich damit, wenn ich erwachsen bin. Aber es ist wichtig, dass man zumindest weiß, wer gerade das Sagen hat.

Niklas: Und mal ganz unabhängig von unseren Positionen zum Thema Klimaschutz: Wenn wir als junge Menschen öffentlich zu unserer Meinung stehen, verdient das Respekt.