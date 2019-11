Von Nicolas Lewe

Du trägst Sneaker deswegen, weil Du sie schön und bequem findest? Über Begriffe wie „Exclusive Access“, „Raffle“ oder „Deadstock“ hast Du Dir bislang keine Gedanken gemacht? Dann steht Du zwar nicht unbedingt im Verdacht, ein „Sneakerholic“ zu sein, bist aber vielleicht auch bei Instagram schon mal an einem Sneaker-Unboxing-Video „hängengeblieben“ oder hast YouTubern wie Brad Hall beim Fachsimpeln über die neuesten Sneaker-Sells zugehört. Um dabei nicht nur Bahnhof zu verstehen, hilft Dir das folgende Lexikon – von B wie Boost bis S wie Shock Drop.

> Boost: Hierbei handelt es sich um ein innovatives Dämpfungssystem für Schuhsohlen, das die Firmen Adidas und BASF gemeinsam entwickelt haben. Einer der bekanntesten Sneaker mit Boost-System ist der von US-Rapper Kanye West designte Yeezy Boost. Die Sneaker sind auffallend leicht, die Sohle besteht aus Thermoplastischen Polyurethan Granulat-Kapseln. Rund 2500 dieser Kapseln ergeben eine fertige Sohle.

> Collaboration: In Fachkreisen kurz Collabo. Beschreibt die Zusammenarbeit eines Schuhherstellers für einen Sneaker oder eine ganze Kollektion mit einem meist schon zuvor prominenten Künstler. Erfolgreiche Collabos gibt es zwischen Kanye West und Adidas (Yeezy Boost) oder zwischen Nike und dem US-Star-Designer Virgil Abloh (Air Jordan x Off White Nike).

> Deadstock: Deadstock-Sneaker, in einschlägigen Verkaufsforen oft schlicht mit den Buchstaben „DS“ gekennzeichnet, beschreiben Sneaker-Modelle, die ungetragen sind und sich in der originalen Verpackung befinden. Sind die Sneaker limitiert oder im besten Fall sogar komplett ausverkauft („Deadstock“), treibt dies den Preis im Weiterverkauf (s. Resell) in oft schwindelerregende Höhen.

> Early Access: Privilegierten Zugang zu bestimmten, in der Regel limitierten Schuhen gibt es nur für ausgewählte Nutzer. Diese erwerben sich vor dem Release eines neuen Sneaker per Like für einen Trailer oder per Zufallsentscheid über die App des Herstellers das Recht, den begehrten Sneaker noch vor dem Tag, an dem er offiziell auf den Markt kommt, zu erwerben. Analog dazu steht der Exclusive Access, bei dem es einem exklusiven Kreis ermöglicht wird, bereits ausverkaufte Sneaker erneut zu erwerben.

> Holy Grail: Anders als zunächst zu vermuten ist, beschreibt dieser Begriff nicht zwingend einen besonders selten Sneaker. Vielmehr ist der „Holy Grail“ für den Sneaker-Fan der Schuh, der im privaten Schuhschrank der absolute Favorit ist. Wem diese Entscheidung schwerfällt, kann auch zwei oder mehr „Holy Grails“ haben.

> Legit Check: Unbedingt zu empfehlen! Mit dem zunehmenden Sneaker-Hype hat in den vergangenen Jahren auch die Zahl der Fälschungen (Fakes) deutlich zugenommen. Käufer sollten gerade beim Kauf limitierter und dadurch teurer Schuhe eine Prüfung auf Echtheit des Sneaker und seines angeblichen Besitzers durchführen.

> Raffle: Lässt sich mit dem Begriff Verlosung übersetzen. Jedoch wird in der Regel nicht direkt der Sneaker verlost, sondern zunächst das Kaufrecht. Der glückliche Gewinner eines „Raffle“ muss also den vollen Preis zahlen, hat den Schuh damit aber auf jeden Fall sicher. Und das ganz ohne sich in die Schlange vor dem Store einreihen zu müssen oder auf Glück beim Online-Release zu hoffen. „Raffles“ gibt es, bevor der Sneaker auf den Markt kommt, sowohl online als auch direkt im Store.

> Resell: Beim Wiederverkauf eines Sneakers steckt dahinter oft die geschäftsmännische Absicht, diesen deutlich teurer zu verkaufen, als er erworben wurde. Insbesondere mit limitierten und seltenen Sneakers gibt es inzwischen einen regelrechten Handel über Online-Börsen wie zum Beispiel die Plattform „StockX“.

> Shock Drop: Auf exklusive Zugänge oder Verlosungsaktionen wird hier komplett verzichtet. Stattdessen wird das Release-Datum geheim gehalten und der oft limitierte Sneaker kommt vollkommen unerwartet auf den Markt. Gerade für Leute, die mit dem Kauf und Wiederverkauf von Sneakern ihr Geld verdienen, ist ein derart unkalkulierbarer Verkaufsstart Fluch und Segen zugleich.