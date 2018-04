Von Nicole Walter

Leipzig. (dpa) Dass die «Villa» einigermaßen entspannt in die Sommerferien gehen konnte, ist alles andere als selbstverständlich. Das Jugendzentrum im Herzen Leipzigs sollte wichtige Angebote wie die beliebte Medienwerkstatt eindampfen, forderte das Jugendamt. Es kam nicht so, gut 7000 Menschen hatten über den Winter eine Petition gegen die Kürzungen im Kinder- und Jugendbereich unterschrieben.

Neben dem persönlichen Werben um Unterstützer habe es sich auch ausgezahlt, kontinuierlich mit der Politik zusammenzuarbeiten und keine Berührungsängste zu haben, sagt Oliver Reinen, Geschäftsführer der «Villa». Auch über Facebook konnten er und sein Team viele Unterstützer mobilisieren.

Als das Weinmeisterhaus, ein kulturelles Bildungszentrum für Jugendliche in Berlin-Mitte, vor rund fünf Jahren auf der Kippe stand und der Bezirk die Schließung eigentlich schon beschlossen hatte, spielte vor allem ein Kriterium eine Rolle: Der Bezirk brauchte Geld und wollte das Gebäude verkaufen. Dass das nicht passierte, ist Protestbriefen von Eltern und Erziehern zu verdanken, einer Demonstration und dem beharrliche Einsatz der Betreuer. «Wir waren wie besessen davon, das Weinmeisterhaus zu retten», sagt die Leiterin Sybilla Fabian rückblickend.

Ausschlaggebend war auch das starke Engagement der Jugendlichen. «Vielleicht sind Sie sich dessen nicht bewusst, dass die Schließung des Weinmeisterhauses neben allen finanziellen Vorteilen für die Stadt und ein wenig Verärgerung und Kopfschütteln vieler Menschen ein wahrhaftiges kulturelles und seelisches Verbrechen, eine Ungerechtigkeit ist», schrieb der damals 17-jährige Neil Belakhdar in einem offenen Brief an die Politiker. Schon als Siebenjähriger war er ins Weinmeisterhaus gekommen, auch seine Geschwister waren oft dort. Der emotionale Brief, beruhend auf Neils persönlichem Erleben, hat viel bewirkt.

Die Berliner Kommunalpolitiker änderten nach fast einem Jahr der Auseinandersetzung ihre Meinung und beschlossen, das Jugendhaus zu erhalten. Allerdings nur noch mit zwei von zuvor vier festen Kräften, die heute zusammen mit freien Mitarbeitern gut 200 Kinder und Jugendliche in der Woche betreuen. Eine Konsequenz: Die Jugendlichen werden stärker eingebunden. Ältere sollen künftig eigene Projekte entwickeln und leiten.

In der Ballettstunde von Gudrun Iwen im Tanzsaal des Weinmeisterhauses übt inzwischen die nächste Generation. Maya Cho und die anderen Mädchen kommen regelmäßig. Dass ihr das Tanzen großen Spaß macht, ist für Maya aber nur ein Grund. Würde das Weinmeisterhaus geschlossen, würden ihr nicht nur der Tanz fehlen, sondern auch ihre Freundinnen und die enge Betreuung durch ihre Lehrerin Gudrun Iwen.

Die setzt ganz bewusst nicht auf befristete Projekte, sondern auf langfristig angelegtes Üben und auf ein Training, bei dem man sich manches Mal auch durchbeißen muss. So hat Lucie Schönefeld inzwischen bereits eine Ballettprüfung abgelegt und trainiert für die nächste, ein Angebot, das es in Jugendzentren selten gibt. Auch das trage dazu bei, dass sich das Weinmeisterhaus als Ort der kulturellen Jugendbildung weiter profiliert und unverzichtbar macht, sagt Iwen.

In Hannover setzt man im Vorfeld genau auf das, was auch dem Weinmeisterhaus geholfen hat. Durch einen regelmäßigen Austausch sollen Kooperationen gefördert und Dopplungen vermieden werden, sagt Petra de Buhr, die dem Jugendhilfeausschuss des Rates Hannover vorsitzt. «Machen zwei nahe beieinander liegende Einrichtungen dasselbe, ist das nicht sinnvoll.»

Je unverwechselbarer ein Jugendclub oder ein Kinderfreizeittreff ist, umso besser. Und eines kann die Kommunalpolitikerin nicht ausstehen: «Wenn für einen offiziell angekündigten Besuch von uns Kinder und Jugendliche extra angekarrt werden, und wenn ich später spontan vorbeischaue, ist es deutlich leerer.» Schließlich komme es nicht allein auf die Menge an, sondern auf das, was die Jugendlichen mit dem Haus verbindet und wie überzeugt sie dabei sind.

Die kampferprobte Leiterin des Berlin Weinmeisterhauses Sybilla Fabian hat denn auch wie aus der Pistole geschossen zwei klare Empfehlungen für Jugendeinrichtungen, denen die Schließung droht: «Ehrlich sein und sich nicht verzetteln!» Also lieber weniger Angebote richtig gut machen, statt einen Gemischtwarenladen aufzubauen.