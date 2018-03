Ist das hier ein Massencasting? Kurz bevor das später durch eine Bombendrohung jäh unterbrochene Mannheimer Finale von "Germany‘s next Topmodel" (GNTM) vor zwei Wochen losgeht, sieht es genau danach aus. Foto: Uwe Anspach

Von Elena Bergmann

Was macht die Casting-Show von "Model-Mama" Heidi Klum aus Mädchen, die beinahe noch mit Puppen spielen könnten? Können sie zwischen den TV-Idealen und denen der echten Welt unterscheiden? "Meine Kinder sind intelligent genug!", sagt eine Zürcher Mutter und dreht sich zu ihren Töchtern um. Jade ist zehn Jahre alt, das strohblonde Haar fällt über ihre Schultern, Sonnenstrahlen werden von ihrem Paillettenkleid zurückgeworfen wie bunte Lichtblitze. Neben ihr steht Schwester Nina (14). Sie wollen die Models von Heidi Klum hautnah erleben. Jade und Nina gucken jede Woche Germany‘s next Topmodel. Die Jüngere kann sich vorstellen, einmal selbst vor der Kamera zu posieren.

Studie: GNTM beeinflusst Essstörung

Ob die Show das Bild der Mädchen von Schönheit beeinflusst? Nein, sagt die Mutter. GNTM sei auch kein Auslöser für Magersucht, zumindest nicht bei ihren Töchtern. Jade findet: "Innere Werte sind wichtiger als äußere." Ihre Schwester Nina sagt: "Zu dünne Mädels werden von Heidi heimgeschickt, und das finde ich gut so." Die Mutter meint: "Wenn die Show Auslöser für Magersucht wäre, könnte man auch keine dicken Leute mehr im Fernsehen zeigen, weil sonst alle Kinder dick würden."

Laut des Gesundheitsministeriums gibt es keine repräsentativen Daten, wie viele Menschen in Deutschland an einer Essstörung leiden. Bei etwa einem Fünftel aller elf- bis 17-Jährigen liegt jedoch ein Verdacht auf eine Essstörung vor. Das zeigt eine Studie des Robert Koch Instituts zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Eine Fernsehsendung allein ist noch kein Krankheitsauslöser, sagt Medienpädagogin Dr. Maya Götz. Sie erforscht seit Jahren die Mache und Wirkung von Fernsehsendungen mit und für Mädchen. Aber die Bilder von dünnen Mädels, denen scheinbar die Welt zu Füßen liegt - oder zumindest Fotografen und Designer - wirken magisch.

Wie groß diese Anziehungskraft auf junge Mädchen ist, zeigt eine im April veröffentlichte Studie des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) unter Götz’ Leitung. Dafür sind 241 essgestörte junge Menschen nach ihren Fernsehgewohnheiten befragt worden. Acht von zehn Befragten gaben an, GNTM könne Essstörungen verstärken. Ein Drittel bescheinigte der Sendung einen "sehr starken Einfluss" auf die eigene Erkrankung.

In Mannheim dreht sich das Finale nicht nur um das Aussehen der Mädels auf dem Laufsteg. Das größtenteils weibliche Publikum hat sich für den Abend herausgeputzt. Möglichst makellose Frisur, schicke Kleidchen: Sind das wirklich Mutter und Tochter, die da nebeneinander stehen? Sie bejahen es, ein Rest Zweifel bleibt.

"Show ist nichts für Kinder"

Die Verantwortung für den Umgang mit der Sendung liege stets bei den Eltern, sagt eine Mutter. "Die Show läuft nur ein paar Monate im Jahr. Wenn Jugendliche magersüchtig werden, dann liegt es daran, dass die Eltern ihnen das Thema Essen zu Hause nicht richtig vorgelebt haben." Tochter Jule ist zehn und darf GNTM seit drei Jahren schauen.

Das wäre bei zwei Besucherinnen aus Mannheim nicht ohne Weiteres möglich. Sie sind in der Jugendarbeit tätig: "Das Format hat vor allem auf jüngere Mädels Einfluss. Sie sehnen sich nach einem dünnen Körper, um ihren Idolen aus der Sendung ähnlicher zu sein", sagt eine von ihnen. Ihre Einschätzung: GNTM ist nichts für Kinder und Jugendliche. Genau diese Altersgruppe aber schaut die Sendung am häufigsten.

Für eine weitere Studie hat das IZI 1462 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 19 Jahren befragt. Die Ergebnisse: Mehr als 25 Prozent der sieben (!) Jahre alten Mädchen gaben an, die Sendung zu verfolgen, bei den Zehnjährigen liegt der Anteil bei 65 Prozent. Und mehr als 90 Prozent der 16 Jahre alten Mädchen schauen die Modelshow. Folge: Die Ergebnisse sind Gesprächsthema auf Pausenhöfen, in Musikschulen, Sportvereinen.

Elfjährige glaubt, was sie sieht

Emily ist elf Jahre alt. Mädchen, die sich von Heidis Show beeinflussen lassen, seien "bekloppt", sagt sie. "Models essen sowieso, was sie wollen", meint sie. Emily verfolgt die Show seit etwa drei Jahren. Sie glaubt, was sie auf ProSieben sieht: Nachwuchsmodels, die mit ungebändigter Lust einen Döner mampfen.

Lisa (21) aus Koblenz machen die TV-Produzenten nichts vor: "Es gibt wahrscheinlich Mädchen, die darauf reinfallen", sagt sie, "aber das Thema Essen wird in der Show einfach lächerlich und unglaubwürdig dargestellt". Lisa fällt aus dem Rahmen, hier in der Schlange der rund 10 000 Wartenden, die in die SAP-Arena stöckeln möchten.

Lisa und ihre Freunde tragen Jeans, T-Shirts, Turnschuhe. Auf den Köpfen Strohhüte. In der Hand ein Bier. Niemals würden sie an solch einem Casting teilnehmen: "Und wenn, dann nur um Wolfgang Joop mal zu treffen", sagt Lisa und lacht.

"Dünnere Frauen sind hübscher"

"Dünnere Frauen sind einfach hübscher", sagt Hannah, "eine Sendung ist deswegen kein schlechtes Vorbild". Die 20-Jährige ist mit Freunden aus München angereist und findet die Kritik an Klums Format übertrieben.

Selbst wollte sich Hannah nie für die Show bewerben. "Ich glaube, man verändert sich in den Drehmonaten einfach zu stark." Ihre Freundin Silja (19) sieht das ähnlich. Sie hätte "keinen Bock" auf die Überwachung durch den Sender.

Anders Vanessa (15). Begeistert von der Sendung ist sie vor allem, weil jeder normale Mensch auf einmal groß rauskommen könne. "Ehrlich gesagt würde es doch jeder gerne mal versuchen", so die 15-Jährige.

Die Türen der SAP Arena öffnen sich. Tausende Mädchen und junge Frauen stöckeln auf den Eingang zu, zupfen am Rocksaum, werfen die Haare zurück. Der Betonboden vor der SAP Arena: ein Laufsteg?