Von Michael Abschlag

Heidelberg. Amer Mohamad (25; Foto: privat), lebt seit drei Jahren in Deutschland und studiert Computerlinguistik. Er kam über ein Stipendium des Landes Baden-Württemberg nach Deutschland und lebte zwei Jahre in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald, bevor er nach Heidelberg kam.

Wie kamst du nach Deutschland?

Ich bin von Syrien in die Türkei geflüchtet und von da nach Deutschland geflogen. Das war relativ einfach für mich, weil ich vorher schon Deutsch konnte.

Woher konntest du das?

Ich wollte auch schon vorher als Student hierher kommen, mit einem Studentenvisum. Deswegen habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Dann habe ich ein Stipendium bekommen.

Wie lange hat die Reise gedauert?

Sehr lange. Ich bin zuerst in den Libanon geflüchtet, da war ich fünf Monate. Dann bin ich in die Türkei, wo ich auch noch einen Monat war. Mein Wunsch, nach Deutschland zu kommen, entweder zum Studieren oder als Tourist, war aber schon vorher da.

Wie gefällt es dir hier?

Sehr gut. Es ist nicht wie bei mir Zuhause, aber es ist so etwas wie eine zweite Heimat. Das Land hat mir da auch sehr geholfen.

Was ist anders, als du es erwartet hast?

Das Wetter. Ich hätte nie gedacht, dass es hier so kalt ist. Wir sind an diese Kälte nicht gewöhnt. Aber nach ein paar Monaten ging es dann.

Was war die größte Umstellung?

Das ich meine alten Freunde aus Syrien nicht mehr sehe. Ich habe auch nur noch wenig Kontakt zu ihnen. Aber ich versuche, neue Freundschaften aufzubauen. Das klappt eigentlich sehr gut. Das liegt auch daran, dass ich inzwischen die deutsche Mentalität besser verstehe. Als ich ankam, wusste ich nicht, warum die Leute manchmal etwas zurückhaltend sind. Jetzt bin ich seit drei Jahren in Deutschland. Im Schwarzwald, wo ich zuerst gelebt habe, habe ich einige Freunde.

Hast du hier einen Sprachkurs besucht?

Ja, sonst hätte ich nie Deutsch gelernt. Ich habe einen normalen Integrationskurs besucht. Als das Studium begonnen hat, habe ich dann Sprachkurse für Studenten besucht.

Gab es bürokratische Probleme?

Das fand ich nicht so schlimm. Bei uns in Syrien oder anderswo muss man auch so viele Papiere ausfüllen. Als Student musste ich aber meine Bewerbung selbst schreiben. Das war allerdings schwierig.

Willst du später nach Syrien zurück?

Zum Leben, denke ich, wohl nicht. Aber ich werde es sicher besuchen, wenn die Situation da besser ist.

Wie lange hast du gebraucht, um dich hier einzuleben?

Nicht so lange, weil ich mich vorher schon mit Deutschland beschäftigt hatte. Vor allem für deutsche Autos habe ich mich interessiert. Später habe ich dann auch die Kultur kennengelernt. Ich fand die Unterschiede auch nicht so groß.

Gibt es etwas, was dir hier besonders gefällt? Oder gar nicht gefällt?

Ja, ich fand die Leute sehr gastfreundlich, das hat mir gut gefallen. Schlechte Erfahrungen habe ich nicht gemacht.