Von Anja Stepic

Hirschberg/Heddesheim. "Das ist privat", presste Drittklässlerin Vicky ihr verschnürtes rosa Briefchen mit der zarten rotgelben Rose fest an ihre Brust. Ihr Klassenkamerad dagegen riskierte forsch einen neugierigen Blick in das Innere seines Kärtchens. "Ich liebe dich", buchstabierte er verheißungsvoll mit breitem Grinsen im Gesicht, was ihm erwartungsgemäß aufgeregtes Getuschel und Gekicher in den Bänken einbrachte. "Ich find' das süß!", forderte ein Mädchen Ruhe. Sie hätte natürlich jetzt gerne auch gewusst, von wem die Botschaft stammt. Doch das wollte der Angebetete nicht verraten. "Kann ich nicht lesen", grinste er verschmitzt.

Zum Valentinstag hatte die Schülermitverantwortung (SMV) der Karl-Drais-Schule eine "Rosenaktion" gestartet, bei der sich die Schüler kleine Nachrichten und eine Rose durch die SMV zustellen lassen konnten. Und so waren am Dienstag die beiden Schülersprecher Lukas und Gerrit mit ihren SMV-Kollegen Sarah und Jürgen als Liebesboten unterwegs durch die Klassen und überbrachten ihren Mitschülern Liebes- und Freundschaftsgrüße. Parallel waren auch am Schulstandort Heddesheim die Klassensprecher mit ihrem Rosenkörben im Einsatz.

"Die Rosenaktion ist ein toller Erfolg", freute sich Verbindungslehrerin Manuela Grimm. Quer durch alle Altersstufen wurden 80 Rosen bestellt, dies dank der Blumenecke Schröder-Mohr zum erschwinglichen Schüler-Sonderpreis. Grimm vermutet, dass sich viele Freundinnen gesagt haben, wie wichtig sie sich sind. "Danke, dass du immer für mich da bist", "Du bringst mich jeden Tag zum Lachen", "Danke einfach, dass es dich gibt", war denn auch tatsächlich in vielen Kärtchen zu lesen.

"Bestimmt ist aber auch die eine oder andere echte Liebeserklärung dabei", lächelte Grimm. Doch das bleibt ein Geheimnis, denn die Botschaften sind absolut vertraulich und mit einer Schnur fest verschlossen, damit nur der Empfänger sie lesen kann. "In den höheren Klassen werden schon mal Liebesbotschaften verschickt, bei den Kleineren geht es eher um Freundschaft", weiß Grimm aus Erfahrung. Gerade Mädchen wollen ihrer besten Freundin einfach sagen, dass sie sie lieb haben. "Bitte bleibe so eine liebe Klassenlehrerin", bekamen sogar einige Lehrerinnen Post von ihren Schülern.

"Ich werde heute noch jemanden küssen, weil Valentinstag ist", hatte sich auch Erstklässlerin Annabelle vor der Schule vorgenommen. Wer der Glückliche sein würde, das wusste sie allerdings noch nicht.