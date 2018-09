Von Frederick Mersi

Ezekiel Elliott (21) ist fast am Ziel. Nur etwa fünf Meter ist er von der Endzone entfernt, als ihm sein Mitspieler Dak Prescott den Football übergibt. Sofort haben es elf Kühlschränke auf ihn abgesehen. "Sehr bewegliche Kühlschränke", wie Sportmoderator Frank Buschmann sagt. Elliott gibt Vollgas, schlägt einen Haken nach rechts und sprintet Richtung Endzone. Der letzte Verteidiger fliegt an ihm vorbei: Touchdown und sechs Punkte für die Dallas Cowboys!

Wenn Spieler wie Elliott am Wochenende auftreten, klebt der 15 Jahre alte Luis vor dem Fernseher. Er spielt selbst American Football als Defensive End bei den Heidelberg Hunters. "Beim Football kann ich wirklich ich sein", sagt er, "da gibt es auch keine Schwalben." Auch wenn der Super Bowl, das Endspiel um die Meisterschaft der National Football League (NFL) am 5. Februar, erst um Mitternacht beginnt: Luis wird am Fernseher dabei sein - so wie etwa eine Milliarde Fernsehzuschauer weltweit. In Deutschland verfolgten bis zu zwei Millionen Zuschauer das Endspiel 2016, auch während der Saison steigen sonntagabends die Quoten. Unter Jugendlichen gibt es einen wahren Football-Hype.

Ein Sport für alle

"American Football ist die einzige Sportart, bei der wirklich jeder Teil des Teams sein kann", sagt Sven Gloss, Cheftrainer der Weinheim Longhorns. Der Sport ist trotz der körperlichen Härte sehr von Taktik geprägt. Sport-Moderator Buschmann nennt es "Schach mit Kühlschränken". Jeder Körpertyp wird dabei gebraucht, ob klein und wendig oder groß und stämmig. "Beim Football kann auch ein 190-Kilo-Mann mitspielen und seinen Job gut machen", sagt Luis. Sein Trainer Michael Donde (40) ergänzt: "Es gibt wirklich für jeden Typ eine Position, für jeden Topf einen Deckel." Wenn sich über die Jahre der Körperbau ändert, muss man nicht mit dem Sport aufhören. Bei den Kindern spielen Mädchen und Jungen zusammen, später gibt es getrennte Mannschaften.

Das ist beim Spielen wichtig

American Football ist zu einem Großteil Kopfsache: Spielzüge müssen auswendig gelernt und ständig wiederholt werden. "Jeder muss wissen, wo er stehen und wohin er laufen muss. Das ist das, was viele nicht wissen oder unterschätzen", sagt Donde. Dazu kommen Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit, und: "Man muss wirklich den inneren Schweinehund überwinden." American Football ist ein Kontaktsport, was synonym ist für: "Man darf auf keinen Fall zart besaitet sein", sagt Donde. Deshalb ist körperliche Fitness wichtig. "Und man muss lernen, miteinander zu spielen", sagt Nachwuchsspieler Luis. Verantwortungsgefühl für die Mannschaft ist deshalb gefragt, keine "Einzelrambos" (Donde).

Das Verletzungsrisiko

Eine große Gefahr sind Gehirnerschütterungen bei Schlägen auf Helm oder Wirbelsäule - vor allem, wenn sie unentdeckt bleiben. Patrick Venzke, ehemaliger NFL-Profi aus Deutschland, hat das am eigenen Leib erfahren: "Ich kenne die Mentalität bei den Spielern. Da will man auch mit einer schweren Gehirnerschütterung noch weiter spielen." Doch die Spätfolgen können tödlich sein: Chronisch-traumatische Enzephalopathie oder Alzheimer gehören dazu. Wird eine Gehirnerschütterung sofort erkannt und richtig behandelt, sind die Chancen auf eine vollständige Heilung aber sehr gut. Verbandsarzt Ulrich Grünwald fordert deshalb: "Im Breitensport müssen Trainer, Betreuer, Eltern und Spieler Gehirnerschütterungs-Experten werden - und zwar quer durch alle Sportarten."

Sven Gloss von den Weinheim Longhorns sagt: "Das Verletzungsrisiko ist bei uns nicht viel größer als in anderen Sportarten." Im vergangenen Jahr habe es nur eine Gehirnerschütterung in seiner Mannschaft gegeben. "Im Amateurbereich haben wir denselben Schutz, aber viel geringere Geschwindigkeiten als bei den Profis. Deshalb schützt die Ausrüstung bei uns noch viel mehr." Die ist allerdings teuer - laut Michael Donde von den Heidelberg Hunters bis zu 1000 Euro pro Spieler. Sie schützt auch nicht vor allen Verletzungen: Abwehrspieler Luis hat sich schon Nase und Hand gebrochen. "Und blaue Flecken gehören dazu. Das merkt man aber nach einer Zeit gar nicht mehr."

Wie weit geht der Hype noch?

Die Einschaltquoten bei den deutschen Live-Übertragungen klettern, bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern erreichen die Spiele zum Teil Marktanteile von mehr als 50 Prozent. Auch die Vereine in der Region sehen einen Football-Hype in Deutschland: "Ich spüre das überall", sagt Sven Gloss, "wir haben viele Zugänge im Jugend- und Herrenbereich". Die mediale Aufmerksamkeit spiele da eine große Rolle. Viele kommen so auf die Idee, die Sportart auszuprobieren: "Die meisten Leute kommen während der Super-Bowl-Zeit zu uns. Letztes Jahr waren es allein fünf, sechs neue Spieler", sagt Nachwuchsspieler Luis.

Trainer Donde ist nur "vorsichtig optimistisch": Einen Hype um American Football gab es in Deutschland schon einmal. Anfang der 90er gründeten einige Club-Besitzer in der NFL die "World League of American Football" mit Nachwuchsteams in Europa. Zum Eröffnungsspiel im Frankfurter Waldstadion kamen mehr als 23.000 Zuschauer. "Das war ein Riesenhype damals. Und was ist passiert? Die Gelder wurden gestrichen", erinnert sich Donde. Nach zwei Spielzeiten zogen sich die amerikanischen Investoren zurück. Der Spielbetrieb wurde 2007 eingestellt.

Kommt die NFL nach Deutschland?

In der kommenden Saison wird es vier Gastspiele der NFL in London geben. "Ich glaube, dass sie irgendwann ein Team nach Europa bringen", sagt Sportjournalist Christoph Dommisch (ausführliches Interview unten). Deutschland ist dabei neben England ein wichtiger Markt in Europa. "In den nächsten fünf bis zehn Jahren könnte ein Team nach London kommen", meint Dommisch. Sven Gloss sieht auch Chancen für ein Team in Deutschland: "Die werden irgendwann expandieren, vielleicht auch nach Deutschland oder Frankreich."

Die Tipps für den Super Bowl

Michael Donde hat sich auf sein Lieblingsteam festgelegt: "New England Patriots, ohne Wenn und Aber." Luis würde dort gern seine Houston Texans sehen: "Aber ich glaube es nicht. Ich wette auf die Dallas Cowboys - außer wenn sie gegen die Patriots spielen." Sportjournalist Dommisch hat dagegen die Green Bay Packers um Star-Quarterback Aaron Rodgers auf dem Zettel: "Der Typ hat seine eigene Faszination, der ist ein Magier." In einem sind sich alle einig: An Spannung wird es bis zum 5. Februar nicht mangeln.