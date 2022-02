Von Robin Höltzcke

Mit Regenjacke und Gummistiefeln stapft die Landwirtin Viviane Theby auf die Wiese. Hier, in der Nähe von Trier auf dem Scheuerhof, weiden ihre 70 Kühe. Voller Erleichterung sagt sie: "Hier muss ich mir keine Sorgen machen, dass der Boden durch eine Dürre austrocknet." Dann hebt sie den Elektrozaun an und beobachtet zufrieden, wie ihre Rinder lautstark muhend auf eine frische Weide rennen.

Theby ist eine von vielen Landwirten, die nach den Erkenntnissen des Biologen Allan Savory (Simbabwe) arbeitet. Savory entwickelte ein Konzept mit weltweitem Erfolg: Auf allen Kontinenten gibt es inzwischen Landwirte, die nach seinem Konzept, "Holistic Management" genannt, erfolgreich Land nutzen. Darunter auch Tomas Alvarez aus Chile oder Rebekah Karimi in Kenia.

Bereits 1950 forschte Savory zu dem Thema "Verwüstung der Grasländer in den Nationalparks Afrikas". Dabei gab er zunächst den Tieren die Schuld für die Verwüstung. Wie viele andere Wissenschaftler vermutete er, dass das Vieh die Flächen zu stark abweide. In der Hoffnung, der Verwüstung entgegenzuwirken, wurden in den folgenden Jahren 40.000 Elefanten erschossen. Doch die Folge war: Das Land verödete noch mehr. "Das war der traurigste und gravierendste Fehler meines Lebens", erzählt Savory in seinem Ted-Talk, mit dem Titel "How to green the world’s deserts and reverse climate change" im Jahr 2013. Seine ganze Lebenszeit widmete er deshalb der Suche nach einer Lösung gegen die Verödung des Landes.

Es dauerte, bis Savory verstand, dass nicht die Menge der Tiere das Land unfruchtbar mache, sondern es darauf ankomme, wie lange die Tiere auf einer Fläche sind und wie sie sich verhalten.

Jahrzehntelang arbeitete der Biologe deshalb mit zahlreichen Landwirten daran, Weidetiere so in einer Herde zu bewegen, dass der Boden sich regenerieren kann und gleichzeitig genügend Futter nachwächst. Nach unzähligen Rückschlägen entwickelte sich daraus "Holistic Management" ("Ganzheitliches Management"). Dieses soll Landwirten helfen, ökologische, ökonomische und soziale Aspekte in Einklang zu bringen. Viviane Theby managt ihre Flächen ganzheitlich seit 2017.

Noch vor fünf Jahren standen Theby und ihr Lebensgefährte Karl Reißner vor dem finanziellen Abgrund. "2016 rechnete ich meinem Mann vor, dass wir für unsere Arbeit im Stall 100 Euro pro Tag draufzahlen", so Theby. Die Schulden und Sorgen häuften sich, denn die Ausgaben für den Kuhmilchbetrieb überstiegen die Einnahmen. Lange hätte es so nicht weitergehen können. Auf der Suche nach einer Lösung stieß die 55-Jährige zufällig auf "Holistic Management": Weidetiere so nutzen, dass das Wachstum der Pflanzen und die Bodenqualität sich verbessern. Das schien zu schön, um wahr zu sein. Aus Neugierde und der Not heraus machte Theby sich mit dem "Ganzheitlichem Management" vertraut. Heute ist sie fest davon überzeugt, dass es sich gelohnt hat. "Ohne Probleme sind wir durch die trockenen Sommer von 2018, 2019 und 2020 gekommen." Nur vier Jahre später, im Januar 2021, erzählte Theby euphorisch: "Seit diesem Monat schreiben wir endlich wieder schwarze Zahlen."

Mit der richtigen Planung regeneriert Viviane Theby seit fünf Jahren ihre Weiden. Foto: Laura Längsfeld

Da es Landwirten immer schwieriger fällt, sich finanziell über Wasser zu halten, ähnelt Thebys Fall einem Wunder.

Wie konnte "Holistic Management" ihr helfen, wieder auf die Beine zu kommen? "Alles, was ich zuvor im Leben über Landwirtschaft gelernt hatte, musste ich wieder vergessen", erklärt Theby. Es sei eine komplett andere Sichtweise auf die Natur. In ihrer Ausbildung zur Landwirtin habe sie zwar gelernt, dass die Pflanzen Nährstoffe brauchen, jedoch sei man einem Nährstoffmangel im Boden mit chemischen Düngern entgegengekommen. Doch dadurch gerate man schnell in eine Abhängigkeit, da die guten Bodenorganismen mit der Zeit verschwänden. "Die Biologie des Bodens war in meiner Ausbildung ein weißes Feld auf der Landkarte", so Theby.

Und genau da kommt "Holistic Management" ins Spiel. "Ich fokussiere mich darauf, unsere Kühe als Herde so zu bewegen, dass die Tiere erst zurückkehren, wenn die Fläche sich genügend erholen konnte." Somit verbessert Theby die Bodenbiologie, weil die Tiere die Gräser nicht dauerhaft abfressen und auf ihnen herumtrampeln.

In Abwesenheit der Rinder können die Gräser dann neue Kraft sammeln. Insekten, Würmer, Pilze, Bakterien und viele weitere Arten helfen dabei, die Nährstoffe der Kuhfladen in den Boden einzuarbeiten. Dadurch steigt der Humusanteil an, was dem Boden ermöglicht, mehr Wasser zu speichern. Somit können die Pflanzen besser wachsen und mehr Kohlenstoff binden.

Zudem sorgt das Trampeln der Tiere dafür, dass Pflanzenreste den Boden bedecken. Ohne chemische Pestizide oder Düngemittel stärkt Theby so die Mikroorganismen im Boden, sodass die Pflanzen an ihre Nährstoffe kommen. Dies funktioniere allerdings nur, wenn man die Beweidung der Flächen plant, sagt Theby. Mit bloßem Rotieren ist das nicht zu vergleichen. "Es kommt darauf an, dass die Tiere zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Verhalten sind." Und dafür müsse man die Beweidung planen. Sonst geschehe das Gleiche, wie in vielen Regionen auf der Welt – sie verwüsten.

Knapp 40 Prozent der globalen Landfläche sind Grasländer. Und vielerorts ist die Verwüstung in vollem Gange. "Grasländer haben sich über Millionen Jahre hinweg mit den Weidetieren zusammen entwickelt", erklärt Allan Savory. Immer auf der Hut vor Raubtieren haben sich die Weidetiere in riesigen Herden bewegt. Als der Mensch begann, Tiere zu domestizieren und Landwirtschaft zu betreiben, sei die Beziehung zwischen Jäger und Gejagtem ins Ungleichgewicht geraten. Zeitzeuge dieser Entwicklung ist die Sahara, die noch vor 10.000 Jahren fruchtbar war.

Mit Erfolg regenerieren bereits Landwirte auf allen Kontinenten ihre Ländereien, so wie Theby es macht. Auch die "New York Times" berichtete im Februar 2021 über solch eine Erfolgsgeschichte. Doch bis jetzt ist das noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn der Mensch nutzt knapp 50 Prozent der global bewohnbaren Landfläche für Ackerbau und Tierhaltung – Tendenz steigend.

Durch den Verwüstungsprozess verschwindet, so die Meinung vieler Ökologen, nicht nur die Lebensgrundlage vieler Tiere, sondern auch die des Menschen. Rund ein Drittel der Menschheit ist direkt in die Landwirtschaft involviert. Zudem treibt die industrielle Landwirtschaft mit ihrer Massentierhaltung, das ständige Pflügen sowie der Einsatz chemischer Dünger und Pestizide für Monokulturen die Verwüstung voran. Das wiederum beschleunigt den Klimawandel.

Unsere Erdböden speichern bis jetzt noch ein Vielfaches des Kohlenstoffs, der sich aktuell in der Atmosphäre befinde. Doch die Ressource Boden schwindet. Schätzungen gehen davon aus, dass pro Tonne produziertem Essen mehr als zehn Tonnen Erdboden erodieren. Schon jetzt leiden mehr als 800 Millionen Menschen auf dem Planeten an Hunger – und das, obwohl die produzierte Menge an Essen laut Vereinten Nationen für mehr als eine Weltbevölkerung ausreicht.

Viviane Theby ist stolz darauf, einen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten. Glücklich blickt sie auf ihre grünen Wiesen und ihre Herde.