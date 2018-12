Von Christian Beck

Der 18. Geburtstag gilt für die meisten Jugendlichen als "magisches Datum": Mit der Volljährigkeit ergibt sich die Möglichkeit, alleine Auto zu fahren. Doch bevor Gas gegeben werden kann, steht für jeden jungen Menschen der Gang zur Fahrschule an. Aber was ist wichtig, wenn es ums Führerscheinmachen geht? Fahrlehrer Bruno Gehrig blickt auf 36 Jahre Berufserfahrung zurück, bis vor zwei Monaten betrieb er seine eigene Fahrschule. Im RNZ-Interview gibt er Tipps und Ratschläge für (angehende) Fahrschüler.

Viele junge Menschen können es kaum abwarten, endlich den Führerschein in den Händen zu halten - wie lange dauert's von der Anmeldung bis zum "Lappen"?

Wenn der Fahrschüler mitarbeitet, genügen zwei bis drei Monate. Es gibt auch Ferienkurse, der Autoführerschein kann dort in einer Woche gemacht werden. Das ist aber schwierig, da in diesem Fall sehr viele Informationen in kurzer Zeit verarbeitet werden müssen - da braucht man schon eine schnelle Auffassungsgabe. Ansonsten wird es stressig, und eine Ausbildung unter Stress bringt nichts.

Wie sehen Unterricht und Fahrstunden aus, wenn der Autoführerschein gemacht wird?

Beim Theorieunterricht fürs Auto sind 18 Stunden das Minimum. Wichtig ist aber vielmehr, dass der Schüler alles begriffen hat, so dass er die Prüfung besteht. Bei den praktischen Fahrstunden sind zwölf Sonderfahrten Pflicht: drei Nacht-, vier Autobahn- und fünf Überlandfahrstunden. Wie viele Fahrstunden darüber hinaus gemacht werden, kommt auf den Einzelnen an - sehr gute Schüler schaffen die Prüfung nach 17, manche brauchen dafür 45 Fahrstunden.

Was sollte ein Fahrschüler mitbringen, um gut voranzukommen?



Die jungen Leute müssen selbst aktiv mitarbeiten: Zuhören, das Gehörte versuchen umzusetzen und auch einmal nachfragen. Manche Schüler setzen sich ins Auto und sagen: "So, bring mir mal was bei." Auf diese Weise klappt das aber nicht. Mit der Schulbildung hat Autofahren allerdings nichts zu tun, auch wenn viele Schüler dieser Meinung sind. Autofahren ist eher mit einem Handwerk zu vergleichen - da gibt es Personen, die Benzin im Blut haben, andere nicht.

Haben sich die Fahrschüler in den letzten 30 Jahren verändert?

Ja, auf jeden Fall. Die meisten jungen Leute gehen da heute selbstbewusster dran. Aber das ist auch gut so, die Anforderungen an Fahrschüler sind heute in jeglicher Hinsicht gestiegen.

Was genau ist im Vergleich zu früher heute anspruchsvoller?



Zunächst einmal hat die Verkehrsdichte deutlich zugenommen. Das bringt mehr Gefahrenpotenzial mit sich, für das Führerscheinanwärter sensibilisiert werden müssen. Auf einer vollen Autobahn zu fahren bedeutet für einen Fahranfänger Stress. Es ist aber besser, er erfährt diesen schon einmal, wenn der Fahrlehrer noch neben ihm sitzt und im Notfall eingreifen kann. Auch auf technischer Seite hat sich viel getan: Ich habe noch auf einem VW Käfer fahren gelernt. In den heutigen Autos gibt es vom ABS bis zur Einparkhilfe zahlreiche Assistenzsysteme, die ein Prüfling alle beherrschen muss.

Was halten Sie vom Führerschein mit 17?

Sehr viel. Junge Menschen, die ein Jahr mit einer Begleitperson - meistens sind das die Eltern oder Großeltern - unterwegs sind, fahren mit ihren Vorbildern mit. Was diese ihnen sagen, hat Gewicht. Wenn die Kommunikation zwischen den zwei Personen funktioniert, können die Führerscheinneulinge sehr vom begleitenden Fahren profitieren.

Wie wichtig ist jungen Leuten Mobilität grundsätzlich? Hat sich das in der vergangenen Zeit verändert?

Mobilität ist für junge Menschen unwahrscheinlich wichtig, heute noch mehr als früher. Im Zusammenhang mit Auto und Führerschein sprechen sie oft von "Freiheit" und "sich verwirklichen". Wer seinen Führerschein neu hat, kann heute viel eher auf ein Auto zurückgreifen, als noch vor 20 Jahren - wer sich kein Eigenes kauft, benutzt dafür oft den Zweitwagen der Familie. Es kommt natürlich auf den Wohnort an: In Heidelberg ist ein Auto nicht ganz so wichtig, wie im ländlichen Raum. Und noch etwas ist mir immer wieder aufgefallen: Bei der Führerscheinprüfung durchzufallen gilt bei jungen Menschen als absolute Katastrophe. Eine Schulprüfung nicht zu bestehen, empfinden im Vergleich dazu viele als weniger dramatisch.

Welche Kriterien machen eine empfehlenswerte Fahrschule und einen guten Fahrlehrer aus?



Ein Fahrlehrer muss ein Vorbild sein und Glaubwürdigkeit ausstrahlen. Wenn er zum Beispiel im Theorieunterricht etwas von "kein Alkohol am Steuer" erzählt, kann er nicht von jedem Dorffest betrunken nach Hause fahren. Des Weiteren muss ein Vertrauensverhältnis zwischen Fahrlehrer und Schüler möglich sein. Und schließlich muss ein Fahrlehrer sich auch einmal trauen, umbequem zu werden: Wenn etwas nicht klappt, muss er das notfalls immer wieder ansprechen - die Prüfung soll ja schließlich mit Erfolg absolviert werden. Die Chancen dazu können Fahrlehrer oft besser einschätzen als die jungen Leute selbst.

Was empfehlen Sie den jungen Leuten, die einen Führerschein machen (wollen)?

Wie bereits erwähnt: Wer aktiv mitmacht, kommt schneller voran. Und wenn es einmal nicht klappt, nicht gleich den Kopf hängen lassen - aus Fehlern lernen Fahrschüler meiner Erfahrung nach viel mehr, als wenn von Anfang an alles klappt. Und schlussendlich: Immer ruhig bleiben. Beim Autofahren geht es um sicheres Ankommen, da muss niemandem etwas bewiesen werden.