Von Maren Wagner

Es sind zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier ist die Luft staubig von Magnesium und geschwängert von Schweiß, dort riecht es nach frisch gewienertem Fußboden und Desinfektionsmitteln. Hier sieht man Muskelpakete unter hautengen Trikots, dort Frauen und Männer in weißen Kitteln. Hier trainiert die Olympia-Kandidatin, dort wird die Arzthelferin ausgebildet.

Es ist ein trüber Januartag. Julia Schwarzbach tritt in einer kleinen Halle des Leimener Bundesleistungszentrums für Gewichtheben auf eine Gummimatte. Links und rechts liegen gelbe, grüne, rote, blaue Scheiben. Sie geht in die Knie, holt tief Luft. Hebt die Eisenstange an, springt, wuchtet die Hantel in die Höhe. Hält sie einige Sekunden. Lässt sie dann fallen und geht ein paar Schritte.

"Man glaubt gar nicht, wie Frauen beißen können. Und die Julia ganz besonders." Der Bundestrainer lehnt an einem Hometrainer und sieht Schwarzbach an. Oliver Caruso ist ein geerdeter Typ. 1996 holte er die Bronzemedaille im Mittelschwergewicht bei den Olympischen Spielen in Atlanta, 2008 gab er das Heben auf. Jetzt trainiert der gebürtige Obrigheimer die Olympia-Hoffnungen.

Schwarzbachs Rekorde sind in Deutschland bislang unerreicht. Sie ist mit 26 Jahren die einzige Gewichtheberin, die es zweimal zu Olympia geschafft hat: 2008 holte sie in Peking in der Klasse bis 53 Kilogramm Platz sieben, 2012 in London wurde sie Elfte. Sie ist auch die einzige Deutsche, die mehr als das Doppelte ihres Körpergewichts gestoßen hat: 108 Kilo. So viel wiegen sechs Kisten voller Glasflaschen mit Sprudel. "Deutschlands stärkste Auszubildende", taufte sie die Presse.

Schwarzbach tritt auf die Gummimatte. Schwierig sei es, sagt Caruso, dass sie neben dem Training für den Abschluss lernt. "Weil Julia sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung legt und darauf, präsent zu sein und in der Schule gut zu sein. Das passt oft nicht mit den Sachen zusammen, die wir hier eigentlich fordern."

Viermal die Woche stemmt Schwarzbach zur Zeit die Hantel, jeweils zwei Stunden lang. Das ist die Hälfte ihres üblichen Trainingspensums. Die Arzthelfer-Prüfungen beginnen im Mai und ziehen sich bis in den Juli. "Die Ausbildung steht ganz klar an erster Stelle", sagt sie.

Ein eisiger Wind peitscht über den Heidelberger Bismarckplatz. Die Atos-Klinik ist ein opulenter Bau mit gläsernen Gauben.

Gebäude zwei, zweites Obergeschoss: Ein dunkler Empfangstisch zieht sich durch das Foyer des Deutschen Gelenkzentrums, grelles Winterlicht scheint durch eine Fensterfront. Hier werden unter anderem Hüft-, Knie- und Sprunggelenke operiert. Manche Patienten kommen aus dem Leistungssport, einige sind Profis.

Schwarzbach sagt, sie sei keine Profisportlerin mehr. Acht Jahre lang war sie Sportsoldatin, lebte vom und für das Gewichtheben. Dann sollte Schluss sein.

Daher begann sie 2013 ihre Ausbildung in der Atos-Klinik. Trainieren wollte Schwarzbach nur noch für sich. Es kam anders: Aus zwei Einheiten wurden drei, dann vier, dann war sie wieder dabei. "Aber es ist fast hobbymäßig", sagt sie.

Im August beginnen die Olympischen Spiele in Rio. Dafür muss das deutsche Frauenteam bei der Europameisterschaft im April im norwegischen Forde aber erst mal einen Startplatz erkämpfen. Schwarzbach wird bei der EM dabei sein. Bei den Weltmeisterschaften hatte die Klinik ihr schon einmal eine Freistellung bewilligt.

Ärger in der Praxis habe es deswegen nicht gegeben, sagt ihr Chef, Professor Holger Schmitt. Im Gegenteil: Schwarzbachs Erfolg tue den Mitarbeitern gut. "Ich habe den Eindruck, dass sich das ganze Team damit identifiziert und Julia die Daumen hält, dass das alles klappt."

Schmitt war selbst einmal Leistungssportler. Als Zehnkämpfer wurde er in den 80er-Jahren mehrfach saarländischer Landesmeister. Im Studium verletzte er sich beim Stabhochsprung und entschied, dass die Medizin wichtiger war. Seit fast 20 Jahren betreut er die Athleten des Olympiastützpunkts.

Vielleicht liegt es an Schmitts Lebenslauf, dass er Schwarzbach in der Ausbildung unterstützt. Vielleicht liegt es auch an dem Talent, sich quälen zu können, das er Spitzensportlern zuschreibt. Sie müssten immer wieder harte Phasen durchstehen. "Das ohne großes Jammern zu überstehen, das kann man auch beruflich sehr gut nutzen."

Sollte sie es noch einmal zu Olympia schaffen, könnte nach Rio Schluss sein mit dem Gewichtheben. Schwarzbach sagt: "Dann bin ich ja auch 27."

Professor Schmitt sieht Julia an, lacht und entgegnet: "Sag niemals nie!"