Von Anna Manceron und Michael Abschlag

Wir zeigen Euch, mit welchen (natürlich alkoholfreie) Drinks Ihr bei Euren Freunden punkten könnt. Die besten Tipps für die letzten schönen Sonnentage.

Der "Wall-E". Foto: Kreutzer

"Wall-E" - Der Fruchtige

Wie flüssiger Obstsalat

Für alle, die auf Obst stehen, ist "Wall-E" genau das Richtige: der knallbunte Cocktail ist süß und fruchtig und ideal für heiße Sommertage. Mango, Zitrone, Ananas, Orange, Maracuja und Johannisbeere - hier steckt praktisch ein ganzer Obstsalat drin. Vor allem die Johannisbeere schmeckt man sofort heraus.

Und auch optisch ist die rot-gelbe Mischung ein echtes Highlight. "Dieser Cocktail ist leicht süß. Er ist vor allem bei Kindern beliebt, aber auch bei Erwachsenen", erklärt Barkeeper Christian (siehe Interview unten).

Das Mischverhältnis ist relativ leicht zu merken: Je 2 Zentiliter (cl) Mango- und Zitronensirup kommen hinein, dann 1 cl Zitronensaft und jeweils 5 cl Ananas-, Orangen- und Maracujasaft. Das alles wird gut umgerührt. Dann kommen 5 cl Johannisbeersaft dazu. Achtung: Die Johannisbeere muss zum Schluss kommen - sie sorgt für das leuchtende Ampelrot.

Wichtig ist auch, das Ganze nicht zu schütteln, denn sonst vermischt sich die Johannisbeere mit dem Rest. Für den Geschmack macht das zwar keinen Unterschied, aber der Farbeffekt wäre hinüber. Wenn alles fertig ist, noch etwas Obst auf den Glasrand, und fertig ist der Fruchtcocktail.

Die Virgin Bloody Mary. Foto: Kreutzer

Salzig und scharf: Die "Virgin Bloody Mary"

Fruchtige Tomate und würzige Zutaten

Wer einen herzhaften Drink ausprobieren will, der kommt um diesen Klassiker nicht herum: Bloody Mary. Der Name ist englisch und bedeutet "blutige Maria". Die alkoholfreie Variante heißt Virgin Bloody Mary. Woher der Name kommt, weiß niemand so ganz genau. Man munkelt aber, dass damit die englische Königin Maria Tudor gemeint sein könnte. Sie lebte von 1516 bis 1558 und wurde "die Blutige" genannt, weil sie hunderte Protestanten töten ließ.

Die Virgin Bloody Mary besteht vor allem aus Tomatensaft (15 cl). Dazu noch etwas Zitronensaft und je ein Spritzer Tabasco (Vorsicht: scharf!) und Worcestershiresoße. Eine Prise Selleriesalz und etwas Pfeffer runden das Ganze ab. Einmal kräftig umrühren - fertig. Zu diesem Getränk passt ein herzhafter Snack, zum Beispiel knusprig gebratene Baconstreifen oder geröstetes Brot mit Avocado.

​Die Torte zum Trinken: Planet 51. Foto: Kreutzer

"Planet 51" - Eine Torte zum Trinken

Schmeckt nach Erdbeeren, Sahne und einem Hauch von Mango

Die größte Überraschung bietet der "Planet 51": Dieser Cocktail sieht aus wie ganz normaler Orangensaft, schmeckt aber wie eine Erdbeersahnetorte. "Das Getränk erinnert mich an meine Kindheit", erzählt Barkeeper Christian aus Heidelberg (siehe Interview rechts). "Ich muss dann an heiße Sommertage und an Erdbeerfelder denken."

Der "Planet 51" enthält ziemlich viel Sahne und ist fast schon eine kleine Mahlzeit. Ihr solltet ihn deshalb wie ein Dessert genießen, als Durstlöscher eignet sich das cremige Getränk eher nicht so gut. Aber für die Lust auf Süßes nach dem Essen oder zwischendurch ist dieser Cocktail perfekt.

Für die "Sahnetorte zum Trinken" braucht Ihr: Erdbeersirup (2 cl), Sahne (2 cl). Mango-, Maracuja und Orangensaft (je 7 bis 8 cl) und Eiswürfel. Damit sich die Sahne gut mit den Fruchtsäften und dem Sirup vermischt, muss dieser Cocktail auf jeden Fall geschüttelt werden. Dafür nehmt Ihr am besten einen Cocktailshaker.

Als Faustregel gilt beim Mixen: Je dickflüssiger und cremiger ein Cocktail ist, umso mehr muss er geschüttelt werden. Eine bestimmte Technik gibt es dafür aber nicht. Einfach kurz den Cocktailshaker in beide Hände nehmen und kräftig schütteln. Die Eiswürfel kommen übrigens mit in den Shaker. Allerdings müsst Ihr sie vorher schon ein bisschen zerkleinern.

Den "Planet 51" könnt Ihr übrigens auch noch in einer anderen Variante ausprobieren: Himbeer. Dafür einfach den Erdbeer- durch Himbeersirup ersetzen. Und weil Himbeer und Maracuja sehr gut zusammenpassen, könnt Ihr den Mangosaft weglassen und stattdessen die doppelte Menge Maracujasaft verwenden.

Foto: Kreutzer

Sauer macht lustig: "Monsters vs. Aliens"

Mit viel Zitrone

Lust auf etwas Saures? Dieser Cocktail mit dem schönen Namen "Monsters vs. Aliens" ist etwas für alle, die auf Zitrone stehen. Er schmeckt leicht sauer und sogar ein kleines bisschen bitter. Deswegen lässt er sich auch nicht so schnell trinken wie etwa der fruchtige "Wall-E" (siehe oben), sondern ist eher etwas für Genießer. Dafür ist er aber genauso durstlöschend und erfrischend.

Die wichtigsten Bestandteile sind Zitrone und Bitterlemon. Hinein kommen je 2 Zentiliter (cl) Zitronensaft und -sirup, je 100 Milliliter Bitterlemon und Sprudelwasser und 1,5 cl Mandelsirup. All das wird gerührt, nicht geschüttelt. Das ist wichtig, denn das Schütteln sorgt beim Sprudelwasser dafür, dass die Luft aufsteigt - und das würde dazu führen, dass einem alles um die Ohren fliegt. Deshalb wird alles einfach umgerührt und anschließend möglichst kalt serviert. Optisch ist der leicht orangefarbene Cocktail nicht unbedingt der allergrößte Hingucker, aber er lässt sich leicht aufpeppen, wenn man Zitronen oder Limonen in Würfel schneidet und sie hineingibt. Dann schmeckt er noch mehr nach Sonne und Süden und dem nächsten Spanienurlaub.

Ein kleiner Tipp: Wenn ihr dazu etwas zu Essen anbieten wollt, bieten sich süße Snacks an, zum Beispiel Gummibärchen oder Schokolade. Die Süße ergänzt sich nämlich mit dem sauren Geschmack des Cocktails ganz gut. Alternativ gehen aber auch salzige Snacks, etwa Salzstangen. Das Salzige unterstreicht den sauren Geschmack und verstärkt ihn. Außerdem sorgt es dafür, dass genug Speichel gebildet wird und die Zunge nicht trocken wird.