Warum der Milchpreis derart schwankt

Von Luca Kuhn

Für den Käufer vor dem Ladenregal ist es nicht so wichtig, ob er im Supermarkt für eine Packung Milch fünf Cent mehr oder weniger bezahlt. Aus der Sicht der Landwirte sieht das jedoch ganz anders aus. Denn sie müssen vom Verkauf der Milch, die ihre Kühe täglich geben, leben. Dabei sind sie extrem abhängig davon, welchen Preis sie für ihre weiße Ware bekommen. Ein Milchbauer ist inzwischen ein Unternehmer, der allerdings nicht von heute auf morgen ein neues Produkt anbieten kann. Darüber hinaus lässt sich die Milch nicht lagern, weshalb man nicht auf bessere Preise warten kann.

Diese werden, zumindest in Deutschland, zweimal im Jahr zwischen dem Handel und den Molkereien, den Milch verarbeitenden Unternehmen, festgelegt. Ein einzelner Landwirt hat darauf kaum Einfluss. Dabei stehen die Molkereien in Konkurrenz zueinander und versuchen, sich gegenseitig zu unterbieten, um ihre Produkte verkaufen zu können. Am Ende der Verhandlungen steht ein Basispreis, der bei guter Milchqualität noch erhöht werden kann. Dieser Betrag kann im Frühling vollkommen anders sein als im Herbst. Dabei gibt es viele Gründe für die oft extremen Schwankungen. Der Milchmarkt ist weltweit geöffnet, die Betriebe in Deutschland stehen in Konkurrenz mit denen in anderen Ländern. Sie alle hängen am Euter des Weltmarktes, um ihre Milch verkaufen zu können.

Dieser funktioniert nach den Regeln von Angebot und Nachfrage. Je mehr Milch produziert wird, desto günstiger wird sie. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass die Milch bei erhöhter Nachfrage teurer wird. Diesen Effekt merkt man zum Beispiel daran, dass Milch im Winter meistens teurer ist als im Sommer. Denn wenn es für die Kühe zu kalt ist, um auf der Weide zu grasen, produzieren sie eben weniger. Außerdem wird der Milchpreis auf dem Weltmarkt nicht in Euro, sondern in US-Dollar verhandelt. Deshalb hat auch der Wechselkurs zwischen diesen zwei Währungen direkt Einfluss auf den Preis. Und dann will auch die Politik noch mitreden.

Das Geld, das der Verbraucher beim Kauf der Milch oder der Butter ausgibt, wird als "Verbraucherpreis" bezeichnet. Doch der kommt noch lange nicht direkt beim Landwirt an. Steuern müssen gezahlt werden, die Verpackung kostet Geld und auch die Molkerei und der verkaufende Laden behalten ihren Teil. Somit bleibt noch der niedrigere "Erzeugerpreis" für den Landwirt übrig.

