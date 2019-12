Sinsheim. Vieles ausprobieren ist eine Maxime von RNZ-Redakteur Tim Kegel. Seine Weihnachtsessen zelebriert er seit langer Zeit als "Dinner for two" mit ausgesuchten Zutaten, etlichen kleinen Gängen – und einigen Unbekannten. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem Kalbsbries und Morcheln als Zwischengang serviert. Es gab schon Reh-Leber, Tauben oder gebratene Scheiben von der Foie Gras mit Riesling-Eiswein vom Steinsberg in Sinsheim. Es darf regional sein, muss es aber nicht, "weil einem sonst was entgeht".

Ein solches Weihnachtsmenü entwickelt sich "zum fröhlichen gemeinsamen Köcheln und Werkeln und Staunen und Schlemmen" – teils im Stehen in der Küche – und zieht sich vom späten Nachmittag bis in die Nacht. Ein Muss: "Champagner und Wunderkerzen."

Dieses Jahr wird am Menü noch getüftelt, am Ende werden es sieben kleine, internationale Gänge: Einige Grundpfeiler sind schon jetzt klar, darunter deutscher Kaviar vom echten Stör. Oder Filet Mignon vom Osaki-Wagyu-Rind. Und Rebhühner aus der Mark Brandenburg.

Die Vöglein bekommen eine Füllung aus Brioche, Orangenzesten, Schalotten, Thymian und Milch, werden in Butterschmalz in einer Kasserole gebacken – "und gelingen immer". Unproblematisch auch der Kaviar – "aus nachhaltiger Zucht": Ihn gibt’s puristisch mit Pellkartoffel, Koriandergrün, Rahm und einem Wachtel-Spiegelei. Die Suche nach dem perfekten Wodka läuft noch. "Eine Herausforderung gibt das Steak" – das extrem mit Fettadern marmorierte Stück schmilzt bei Zimmertemperatur.

"Kalt und im angetauten Zustand braten, währenddessen Stücke schneiden" – so, wie es die Japaner machen – ist das Gebot der Stunde. Dabei helfen Gusseisenpfanne, ein scharfes Messer, "und Youtube-Tutorials". Zum Rind kommen wahlweise Wasabi-Meerrettich, geröstete Knoblauch-Scheiben, Soja-Soße und Salzkristalle. "Sollte gelingen" – als Plan-B liegt ein Reh-Filet vom Kraichgauer Jäger im Kühlschrank.

Zum Osaki-Rind gibt es übrigens Bier. Der Rotwein, der beim Geflügel entkorkt wird, würde den besonderen Fleischgeschmack vielleicht überdecken. Der Burgunder ist die zweite "große Unbekannte" bei dem Menü – der "angeblich richtig gute" Burgunder von 2004 wartet seit fast genauso langer Zeit "liegend" auf den passenden Moment. Der Premier Cru "Petite Chapelle", den sein Koch "vor Jahren günstig bekommen" hat, ist inzwischen die vielleicht exklusivste Zutat des Menüs – sofern er noch genießbar ist. Die Spannung steigt immens.

Es ergibt Sinn, einige "sichere Zutaten" vorzuhalten, wenn man sich spontan an eher abenteuerliche Gerichte wagt: Mangold oder junger Spinat, Blauschimmel- und Ziegenkäse, Schlagrahm, einige Pilze, Feldsalat, Feigen, ein Granatapfel sowie "gute Pasta und ein gutes Baguette" sind nie falsch.

Zutaten, die man "nie zuvor selbst zubereitet" hat, sind aber das A und O für diese Art des Kochens, gern mit einem Spritzer Unvernunft gewürzt. "Vegetarier werden mich nicht mögen", sagt der Koch. "Und bei der Klimabilanz schauen wir heute mal nicht ganz so genau hin."

Einige der genannten Lebensmittel sind hochpreisig – deshalb kauft man am besten kleine Portionen, "wenn’s nur um den Gaumenkitzel geht, reicht das". So hat das Steak gerade mal 160 Gramm, der Kaviar kommt im 50-Gramm-Döslein. "Delikatessen-Händler sind auf Neugierige immer besser vorbereitet."