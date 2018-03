Von Tatjana Eichert

Was ist Kryptologie? Diese Frage stellte sich die Klasse 5d des Hölderlingymnasiums im Rahmen eines Mathematikwettbewerbs. Für den "Vektoria Award" des Elektronikherstellers Casio sollten die Schüler das Thema Kryptografie auf einem Plakat veranschaulichen. Mit ihrer bildlichen Darstellung eines Geheimcodes gewann die 5d sogar zwei Mal, nämlich den zweiten Platz der Jury und den Publikumspreis. Dafür gab es 1000 Euro und eine Digitalkamera.

Mathelehrer Claus Frank schlug den Fünftklässlern die Teilnahme am Wettbewerb vor. Die Kinder waren sofort Feuer und Flamme und beschäftigten sich dafür im Unterricht mit Kryptologie. "Das ist so was wie Verschlüsselung", erklärt Schüler David. Für ihr Plakat wollte die Klasse einen eigenen Geheimcode entwickeln. Die Suche nach einem geeigneten Code war nicht einfach, erzählt Michael und seine Mitschülerin Paula ergänzt: "Da haben wir zwei Wochen in Mathe hin und her überlegt." Schließlich ließen sich die Schüler von ihrem aktuellen Lehrstoff inspirieren, dem Dualsystem. Darin werden alle Zahlen nur mit Nullen und Einsen dargestellt. Damit verschlüsselten die Schüler anschließend einzelne Buchstaben des Alphabets.

Was kompliziert klingt, beschreiben die Kinder wie Profis. "Jedem Buchstaben haben wir eine Nummer gegeben. Die Nummer besteht dann im Zweiersystem aus Einser und Nullen. Die Einser waren die, die stehen und die Nuller, die die sitzen", stellt Hannah den "Hölderlin Code" vor. Immer fünf Schüler bildeten so einen Buchstaben und die Klasse so ein Wort. Lehrer Frank fotografierte den entstandenen "menschlichen" Code. Mit diesem Foto gestaltete die Klasse ihr Plakat und gewann den zweiten Platz des Kreativwettbewerbs. Wenn die Schüler über die 1000 Euro Preisgeld sprechen, reden alle aufgeregt durcheinander. "Wir waren die einzige fünfte Klasse, die überhaupt in den Top Ten war", berichten sie stolz und würden das Geld am liebsten behalten. Schulleiterin Hannelore Beust muss ihnen da einen Strich durch die Rechnung machen: "Das Geld wird für die Klassenfahrt ins Landschulheim verwendet."

Fast noch mehr freuten sich die Schüler ohnehin über den Publikumspreis. "Wir hatten die meisten Stimmen", betont Zoey. Bei einer Abstimmung im Internet konnte jeder seinen Favoriten unter den Einsendungen wählen. Dazu warben die Fünftklässler in ihrer Schule mit eigens gedruckten Handzetteln, die sie auch in der Stadt verteilten. "Sogar die in der 13 haben für uns gestimmt", berichtet Kathrin stolz. So viel Unterstützung und Erfolg beflügeln die angehenden Kryptologen. Sie sind sich einig: "Der Wettbewerb hat total Spaß gemacht." Samet grinst und verkündet: "Das würd ich gern noch mal machen. Und dann noch mehr Geld gewinnen."

Die Motivation, mit der die Schüler bei der Sache waren, ist für ihre Lehrer der Grund für die Teilnahme an Mathewettbewerben. "Das zahlt sich aus", ist sich Frank sicher. "Der Stoff mit dem Dualsystem wäre nie so gut sitzen geblieben." Rektorin Beust ist ganz seiner Meinung: "Der Gedanke dahinter ist, Mathematik aufzuwerten und die Distanz dazu zu verringern." Wer sich so für Einser und Nullen begeistern lässt, der wird sich hoffentlich auch in Zukunft nicht von Zahlen abschrecken lassen. Irgendwo hat die Liebe zur Mathematik aber auch ihre Grenzen. Beim Thema Matheklausur stöhnen dann doch alle auf.

Wer Schwierigkeiten hat, den "Hölderin Code" auf unserem Foto zu entschlüsseln, dem hilft vielleicht dieser Hinweis: Es ist der Name eines bekannten Elektronikunternehmens aus Japan.