"Manche Schüler sind morgens so müde, dass sie fast auf den Tischen einschlafen", so Marlin (13). Studien belegen: Die Schulzeiten laufen der inneren Uhr der Jugendlichen zuwider. Fotos: Thinkstock

Von Anica Edinger

Noch ein Mal ausschlafen - dann beginnt für die Schüler im Land wieder der ganz normale Alltag. Denn am Montag sind die Sommerferien vorbei. Und das heißt für die Kinder und Jugendlichen auch: Früh aufstehen - sehr früh. Denn bei manchen klingelt der Wecker morgens schon um 6 Uhr, vor allem bei denen, die einen weiteren Anreiseweg zur Schule haben. Vielleicht doch noch mal zehn Minuten die Schlummer-Taste drücken? Fehlanzeige. Schließlich müssen sie eventuell den Bus oder die S-Bahn pünktlich erwischen. Und zu spät kommen in der ersten Stunde kommt bei den Lehrern gar nicht gut. Also müssen sich die Schüler eben aus dem Bett quälen - an fünf Tagen in der Woche.

Regelmäßig belegen internationale Studien, dass das eigentlich nicht zielführend ist. Denn vor allem für Jugendliche in der Pubertät ist es morgens um 6 Uhr noch mitten in der Nacht - wenigstens nach deren Biorhythmus. Im Jahr 2015 legte der Chronobiologe Thomas Kantermann von der Universität von Groningen eine Studie zum Thema im "Journal of Biological Rhythms" vor. Über 700 niederländische Schüler nahmen teil - das Ergebnis: Nicht einmal der vergleichsweise moderate Schulbeginn in den Niederlanden um 8.15 Uhr passt zur inneren Uhr der Schüler. Denn im Durchschnitt schliefen diese im Rahmen der Studie überwiegend bis 9 Uhr. Auch aktuellere Forschungen belegen diese Ergebnisse: Christoph Randler, Professor für Biologie-Didaktik an der Universität Tübingen, geht davon aus, dass ein zu früher Schulbeginn mehr als die Hälfte der Schüler massiv benachteiligt - mit Auswirkungen auf ihre Noten, ihre späteren Berufschancen und sogar ihre Gesundheit.

Eine Lösung für dieses Problem haben viele Gemeinschaftsschulen im Land gefunden - auch die Heidelberger Waldparkschule. Dort heißen die Zauberworte "offener Anfang". Schulleiter Thilo Engelhardt erklärt: "Wir haben zwischen 7.50 Uhr und 8.30 Uhr einen Zeitraum geschaffen, wo die Schüler ankommen können." Heißt: Ab 7.50 Uhr ist die Schule geöffnet, der Unterricht beginnt aber erst um 8.30 Uhr. "Spätestens dann müssen alle Schüler auch da sein", sagt Engelhardt. Er findet: "Wenn man sich die Studien anschaut, stellt man schnell fest, dass es irrsinnig ist, morgens früher anzufangen." Überhaupt: "Bei uns ist Ruhe, wenn die Schüler in der zweiten Stunde mit dem Unterricht beginnen." Schließlich hätten sich viele bereits am frühen Morgen ausgetobt.

Das bestätigen auch die Kinder und Jugendlichen selbst, etwa die zwölfjährige Laura. Sie geht in die Klasse 7b der Waldparkschule - und berichtet: "Ich komme meistens um 7.50 Uhr in die Schule, quatsche mit Freunden und plane meine Woche." Denn an der Waldparkschule führen die Schüler Lerntagebücher. Was sie wann, wie und wo lernen wollen, bestimmen sie größtenteils selbst. Auch die 13-jährige Züleyha berichtet: "Morgens ist es schön bei uns in der Schule: In der Aula sind viele Schüler und unterhalten sich." Und auch sie bestätigt: "Wenn wir dann um 8.30 Uhr in die Klassen gehen, ist es ruhig." Schon um 7.50 Uhr mit dem Unterricht anfangen? Für Züleyha unvorstellbar: "Da ist der Kopf noch nicht bereit", sagt sie.

An der Freien Waldorfschule im Heidelberger Stadtteil Wieblingen hat man eine andere Lösung gefunden. Dort beginnt der Unterricht zwar schon um 8 Uhr - "die ,Lernfächer‘ werden aber erst ab 10 Uhr unterrichtet, wenn die Schüler richtig wach sind", berichtet Sabine Zund, im vergangenen Schuljahr Klassenlehrerin der siebten Klasse. Zuvor stehen an der Waldorfschule künstlerische und praktische Fächer wie Musik, Zeichnen, Werken oder auch Sport auf dem Stundenplan. Die 13-jährige Bianca aus der siebten Klasse erklärt: "Im letzten Schuljahr haben wir morgens immer erst einmal Sachen gesägt, gebohrt oder geschraubt. So konnten wir wach werden." Danach könne man sich viel besser auf den Fachunterricht konzentrieren. Das sieht auch Marlin, ebenfalls 13 Jahre alt, so: "Morgens Schule zu haben ist doof. Man kann sich nicht richtig konzentrieren, da man zu müde ist." Bei manchen ginge das sogar so weit, "dass sie fast auf den Tischen einschlafen", so Marlin.

An der Heidelberger Theodor-Heuss-Realschule sieht die Stimmung dagegen ganz anders aus. Schulleiter Arnd Rupp sagt zwar: "Privat bin ich eher eine Eule. Mir würde ein späterer Schulanfang also gelegen kommen." Aber: "Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Eltern, die berufstätig sind." Laut Rupp sprechen auch ganz praktische Gründe dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. "Die Schüler aus dem Umland sind auf Busverbindungen angewiesen. Da wird es teilweise schon schwierig, wenn sie zur zweiten Stunde Unterricht haben. Manche nehmen dann den Bus, der zur ersten fährt", so Rupp. Zwei Schüler der Realschule pflichten dem Schulleiter bei: Antonio, 16 Jahre alt, und Merle, 15, haben beide kein Problem mit dem frühen Schulbeginn. "Dann hat man am Nachmittag mehr Zeit", findet Antonio, der Fußball beim SV Sandhausen spielt - und vier bis fünf Mal die Woche Training hat. Bei beiden klingelt jeden Morgen um 6 Uhr der Wecker. Und Merle sagt: "Ich habe mir in der sechsten Klasse angewöhnt, so früh aufzustehen. Ich brauche morgens keine Zeit, um lange im Bett zu liegen." Wenn Merle und Antonio dann zur ersten Stunde in die Schule kommen, geht es auch schon richtig zur Sache: Dann stehen Doppelstunden in Physik oder Englisch auf dem Stundenplan. Beide sehen es pragmatisch: "Das ist schon okay", sagt Antonio.

Auch an den Gymnasien geht die Stimmung in eine eindeutige Richtung. Jedenfalls sagt Bernd Saur, Vorsitzender des Philologenverbandes in Baden-Württemberg: "Wir sind klar gegen einen späteren Schulbeginn." Die einfache Erklärung dafür: "Wir brauchen die Unterrichtszeit, die uns zur Verfügung steht." Finge man später an, bedeute das im Umkehrschluss mehr Nachmittagsunterricht. In diesem Fall würden sich Schüler und Eltern auch beschweren, ist Saur überzeugt.

Und so klingelt bei Tausenden Schülern im Land auch am Montag der Wecker wieder, wenn es draußen gerade dämmert. Ob sich daran in naher Zukunft etwas ändern könnte, liegt allein im Ermessensspielraum der Schulen selbst. Denn: "Eine entsprechende gesetzliche Vorschrift, wonach der Unterrichtsbeginn zwischen 7.30 und 8 Uhr beginnen muss, wurde 1996 aufgehoben", erklärte ein Sprecher aus dem Kultusministerium, "daher sind wir offen für einen flexiblen Schulbeginn."