Von Manuel Reinhardt

Sie sind frech und selbstbewusst. Sie machen auch mal auf dicke Hose. Oder sind ganz das Gegenteil: nämlich der Typ „Schwiegermamas Liebling“. ZeitJung wirft einen Blick in die aktuelle Musiklandschaft und stellt einige heiße Popstars und -sternchen vor, die bei Euch angesagt sind.

Ein Trend ist dabei erkennbar: Der geht zum Rap. Und nicht nur die Männer können dabei auf Macho machen wie aktuelle Chartbreaker wie Shindy, Olexesh oder Bausa. Auch bei den Damen sind Protzen, Bling Bling und markige Worte angesagt. Zwei derzeit besonders erfolgreiche Vertreterinnen: Shirin David und Juju.

"Gib ihm, Baby, gib ihm", singt Shirin in ihrem gleichnamigen Hit - und stürmt damit im Frühjahr die Charts. "Zehn Zentimeter Stoff, Baby, gib ihm. Die Nägel länger als die Shorts, Baby, gib ihm. Fahren in dicken Limousinen durch die City, Mittelfinger an die ganzen Fuckboys, Baby, gib ihnen" - mit Sex und nackter Haut wird nicht gegeizt. An Selbstvertrauen mangelt's ihr auch nicht. Doch die 24-Jährige sollte nicht bloß auf body & blond reduziert werden.

Denn sie spielt Klavier, Geige, Cello. War auf der Ballettschule und spielte schon an der Hamburger Staatsoper. Seit 2014 ist sie einer von Deutschlands größten Youtube-Stars mit über 2,5 Millionen Abonnenten. Und war neben dem ollen Bohlen in der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Dass sie auch nachdenkliche und emotionale Töne beherrscht, beweist ihre aktuelle Single „Fliegst du mit“, in der sie die Beziehung zu ihrem Vater verarbeitet.

Einen etwas anderen Weg nahm Rapperin Juju. Okay: Ihr aktuelles Album hört auf den Namen "Bling Bling", auch sie schreckt nicht vor "Sex sells" und Provokation zurück - das bewies sie schon als Teil des Rap-Duos SXTN. Doch dabei eiferten sie Vorbildern wie Bushido oder Kool Savas nach und geizten nicht mit expliziten Lyrics und Kraftausdrücken - Street Credibility ist das Stichwort.

Das führt die 26-Jährige auch solo weiter. "Heroin", "Hardcore High", "Live Bitch" - ihre Songtitel allein reichen, um einen Eindruck ihres Images zu gewinnen. Aber da gibt eben auch die andere Seite: "Bling Bling", "Coco Chanel". Auch auf Instagram zeigt sie viele Facetten - mal lasziv, mal mit Kippe im Mund, mal frech, mal beim Shoppen, aber auch herzhaft lachend.

Doch Juju kann mehr: Sie kann auch Gefühl. Ihr Song "Vermissen" mit Henning May hält sich wochenlang auf vorderen Plätzen in den Charts. Kein Wunder: Sie singt von Dingen, mit denen sich jeder identifizieren kann - erste(r) Liebe(sschmerz) und so. "Wie kann man jemand so krass vermissen? Wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin grade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht?", heißt es im Refrain.

Ob sich das auch die männlichen Vertreter der Rap-Zunft trauen würden? Bei zwei der heißesten Chartstürmer - Capital Bra und Samra - wohl eher unwahrscheinlich. Verkörpern sie doch den Lifestyle des Gangsta- beziehungsweise Straßenrappers. Krumme Geschäfte, Gewalt, Knast - Capital Bra alias Vladislav Balovatsky und Samra (Hussein Akkouche) haben erlebt, worüber sie rappen. Echt zu sein, authentisch, steht für sie an erster Stelle. Ihre Texte handeln von Kriminalität, der Beziehung zu Frauen. Aber auch von Erfolg. „Nur noch Gucci“, „Roli Glitzer Glitzer“, „Rolex“ heißen einige von Capital Bras Songs, in denen er einen exzessiven Lifestyle beschreibt.

Und das kommt an: Der 24-jährige Capital Bra ist nämlich der erfolgreichste Künstler in der deutschen Chartgeschichte - gemessen an den Nummer-1-Hits in einem Jahr.

Ein weiteres Erfolgsrezept: Auch er inszeniert sich selbst meisterlich. Auf Instagram posiert er als Gangsta, postet aber auch sehr lustige Bilder - oder sympathische mit Kindern.

Apropos sympathisch: Damit sind wir beim Gegenkonzept zu Rap, Sex und Bling-Bling. Dem des Singer-Songwriters, selbst verantwortlich für Musik und Texte, am besten mit Casting-Show-Background wie DSDS, hippe Kleider, Kurzhaarfrisur, auch ein paar harmlose Tattoos. Der nette Junge von nebenan der Generation Instagram. Wincent Weiss ist einer, der in dieses Schema passt. >>>Lest hier ein exklusives RNZ-ZeitJung-Interview mit dem Superstar<<<

Ein anderer: Mike Singer!

Erstmals in Erscheinung trat der 19-Jährige bei The Voice Kids, schaffte es aber nicht so weit. Doch das tat dem Hype keinen Abbruch: 1,5 Millionen Abonnenten auf Instagram, mehr als 350.000 Facebook-Fans und über 700.000 YouTube-Abonnenten. Drei Nummer-1-Hits in den Charts hintereinander - keine Frage: Mike Singer ist angesagt. Jury-Mitglied beim Eurovision Song Contest-Vorentscheids 2018, MTV Award - Der Musiker schwimmt auf der Erfolgswelle.

Sein Image pflegt er über die sozialen Kanäle mit seinen Selfies, predigt Disziplin, Bescheidenheit, Coolness. Das kommt an. Dass dahinter eine große Vermarktungsmaschinerie steckt - geschenkt.

Doch es gibt nicht nur Hypes um Solo-Stars. Ein Beispiel für eine erfolgreiche, angesagte Band: AnnenMayKantereit. Die Rockband aus Köln ist so etwas wie der Nachfolger ehemals großer Teen-Bands wie Echt. Sie singen meist auf Deutsch, Merkmal ist die markante Stimme von Sänger Henning May.

Moment! Da war doch was? Richtig - jüngst hat er auch mit Juju und "Vergessen" riesigen Erfolg. Connection-Pflege Deluxe. Doch am Ende ist es nicht (nur) Image, sondern vor allen Dingen die Musik, die der Band den Erfolg beschert. Anfang veröffentlichten sie vor allen Dingen über ihren eigenen Youtube-Channel. Mit ihrem ersten Album "Alles nix konkretes" schafften sie 2016 Platz 1 der Charts.

Und das, obwohl ihre Message eher bieder ist. Brav. Bodenständig. Sicherheit, Sehnsucht, Liebe. Sie haben sich - so kann man sagen - ihre Nische geschaffen.

Der wohl angesagteste (Jung)Star ist aber Billie Eilish. Frech, hip, bunt, crazy - all diese Zutaten zeichnen die 18-Jährige aus. Schaut nur mal hier unten das Video zu ihrem Mega-Hit "Bad Guy". Mit den richtigen Hits zur richtigen Zeit und Kollaborationen mit anderen Stars (Khalid, Avril Lavigne, Justin Bieber etc.) erspielte sich die in einer Musikerfamilie aufgewachsene Amerikanerin schnell eine große Fan-Base. Und die lässt sie typischerweise für diese Generation über Instagram und Co. an ihrem Leben teilhaben. Hautnah quasi. Denn auch das macht einen modernen Star ja aus.