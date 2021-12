Von Andreas Hanel

Höpfingen/Ahorn. Während andere noch im "Hotel Mama" leben oder studieren, übernehmen sie Verantwortung für eine ganze Gemeinde: Die jungen Bürgermeister, die sich gegen ihre älteren und erfahreneren Mitkandidaten durchgesetzt haben, drängen auf die Chefsessel in den Rathäusern. Sie bringen frischen Wind in die Verwaltung und in die Kommunalpolitik. Sie versuchen aber vor allem, junge Menschen zu erreichen und sie bestenfalls für die Kommunalpolitik zu begeistern.

Wie zum Beispiel der 34 Jahre alte Christian Hauk, der seit gut 100 Tagen Bürgermeister von Höpfingen im Neckar-Odenwald-Kreis ist. Bei der Wahl im Juni hatte sich der ehemalige Kämmerer mit 68 Prozent der Wählerstimmen unter anderem gegen seinen Vorgesetzten und Vorgänger Adalbert Hauck durchgesetzt. Oder der 28 Jahre alte Benjamin Czernin, der im März mit beeindruckenden 94 Prozent die Wahl gegen seinen Mitkandidaten in Ahorn gewonnen hat.

Wir haben sie gefragt, was sie dazu bewogen hat, in so jungen Jahre für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, wie man Kommunalpolitik für junge Menschen attraktiver machen kann, wie sie junge Menschen in ihre Gemeinde locken und wie die Zusammenarbeit mit den älteren Kollegen ist.

> Warum Bürgermeister? Chef im Rathaus wird man nicht einfach so. Und schon gar nicht in einem für Politiker jugendlichen Alter, wie es Hauk und Czernin haben. Doch was hat sie dazu bewogen, trotz ihrer altersbedingt geringen Erfahrung für das Bürgermeisteramt zu kandidieren?

Hauk: "Der Beruf des Bürgermeisters ist schon immer mein Traumberuf. Bereits während meiner Verwaltungsausbildung bei der Stadtverwaltung ist in mir der Wunsch gereift, Bürgermeister zu werden und die Gemeinde aktiv zu gestalten."

Czernin: "Ich war oft einer der Jüngeren, sei es in der Kommunalpolitik oder auch während meiner beruflichen Tätigkeit. Für mich war es daher auch nichts Außergewöhnliches, mit 27 Jahren als Bürgermeister zu kandidieren. Meine berufliche Tätigkeit als stellvertretender Hauptamtsleiter in Niederstetten und Hauptamtsleiter in Mulfingen haben mir zudem die Arbeit in der Kommunalverwaltung nähergebracht."

> Politik interessant machen? Gerade bei jungen Menschen steht Kommunalpolitik nicht wirklich weit oben auf der Interessensliste. Irgendwo verständlich, denn nur wenige können sich vorstellen, was sich genau hinter dem Begriff "Kommunalpolitik" verbirgt. Und welche gestalterischen Möglichkeiten es gerade auch für junge Menschen gibt. Wie macht man Kommunalpolitik nun für junge Menschen interessant?

Hauk: "Oft wird in diesem Zusammenhang der Jugendgemeinderat gebracht. Ich finde dies sehr schön und begrüße solche Gremien. Es ist zudem wichtig, dass sich junge Menschen beteiligen und einbringen. Inwiefern wir dies in Höpfingen realisieren, ist derzeit noch nicht absehbar. Ich stehe diesem jedoch offen gegenüber."

Czernin: "Kommunalpolitik ist in erster Linie, wie sie ist. Und ich denke, genau da liegt auch das Problem. Denn viele junge Menschen können sich darunter sehr wenig vorstellen. Für mich ist daher die Information und Transparenz besonders wichtig. Bereits im Wahlkampf habe ich die sozialen Medien miteinbezogen und tue das auch weiterhin. Dadurch soll es möglich sein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen."

> Junge Menschen anlocken? Es scheint so, dass gerade junge Menschen vom Land nach der Schule erst einmal in die große Stadt wollen. Sei es, um zu studieren oder um etwas Neues zu erleben. Doch was ist dran an dem Phänomen "Landflucht"? Oder ist die Landluft doch attraktiver, als man glaubt? Das unternehmen die zwei jungen Bürgermeister, um junge Menschen und Familien in ihre Gemeinden zu locken bzw. dort zu halten.

Hauk: "Es ist so, dass junge Menschen vielmals erst wegziehen – und dies überwiegend berufsbedingt. In den letzten Jahren konnten wir feststellen, dass viele wieder von der Stadt aufs Land zurück in die Heimat umziehen und auch gezielt nach bezahlbarem Wohnraum suchen. Auf dem Land ist dies meist noch möglich. Ebenso hat die Pandemie aufgezeigt, dass es durchaus Vorteile hat, auf dem Land zu leben. Sei es die Natur zum Spazierengehen oder all die anderen Aktivitäten der Vereine, um ein bisschen für Ablenkung in der schwierigen Zeit zu sorgen."

Czernin: "In Ahorn kann ich tatsächlich keine Landflucht feststellen, und auch die Nachfrage nach Bauplätzen ist ungebrochen. Der ländliche Raum wird aus meiner Sicht schon immer etwas diskreditiert. Die Corona-Pandemie hat aber gezeigt, dass dies zu Unrecht geschieht, und welches Glück wir haben, hier leben zu dürfen. Der ländliche Raum ist unglaublich facettenreich und bietet eine enorm hohe Wohn- und Lebensqualität. Wichtig ist deshalb auch, die vorhandene Infrastruktur aufrechtzuerhalten und insbesondere das Bildungs- und Betreuungsangebot auszuweiten. Ein tolles Konzept sowie starke und erfahrene Teams machen dies möglich. Aber auch die Unterstützung der örtlichen Vereine ist wichtig."

> Umgang mit den "Alten"? Ein bisschen kann man es mit dem Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vergleichen: Mit seinen jungen Jahren hat er den Fußballverein nicht etwa mit seinen neuen Ideen überfahren, sondern setzt dosiert seine neuen Ideen und Konzepte ein. Das gilt auch für die jungen Bürgermeister. Sie bringen zwar frischen Wind, aber ganz auf alte Strukturen können sie auch nicht verzichten. Zumal sie ja viele Kollegen etwa in der Verwaltung oder im Gemeinderat haben, die ihnen einiges an Erfahrung voraushaben. Wie gestaltet sich für die beiden jungen Bürgermeister die Zusammenarbeit mit den älteren Kollegen?

Hauk: "Bevor ich das Bürgermeisteramt antrat, habe ich bereits schon seit über dreieinhalb Jahren mit dem Gemeinderat und mit den Kolleginnen und Kollegen bei der Gemeinde Höpfingen zusammengearbeitet. Von Anfang an wurde ich sehr gut aufgenommen."

Czernin: "Die Zusammenarbeit gestaltet sich sehr gut, da sie konstruktiv und von großem Vertrauen geprägt ist. Dass es mit mir Veränderungen gibt, war allen bewusst. Wichtig ist aus meiner Sicht, nicht alles direkt auf den Kopf zu stellen und auf Biegen und Brechen Änderungen herbeizuführen. Es gibt gewisse Prozesse, die einfach ihre Zeit brauchen und wo es wichtig ist, die Kollegen in der Verwaltung und im Gemeinderat mitzunehmen."