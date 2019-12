Heilbronn-Böckingen/Eppelheim. Für Dominique Champroux, Sternekoch und Inhaber des Restaurants "Rebstock – la petite provence" in Heilbronn-Böckingen, ist es an Weihnachten wichtig, etwas nicht Alltägliches zu kochen: "Wachtel ist eine ganz besondere Delikatesse." Als Franzose bevorzugt er eine leicht cremige Polenta mit Gemüse, hauptsächlich Karotten, "und natürlich Wintertrüffel" als Beilage. Dazu passt ein kräftiger Rotwein, beispielsweise ein Château Vignelaure 2012 AOC Côteaux d’Aix en Provence (Grenache noir, Carignan und Cinsault).

Wer sich von Champroux’ Kochkünsten selbst überzeugen möchte, kann sogar beim Meister lernen. Der Koch bietet Kurse an, bei denen gemeinsam ein Menü zubereitet wird. Weitere Infos findet Ihr hier

> Zubereitung:

Auf Tannennadeln gegarte Wachteln

Trüffelpolenta

Die Enten-Karkasse grob hacken und im Backofen bei 250 Grad Celsius 25 Minuten lang rösten, das Gemüse waschen und in Würfel schneiden. In Olivenöl anbraten, die Karkasse hinzufügen, dann das Tomatenmark. Mit dem Rotwein deglacieren, also ablöschen, die Gewürze, den Knoblauch und das Bouquet garni hinzufügen und auf die Hälfte reduzieren. Die Geflügelbrühe dazugeben und noch mal auf die Hälfte reduzieren. Alles durch ein Sieb passieren, den Honig und die Butter hinzugeben und abschmecken. Für die Polenta: Milch mit Sahne, zerdrücktem Knoblauch, Lorbeer und Butter aufkoche, die Polenta mit einem Schneebesen langsam einrühren und 15 Minuten langsam kochen. Parmesan, Crème fraîche, Salz, Pfeffer und Muskatnuss hinzugeben, zum Schluss kommen die gehackten Trüffel dazu

Glacierte Karotten

Karotten waschen, schälen, mit Butter dünsten, leicht mit Puderzucker karamellisieren, mit Orangensaft deglacieren. Salzen und den Sternanis dazugeben, ab und zu die Karotten wenden, würzen und circa 15 bis 20 Minuten abgedeckt langsam garen

Auf Tannennadeln gegarte Wachteln

Wachteln

Die Tannennadeln grob schneiden und auf einem Blech mit Wacholderbeeren, Kräutern und Orangenschalen verteilen. Wachteln mit flüssigem Entenfett bestreichen und würzen, von beiden Seiten mit den Tannennadeln bedecken, mit der Brust nach unten aufs Blech legen, entweder mit Alufolie oder Backpapier abdecken und im Backofen bei 160 Grad Celsius 25 bis 30 Minuten garen

Auf Tannennadeln gegarte Wachteln

Pilze

Die Pilze mit Hilfe eines Messers und einer Bürste putzen (nicht waschen), klein schneiden und, wenn gewollt, kurz mit Butter und Olivenöl anbraten, danach würzen. Anstatt des Olivenöls kann auch wahlweise Entenfett oder Gänseschmalz zum Anbraten verwendet werden

> Tipp: Man kann die Soße auch mit Hagebutte oder Schokolade verfeinern.

Mike Deuschel und Thomas Ruprecht von der Kochschule Eppelheim haben ein komplettes Menü zusammengestellt: Maronenschaumsuppe mit glasiertem Apfel und Gin, Perlhuhn-Roulade mit Aprikosen und Pistazien an Wacholderschaum und sautierten Kräuterseitlingen, Hirschrücken an Waldpilzrahm mit Süßkartoffel-Zimt-Mousseline und Spitzkohl, Crème Brûlée von weißer Schokolade und Zitrone, dazu gegrillte Tandoori-Banane und Crunch.

Die Köche empfehlen, selbst einzukaufen und sich von der Qualität der Produkte vor Ort zu überzeugen. Nach dem Einkaufen sollte man sich bei der Zubereitung Zeit lassen und nichts übereilen. Ein weiterer Tipp ist die südamerikanische Tonkabohne: Sie ist ein super Vanille-Ersatz, da sich der Preis des Gewürzes in den letzten drei Jahren verzehnfacht hat.

Wer vegetarisch oder vegan lebt, kann Produkte der US-amerikanischen Firma "Beyond Meat" verwenden – oder die Jackfrucht aus Indien in grünem Zustand. Die gibt es als Konservenware zum Beispiel beim "Tiger & Dragon Asia Discounter" in Wieblingen oder in der Rohrbacher Straße: "Sehr zu empfehlen."

Beim Wein legen sich die Köche nicht fest: "Ich trinke auch mal einen Rotwein zum Fisch wenn mir danach ist; ich bin der Meinung, hier sollte man auf sein Bauchgefühl achten."

> Maronenschaumsuppe mit glasiertem Apfel und Gin:

Zutaten für 10 Personen:

400 g Maronen

100 g Sellerie

2 Zwiebeln

1,2 l Kalbsfond

800 ml Sahne

100 g Butter

Salz, Pfeffer aus der Mühle

Maronen, Sellerie und Zwiebeln in Stücke schneiden und farblos in der Butter in einem Topf anschwitzen. Dann mit der Sahne und dem Kalbsfond auffüllen. Das Gemüse so lange kochen, bis die Maronen weich sind. Dann die Suppe cremig pürieren und abschließend mit Salz und Pfeffer würzen.

½ Apfel pro Person

200 g Zucker

200 ml Gin

150 g Butter

200 ml Weißwein

Zimtstange

Sternanis

Äpfel schälen und in Spalten schneiden. In einer Pfanne die Butter aufschäumen und den Zucker zugeben. Die Äpfel dazugeben und mit Gin und Weißwein ablöschen. Die Gewürze zugeben und in dem Sud karamellisieren. Die Apfelspalten in eine Suppentasse oder Teller geben und mit der aufgeschäumten Suppe auffüllen und servieren.

> Perlhuhn-Roulade mit Aprikosen und Pistazien an Wacholderschaum und sautierten Kräuterseitlingen:

Zutaten für 10 Personen:

5 Perlhuhnbrüste

60 g getrocknete Aprikosen

60 g Pistazien

100 ml Eiweiß

100 ml Sahne

300 g Putenbrust

Salz, Pfeffer, Muskat

Kerbel gehackt

Putenbrust in Würfel schneiden, mit der Sahne und dem Eiweiß zu einer Farce mixen und durch ein Sieb streichen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und dem gehackten Kerbel abschmecken. Dann Aprikosen und Pistazien fein würfeln, unter die Farce mischen und auf Eis stellen. Perlhuhnbrust zwischen zwei Folien plattieren. Mit der abgeschmeckten Farce bestreichen und einrollen – erst in Folie, dann Alufolie. In einem Topf mit Wasser bedeckt einmal aufkochen und 15 Minuten ziehen lassen. Vor dem Servieren in schaumiger Butter nachbraten, in Röllchen schneiden und anrichten.

1 EL Wacholderbeeren

100 ml Sahne

300 ml Brühe

100 g kalte Butter

Salz, Pfeffer, Muskat, Zucker

Wacholderbeeren in einer trockenen Pfanne leicht rösten. Dann mit dem Mörser und Stößel vorsichtig zermahlen. Gemeinsam mit der Sahne und dem Fond in einem Topf 20 Minuten köcheln lassen. Danach passieren und mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zucker abschmecken und mit der kalten Butter aufschäumen.

2 Schalotten

500 g Kräuterseitlinge

Petersilie gehackt

Madeira

Salz, Pfeffer, Olivenöl

Kräuterseitlinge putzen und würfeln. Schalotten in feine Würfel schneiden, in etwas Butter anbraten, Kräuterseitlinge dazugeben und würzen. Mit Madeira ablöschen und mit Petersilie durchschwenken. Auf einem Tuch trocken legen und vor dem Anrichten nochmal etwas Olivenöl darüber träufeln.

> Hirschrücken an Waldpilzrahm mit Süßkartoffel-Zimt-Mousseline und gegrilltem Spitzkohl

Zutaten für 10 Personen:

1,6 kg Hirschrücken, ohne Knochen

Rosmarin, Thymian

Wacholder, Lorbeer, Knoblauch

Hirschrücken von Sehnen befreien, von allen Seiten würzen und anbraten. Im Ofen bei 140 Grad Celsius auf eine Kerntemperatur von 44 bis 45 Grad Celsius garen. Ruhen lassen und in schaumiger Butter mit Aromaten nachbraten. Auf einem Tuch trocken legen und tranchieren.

1 kg Süßkartoffeln

500 ml Sahne

125 g Butter

Salz, Pfeffer, Zimt, Muskat

Süßkartoffeln schälen und würfeln, dann in der Sahne mit dem Zimt und Salz weichkochen. Danach abpassieren und mit der Butter und nach und nach mit etwas Sahne mixen. Mit Muskat, Pfeffer, Zimt und gegebenenfalls Salz abschmecken.

1 kg Pilze nach Wahl

4 Schalotten

100 g Butter

100 ml geschlagene Sahne

50 ml Madeira

300 ml Kalb- oder Wild-Grundsoße

Kerbel, Thymian, Petersilie

Schalotten in feine Würfel schneiden und die Pilze putzen. In einer Pfanne die Schalotten in Butter anschwitzen und darin die Pilze anbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Madeira ablöschen. Grundjus dazu gießen und alles fünf Minuten köcheln lassen. Erneut abschmecken und die geschlagene Sahne unterheben. Vor dem Servieren die fein gehackten Kräuter untermischen.

1 Spitzkohl

Butter

Salz, Pfeffer, Zucker

Spitzkohl in feine Streifen schneiden. Danach in Butter durchschwenken und mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

Crème Brûlée von weißer Schokolade und Zitrone, dazu gegrillte Tandoori-Banane und Crunch

Zutaten für 10 Personen

400 ml Sahne

150 g weiße Schokolade

130 g Zucker, braun oder weiß

7 Eigelb

1 Vanilleschote

Abrieb von einer Zitrone

Zucker, fein, weiß, zum Karamellisieren

Alle Zutaten miteinander vermengen und auf 50 Grad Celsius erhitzen. Dann in feuerfeste Förmchen füllen und im Wasserbad bei 120 Grad Celsius im Ofen fertig garen. Das Creme Brûlée abkühlen lassen. Zum Servieren mit Zucker abflämmen.

¼ Banane pro Person

Tandoori

100 g Butter

100 g Zucker

Banane schälen und vierteln. In einer Pfanne Butter und Zucker verschmelzen und die gegrillten Bananen darin schwenken. Leicht mit Tandoori würzen.

100 g Amarettini

Amarettinis zerdrücken und vor dem Servieren über die Banane streuen.